Face à la pandémie mondiale galopante, Ecolex Technologies pivote pour aider à atténuer la propagation du COVID-19

L’entreprise de décontamination près de Marseille annonce aujourd’hui la mise en place de nouveaux services pour aider à ralentir la propagation du coronavirus.

MARSEILLE, BOUCHES-DU-RHôNE, FRANCE, April 2, 2020 / EINPresswire.com / -- Alors que la pandémie de COVID-19 continue de balayer la planète, une entreprise française cherche à mettre son expertise en décontamination à profit afin de prendre part à la lutte contre la diffusion du virus, et par conséquent de préserver la santé publique.Ecolex, basée à Aubagne et fondée en 2006 par l’entrepreneur britannique Ian Allison, est l’une des plus grandes entreprises de décontamination et de désamiantage de la région PACA. Déjà nationalement reconnue pour son expertise et les services qu’elle propose dans les secteurs du désamiantage, de la décontamination et du nettoyage de l’air, la société a annoncé prendre immédiatement un nouveau tournant vers la bio-sécurité, et donc participer à la lutte contre la propagation du COVID-19.Ecolex commencera alors à déployer ses équipes existantes, sa flotte de véhicules ainsi que ses équipements de confinement et de décontamination dans les sphères publiques et privées afin d’aider les clients à préserver leurs locaux de tout agent pathogène.Les produits chimiques spéciaux qui combattent les agents pathogènes existent depuis plusieurs années déjà sur le marché de la décontamination. Or, jusque-là, le recours à ces traitements avancés était plus fréquent au sein des secteurs médical et agricole. La décontamination repose sur plusieurs méthodes : d’abord, l’usage de désinfectants donnant lieu à une protection active en deux phases, mais aussi le recours à des procédés de bio-sécurité reposant sur la brumisation, qui permettent la filtration de l’air et la désinfection. L’efficacité de ces procédés est scientifiquement prouvée ; en effet, ils tuent les virus ainsi que 99,99% de tous les agents pathogènes. Leur administration compte trois étapes : confinement, décontamination des surfaces et application de produits chimiques par brumisation.Dans le cadre de ses efforts pour lutter contre la propagation du coronavirus, Ecolex s’est dotée de grandes quantités de produits STERI-7 , leader des fabricants de produits de bio-sécurité. Contrairement à d’autres solutions nettoyantes, la gamme STERI-7 se compose de produits chimiques non-nocifs qui agissent en deux phases afin de permettre une décontamination des surfaces active durant de longues périodes. Les membres des équipes Ecolex ont également suivi les formations adéquates pour utiliser ces produits de manière correcte et sûre afin de désinfecter les espaces et les surfaces.« Une des principales valeurs chez Ecolex, c’est d’être là où nos clients ont le plus besoin de nous, explique Allison. Alors que nous faisons face à une crise sans précédent, Ecolex compte déjà sur les équipements et les moyens nécessaires pour intervenir et offrir son expertise dans les procédés de décontamination afin d’aider à ralentir cette pandémie. Nous sommes fiers de pouvoir jouer un rôle dans cette lutte en minimisant les risques auxquels s’expose le public grâce à des produits de décontamination sûrs et efficaces, délivrés par une équipe d’experts reconnus. »Pour en apprendre davantage sur les services proposés par Ecolex ou pour planifier une intervention, rendez-vous sur https://ecolexdecontamination.fr/ A propos d’ Ecolex Technologies Ecolex Technologies est spécialisée dans la décontamination, le désamiantage ainsi que les services de nettoyage bio-sécuritaire auprès d’entreprises privées mais aussi de sociétés de transports, d’établissements médicaux et d’infrastructures publiques partout dans la région PACA. Forte de ses 35 ans d’expérience au travers l’Europe ainsi que de sa certification AFNOR, la société est donc prête à soutenir les infrastructures publiques comme les entreprises privées en déployant ses meilleurs services en matière de décontamination, de biosécurité et de désamiantage.



