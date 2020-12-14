DIGIFAST贊助2020年Clash Royale世界冠軍Queso電競戰隊

DIGIFAST and Team Queso logos. DIGIFAST offers several different gaming products such as mice, keyboards, headsets, and more.

美國加州和台灣台北 2020年12月14日，來自美國加州的電競品牌DIGIFAST， 宣布和西班牙著名的電競俱樂部Queso簽約，成為2021年最新的贊助商。