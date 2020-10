Salon Virtuel du SIM Senegal

L'événement 2020 portera sur les conclusions et recommandations de la révision du code minier du Sénégal (2016), les 3 et 4 novembre.

DAKAR, SENEGAL, October 28, 2020 / EINPresswire.com / -- Son Excellence, Macky SALL, Président de la République du Sénégal, confirme sa participation au Salon Virtuel du SIM Sénégal.L'événement 2020 portera sur les conclusions et recommandations de la révision du code minier du Sénégal (2016), les 3 et 4 novembre.Les deux jours du Salon Virtuel du SIM Sénégal sont sous le haut patronage de Son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal qui procédera à l'inauguration de la cérémonie d'ouverture en direct. L'événement se déroulera les 3 et 4 novembre 2020, sous le thème "Pour un secteur minier résilient au Sénégal". Le débat s'articulera autour des conclusions et des recommandations de la révision du Code minier sénégalais de 2016, ainsi que de l'impact de la COVID-19 et de ce qu'il faut prendre en compte pour renforcer le secteur minier pour la durabilité et la croissance.L'événement virtuel, organisé en vue de la 6ème édition de la Conférence et Exposition du SIM Sénégal en Juin 2021, a confirmé la présence de Aïssatou Sophie GLADIMA, Ministre des Mines et de la Géologie du Sénégal ; Dr Birane Niane, Conseiller technique, Ministre des Mines et de la Géologie du Sénégal ; Rokhaya Samba Diéne, Dir. Prospection et promotion minière, ministère des Mines et de la Géologie du Sénégal ; Lamine Diou, directeur du contrôle, ministère des Mines et de la Géologie du Sénégal, et bien d’autres.Les participants de ce salon virtuel bénéficieront de :1. Contenu exclusif et enregistré sur le secteur minier d'Afrique de l'ouest2. Conférence virtuelle de deux jours avec présentations en direct3. Différents éléments de communication et d'engagement disponibles4. Présentation des principaux projets miniers au Sénégal5. Traduction simultanée en anglais et en français6. « Salles de réunion virtuelles » pour permettre aux participants de réseauter7. Coût modeste pour un salon de haut-niveau avec des centaines de participantsLes participants pourront accéder au salon grâce à l'application officielle du Salon qui les aidera à entrer en contact avec des représentâtes du gouvernement, des sociétés d'exploration et de services miniers, des experts juridiques et financiers et toutes les organisations qui sont impliquées dans la chaîne d'approvisionnement et de valeur minière en Afrique de l'Ouest.Le Salon Minier Virtuel du SIM Sénégal comptera des acteurs clés du marché, qui exposeront leurs produits et services virtuellement, à savoir Forage FTE, Geotec Afrique, Olipes, SSTP, SGS, Haladjian, Somiva, Roc Impact, Trelleborg, Krohne, Titanobel, S.I.G. SPA, Ste. Senegalaise, Mineex, Saudequip, Sococim, CTA Group, Vivo Energy Senegal, IDC Drilling company, Agts, Schenck Process, Grande Cote Operrations SA and Sotrafa.