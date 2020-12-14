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DIGIFAST贊助2020年Clash Royale世界冠軍Queso電競戰隊

DIGIFAST and Team Queso logos

DIGIFAST and Team Queso logos.

DIGIFAST offers several different gaming products such as mice, keyboards, headsets, and more.

DIGIFAST offers several different gaming products such as mice, keyboards, headsets, and more.

美國加州和台灣台北 2020年12月14日，來自美國加州的電競品牌DIGIFAST， 宣布和西班牙著名的電競俱樂部Queso簽約，成為2021年最新的贊助商。

TAIPEI, TAIWAN, December 14, 2020 /EINPresswire.com/ -- 美國加州和台灣台北 2020年12月14日，來自美國加州的電競品牌DIGIFAST， 宣布和西班牙著名的電競俱樂部Queso簽約，成為2021年最新的贊助商。Queso俱樂部在電競圈中是非常有名的團隊，特別在全球非常受到矚目與持續成長的。現在Queso俱樂部已經在Clash Royale，PAUBG Mobile，Valorant，Fortnite，League of Legends和CS:GO皆有超強戰績。

DIGIFAST將贊助接下來的一年，讓DIGIFAST更投入參與電競社群並成為世界各地電競迷所喜愛的品牌之一。DIGIFAST的Logo將會出現在團隊的比賽直播、官方球衣、網站和社群媒體上面。

在2020年12月上旬的決賽中戰勝了SK Gaming之後，Queso隊獲得了2020部落衝突:皇室戰爭的世界冠軍。Queso和SK Gaming戰分別擊敗PONOS和paiN Gaming進而晉級決賽。 在決賽中，來自雙方隊伍的兩名重量級人物，分別為SK的Morten和Queso團隊的Ruben爭奪世界冠軍， Queso團隊的Ruben接連贏得了兩場比賽之後。 毫無疑問地， Ruben以一比一的勝利成為了總決賽的MVP。

DIGIFAST美國總經理Alger Lo說:「身為一個熱血的電競品牌，我們很高興能與Queso團隊合作，並很榮幸參與遊戲社群來傳達DIGIFAST的勇氣和戰鬥精神! Queso團隊在北美、拉丁美洲、歐洲、中東和非洲等地區擁有越來越多的粉絲和影響力，努力奮鬥和克服困境是Queso團隊的核心價值，這和我們的品牌價值能夠充分發揮並完美結合。」
DIGIFAST已經成為北美和亞洲的幾項電競活動和電競團隊的贊助商，並繼續在其他地區尋求更多贊助機會，以強化其品牌影響力。
DIGIFAST最近也推出了許多創新產品，例如高音質電競耳機、防水RGB電競機械鍵盤、滑鼠墊，視訊擷取盒…等。 志在提升玩家的遊戲體驗，以高品質，更實惠的價格回饋電競愛好者。
關於 DIGIFAST
DIGIFAST (https://digifast-inc.com) DIGIFAST總部位於美國加利福尼亞州，通過智慧創新與專業生產能力，深化電子競技市場，我們專注於開發高品質和高使用壽命的產品，為消費者提供高速儲存裝置、直播遊戲周邊產品，品牌獲得業界與遊戲玩家的認可，並將品質推向極致成為遊戲及電競業界值得信賴之品牌。

關於Queso
Queso團隊是來自西班牙的電競團隊，由Álvaro'Alvaro845'González和Alicia'Alimorol'Morote於2017年2月創立。此電競俱樂部最初專注於手機遊戲，其目標是參與國際的各大賽事。Queso一開始專注於Vainglory最終榮耀和Clash Royale部落衝突:皇室戰爭， 之後擴展到傳說對決和爐石戰記。 Queso現在已經能夠主導手遊電競的領域，並在全球有了成千上萬的粉絲。2018年6月，Queso收購了Fortnite戰隊，並將遊戲範圍擴展到了PC上。 在考慮到電競成為新的市場利基之後，俱樂部的增長開始受到注目並獲得了Telepizza的贊助。 如今，Queso已經在部落衝突:皇室戰爭、傳說對決、CS、Smite、虹彩六號：圍攻行動、荒野亂鬥和PUBG Mobile皆嶄露頭角，且這個名單能還會持續增加。

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Official Website: https://www.digifast-inc.com
IG：https://reurl.cc/R4pvpg
FB：https://reurl.cc/NjkqV9
YT：https://reurl.cc/oLn0W5


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E- mail : info@digifast.com.tw

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