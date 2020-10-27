韩国性别平等教育与促进研究院 第3、4届 实 施 非 接 触 式 亚 洲 性 别 培 训 师 互 动 方 案

Dr.Yoonkyeong Nah, the president of KIGEPE, gave welcoming remarks to participants of the 2020 AGenT program at the online Opening Ceremony. Dr.Haelim Cho, the director of ICC KIGEPE, communicated with the participants of 2020 AGenT through real-time video chat LOGO1

作为性别平等变化的代理人，制定亚洲圈可持续联合、稳定的基础准备工作