Ecolex, entreprise de désamiantage de renom, annonce la refonte de sa marque

Ecolex compte sur 15 années d’expérience dans le domaine du désamiantage et a honoré divers contrats. Elle annonce aujourd’hui la refonte de sa marque.

AUBAGNE, BOUCHES-DU-RHôNE, FRANCE, October 21, 2020 / EINPresswire.com / -- MARSEILLE (20 octobre 2020) — Ecolex est une entreprise basée à Aubagne. Elle a été fondée en 2006 (initialement sous le nom d’Ecolex Technologies) par l’entrepreneur britannique Ian ALLISON, avec l’aide de Cédric MOULLET, occupant à l’époque de poste de responsable qualité. Il s’agit d’une des plus grandes entreprises de désamiantage de la région PACA, nationalement reconnue pour son expertise ainsi que les services qu’elle propose dans les secteurs du désamiantage. Récemment sollicitée pour honorer d’importants contrats à Marseille, Saint-Denis, Cergy ou encore Calais, entre autres, la société a tenu a apporter un souffle de fraîcheur et de nouveauté à sa marque.Pour Ecolex, repenser son logo et son image, c’est mettre l’accent sur l’aspect positif du travail qu’elle accomplit ; en effet, l’entreprise agit pour protéger la population ainsi que pour préserver la santé publique en déployant des interventions de désamiantage professionnel.A ce jour, l’ amiante reste un important problème en France, car on en trouve encore dans de nombreux bâtiments, soient-ils privés ou publics. Ainsi, même si Ecolex oeuvre depuis 15 ans dans le domaine du désamiantage, la société a encore de nombreux projets à mener et saura s’adapter à la demande et aux conditions particulières de chacun des chantiers dont il lui sera offert de prendre la charge.« Une des principales valeurs chez Ecolex, c’est d’être là où nos clients ont le plus besoin de nous, explique Ian ALLISON. Nous mettrons donc toujours un point d’honneur à éveiller les consciences autant que faire se peut afin de s’assurer que chacune et chacun, à son niveau, prenne conscience des risques que représente l’exposition à l’amiante. »Pour en apprendre davantage sur les services proposés par Ecolex ou pour planifier une intervention, rendez-vous sur https://ecolex.fr/ A propos d’EcolexEcolex est spécialisée dans le désamiantage auprès d’entreprises privées mais aussi de sociétés de transports, d’établissements médicaux et d’infrastructures publiques partout dans la région PACA. Forte des 35 ans d’expérience de son président au travers l’Europe ainsi que de sa certification AFNOR, la société tient aujourd’hui à moderniser son image afin de toujours être en mesure de s’adapter aux besoin de ses clients. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://ecolex.fr/ ###Pour plus d’informations ou pour toute requête médiatique, contactez Cédric MOULLET en appelant au 06 42 56 32 87 ou bien en envoyant un e-mail à l’adresse cedric.moullet@ecolex.fr.