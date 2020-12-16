豐田汽車是全球首家宣布採用開源合規性國際標準“ISO/IEC 5230”的公司

The OpenChain Project

豐田汽車宣佈由Masato Endo和Miyu Tanaka所領導的知識產權部門採用了ISO/IEC 5230。而ISO/IEC 5230是開源合規的國際標準。

NAGOYA, JAPAN, December 16, 2020 / EINPresswire.com / -- 豐田汽車宣佈由Masato Endo和Miyu Tanaka所領導的知識產權部門採用了ISO/IEC 5230。而ISO/IEC 5230是開源合規的國際標準。此基準是由OpenChain工項統合維護，並通過Joint Development Foundation (JDF-聯合開發基金會)OpenChain工作團隊為ISO編輯及修訂。ISO/IEC 5230由Arm、BMW CarIT、博世、思科、康卡斯特、臉書、富士通、谷歌、日立、微軟、MOXA、OPPO、松下、高通、西門子、索尼、東芝、豐田、優步和西部數據等公司為董事會主要成員，並獲得三大洲眾多公司的支持。豐田汽車公司知識產權部門經理Yosuke Ida說：“自2017年以來，豐田公司就參與並積極推動OpenChain工作項目。我們很榮幸宣布成為第一家採用ISO/IEC 5230的公司。該認證範圍涵蓋的部門為“互聯高級開發部（包括Automotive Grade Linux團隊）”、“R前沿部門（包括智慧機器人技術）”和“S前沿部門（包括創新基礎設施技術）。 ” 這些部門在處理基於ISO標準要求的OSS(開源軟體)管理方面經驗豐富，對於OpenChain工項的新規格發展方向也完全適合這種處理方法。我們公司期待通過ISO的OpenChain國際標準，在汽車行業的供應鏈中獲得更多這一方面的認證”。OpenChain總經理Shane Coughlan聲明：“ISO/IEC 5230致力於在供應鏈中建立信任的國際標準。它的關鍵要求為通過定義高質量的開源合規計劃，確保在商場上各種規模的大小公司都能採用此一標準並建立其信任度。“ISO/IEC 5230由100多名參與該項目者共同開發完成，自2016年以來已被各個市場領域採用。最近從非經正式認證的國際標準邁向正式認證的國際標準過程中，我們提供了一個強大的平台，從數百家公司擴展到數千家公司，加快實現了我們的使命，以確保在使用和配置開源技術時減少摩擦與糾紛。豐田汽車公司採用了該標準，對於我們的標準發展和成熟度是一個重要里程碑，並突顯我們在對整體汽車供應鏈中追求卓越的堅定承諾。”想要了解更多ISO/IEC 5230的信息，請連結想要通過自我認證採用ISO/IEC 5230，請連結想要獲得採用ISO/IEC 5230的幫助，請連結想要討論ISO/IEC 5230的使用、採用和部署方法，請連結 www.openchainproject.org/contact 想要獲得有關ISO/IEC 5230的供應商支持，請連結

How OpenChain Became The International Standard for Open Source License Compliance