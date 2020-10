Salon Virtuel du SIM Senegal

Sous le Haut Patronage de Son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal

DAKAR, SENEGAL, October 21, 2020 / EINPresswire.com / -- Les conclusions et recommandations de la révision du code minier sénégalais (2016) seront faites lors du Salon Virtuel du SIM SénégalDans leurs efforts continus pour mettre en valeur le secteur minier du Sénégal qui figure parmi les six secteurs prioritaires retenus par le Plan Sénégal Emergent (PSE) pour booster l’économie, et en vue de la Conférence & Exposition Internationale sur les Mines du Sénégal (SIM Sénégal 2021), le Ministère des Mines et de la Géologie en collaboration avec AME Trade Ltd organisera du 3 au 5 novembre 2020, le Salon Virtuel du SIM Sénégal.La cérémonie d'ouverture en direct du Salon virtuel du SIM Sénégal sera présidée par Son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal. Il dirigera également le débat centré sur les conclusions et recommandations issues des ateliers thématiques sur le bilan d’étape du Code minier sénégalais de 2016.Sous le thème "Pour un secteur minier résilient au Sénégal", d'autres discussions porteront sur l'impact de COVID-19 sur le secteur minier et sur ce qui doit être pris en compte pour renforcer le secteur minier en vue de la durabilité et de la croissance. Nous sommes heureux d'annoncer que le Ministre des mines et de la géologie de la République du Sénégal prononcera un exposé introductif et nous vous invitons à suivre les annonces au fur et à mesure que d'éminents orateurs confirmeront leur participation.L'événement virtuel fait partie de la Conférence et Exposition du SIM Sénégal, qui s'est établie comme l'un des plus grands événements miniers en Afrique de l'Ouest et est le seul événement soutenu par le gouvernement sénégalais dédié à l'expansion du secteur minier du pays.La 6ème édition du SIM Sénégal devait avoir lieu en novembre 2020, mais en raison de COVID-19, elle a été reportée à juin 2021.Ainsi, le Salon virtuel 2020 sur le thème « Pour une secteur minier résilient au Sénégal » comprendra une conférence virtuelle de deux jours, des présentations en direct, des débats, une exposition virtuelle et un point de rencontres virtuelles pour les réunions interentreprises.Le Salon Minier Virtuel du SIM Sénégal comptera des acteurs clés du marché, qui exposeront leurs produits et services virtuellement, à savoir Forage FTE, Geotec Afrique, Olipes, SSTP, SGS, Haladjian, Somiva, Roc Impact, Trelleborg, Krohne, Titanobel, S.I.G. SPA, Ste. Senegalaise, Mineex, Saudequip, Sococim, CTA Group, Vivo Energy Senegal, IDC Drilling company, Agts, Schenck Process et Sotrafa.Le Sénégal possède un portefeuille diversifié de ressources minérales à différent stades de dévelloppement, d'excellentes infrastructures portuaires et routières, une main-d'œuvre qualifiée, et se positionne en tant que centre financier de l'Afrique de l'Ouest francophone. Ces ressources minérales sont à différents stades de développement.Les participants du Salon Virtuel du SIM Senegal peuvent s'inscrire en tant que: délégué, sponsor, exposant et en tant que conférencier via le site officiel https://simsenegal.com/fr/salon-virtuel/ ou en contactant l'équipe par email senegal@ametrade.org .