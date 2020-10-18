Forestville Barrack
3500 Forestville Road
Forestville, Maryland 20747
301-568-8101
FOR IMMEDIATE RELEASE: 10/18/2020
DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Oct 12- Oct 18, 2020
|NAME
|DATE & TIME OF ARREST
|TROOPER
|AGE
|CITY & STATE OF RESIDENCE
|JOHNSON, ARMANI
|10/14/2020@2345
|Allen
|26
|SILVER SPRING, MD
|TROTMAN, CALVIN JOHN
|10/16/2020@1456
|MUHAMMAD
|36
|CLINTON, MD
|CROCKETT, RONELL
|10/17/2020@0133
|FRYE
|28
|BRANDYWINE, MD
|JONES, DERRICK
|10/17/2020@0216
|REPA
|35
|DISTRICT HEIGHTS, MD
|AYALA-REYES, ROGER ALEXIS
|10/17/2020@0528
|THOMPSON
|37
|SILVER SPRING, MD
|SMITH, MICHAEL GLENN
|10/17/2020@2315
|FRYE
|38
|DISTRICT HEIGHTS, MD
|LANCASTER, MICHELLE
|10/18/2020@0332
|REPA
|27
|WASHINGTON, DC
Barrack Media Contact Name: Lt. J. Revel
Phone Number: 301-568-8101