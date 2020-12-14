DIGIFAST贊助2020年Clash Royale世界冠軍Queso電競戰隊
美國加州和台灣台北 2020年12月14日，來自美國加州的電競品牌DIGIFAST， 宣布和西班牙著名的電競俱樂部Queso簽約，成為2021年最新的贊助商。TAIPEI, TAIWAN, December 14, 2020 /EINPresswire.com/ -- 美國加州和台灣台北 2020年12月14日，來自美國加州的電競品牌DIGIFAST， 宣布和西班牙著名的電競俱樂部Queso簽約，成為2021年最新的贊助商。Queso俱樂部在電競圈中是非常有名的團隊，特別在全球非常受到矚目與持續成長的。現在Queso俱樂部已經在Clash Royale，PAUBG Mobile，Valorant，Fortnite，League of Legends和CS:GO皆有超強戰績。
DIGIFAST將贊助接下來的一年，讓DIGIFAST更投入參與電競社群並成為世界各地電競迷所喜愛的品牌之一。DIGIFAST的Logo將會出現在團隊的比賽直播、官方球衣、網站和社群媒體上面。
在2020年12月上旬的決賽中戰勝了SK Gaming之後，Queso隊獲得了2020部落衝突:皇室戰爭的世界冠軍。Queso和SK Gaming戰分別擊敗PONOS和paiN Gaming進而晉級決賽。 在決賽中，來自雙方隊伍的兩名重量級人物，分別為SK的Morten和Queso團隊的Ruben爭奪世界冠軍， Queso團隊的Ruben接連贏得了兩場比賽之後。 毫無疑問地， Ruben以一比一的勝利成為了總決賽的MVP。
DIGIFAST美國總經理Alger Lo說:「身為一個熱血的電競品牌，我們很高興能與Queso團隊合作，並很榮幸參與遊戲社群來傳達DIGIFAST的勇氣和戰鬥精神! Queso團隊在北美、拉丁美洲、歐洲、中東和非洲等地區擁有越來越多的粉絲和影響力，努力奮鬥和克服困境是Queso團隊的核心價值，這和我們的品牌價值能夠充分發揮並完美結合。」
DIGIFAST已經成為北美和亞洲的幾項電競活動和電競團隊的贊助商，並繼續在其他地區尋求更多贊助機會，以強化其品牌影響力。
DIGIFAST最近也推出了許多創新產品，例如高音質電競耳機、防水RGB電競機械鍵盤、滑鼠墊，視訊擷取盒…等。 志在提升玩家的遊戲體驗，以高品質，更實惠的價格回饋電競愛好者。
關於 DIGIFAST
DIGIFAST (https://digifast-inc.com) DIGIFAST總部位於美國加利福尼亞州，通過智慧創新與專業生產能力，深化電子競技市場，我們專注於開發高品質和高使用壽命的產品，為消費者提供高速儲存裝置、直播遊戲周邊產品，品牌獲得業界與遊戲玩家的認可，並將品質推向極致成為遊戲及電競業界值得信賴之品牌。
關於Queso
Queso團隊是來自西班牙的電競團隊，由Álvaro'Alvaro845'González和Alicia'Alimorol'Morote於2017年2月創立。此電競俱樂部最初專注於手機遊戲，其目標是參與國際的各大賽事。Queso一開始專注於Vainglory最終榮耀和Clash Royale部落衝突:皇室戰爭， 之後擴展到傳說對決和爐石戰記。 Queso現在已經能夠主導手遊電競的領域，並在全球有了成千上萬的粉絲。2018年6月，Queso收購了Fortnite戰隊，並將遊戲範圍擴展到了PC上。 在考慮到電競成為新的市場利基之後，俱樂部的增長開始受到注目並獲得了Telepizza的贊助。 如今，Queso已經在部落衝突:皇室戰爭、傳說對決、CS、Smite、虹彩六號：圍攻行動、荒野亂鬥和PUBG Mobile皆嶄露頭角，且這個名單能還會持續增加。
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