韩国性别平等教育与促进研究院 第3、4届 实 施 非 接 触 式 亚 洲 性 别 培 训 师 互 动 方 案
Dr.Yoonkyeong Nah, the president of KIGEPE, gave welcoming remarks to participants of the 2020 AGenT program at the online Opening Ceremony.
Dr.Haelim Cho, the director of ICC KIGEPE, communicated with the participants of 2020 AGenT through real-time video chat
作为性别平等变化的代理人，制定亚洲圈可持续联合、稳定的基础准备工作EUNPYEONG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA, October 27, 2020 /EINPresswire.com/ -- □ 2020年10月6日至10月23日， 在所属于韩国性别平等和家庭部的韩国性别平等教育与促进研究院（院长：罗允京），以亚洲19个国家中选拔出的41名性别培训师为对象，举办了第3、4届“非接触式亚洲圈性别培训师互动方案（ Asian Gender Trainers’ Network Program, 简称 ‘AGenT’）”。
*AGenT : 韩国性别平等教育研究院于2019年推出的"培养培训师（ToT）项目"，旨在提高亚洲性别问题培训员的实地需求，提高专业素养，加强相互学习和联合团结，以传播亚洲两性平等价值观为主要目的。
ㅇ 今年，由于新冠疫情的影响，将现有的离线教育转变为“通过非接触式教育方式”，并结合事前录授课方式与实时连接的混合方式，进行了在线培训。
ㅇ 此次，第3期和第4期"AGenT"将参赛国从去年的15个国家扩大到今年的21个国家，从19个国家挑选了不同职业的性别问题培训师。完成课程的学员今后将作为本国性别平等意识传播和性别平等教育专家进行咨询活动。
※ 2020年亚洲在线性别培训师网络计划（AGenT）参与国家现状
- 孟加拉国、不丹、柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、日本、老挝、马来西亚、蒙古、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、韩国、新加坡、斯里兰卡、泰国、越南
□ 第三期和第四期"AGenT"的主要项目包括:开幕式、专题讲座、实时讨论、行动计划和结业典礼等环节。
ㅇ 专题讲座涉及到性别概念和性别敏感性、两性平等、将性别观点纳入主流的国际框架、围绕妇女的经济、技术和身体环境的背景，以及女权领导力等方面的内容。
ㅇ 通过基于参与性互动方法的在线实时讨论，参与者相互积极沟通，并制定适合自身特点，并与自身情况关联的实施计划。
ㅇ 在此过程中，同时兼备亚洲关联的性别平等内容和国际水准培训能力的亚洲性别培训师专家作为讲师、活动促进者和评委，出席本次活动，为活动的顺利进行提供了诸多帮助。
□ 韩国性别平等教育与促进研究院罗允京（音）院长于进行教育后，发表了“ 在新冠疫情带来不平等问题深化的背景下，期待各国的性别问题专家发挥巨大作用，并期望通过本次研讨会，进一步提高作为性别问题培训师的才能和领导能力"的重要感想。
□ ‘AGenT’于 2019 年首次召开，计划面向亚洲性别培训师每年举办一次 。韩国性别平等教育研究院以"AGenT"为媒介，持续与国内外性别问题专家合作， 传播本国的性别平等意识，并以更全面的方式进行参与，致力于实现亚洲两性平等价值观。
♠ 更多咨询 : 国际交流中心 张恩才（音）
(☎+82-2-3156-6093)
♠ 新闻出处 : 韩国性别平等教育研究院
Son Chayeong
韩国性别平等教育与促进研究院
+82 2-3156-6090
global@kigepe.or.kr
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