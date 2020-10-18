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DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Oct 12- Oct 18, 2020

Maryland State Police News Release

Forestville Barrack

3500 Forestville Road

Forestville, Maryland 20747

301-568-8101

msp.forestville@maryland.gov

FOR IMMEDIATE RELEASE: 10/18/2020

 

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Oct 12- Oct 18, 2020

 

NAME DATE & TIME OF ARREST TROOPER AGE CITY & STATE OF RESIDENCE 
JOHNSON, ARMANI 10/14/2020@2345 Allen 26 SILVER SPRING, MD
 TROTMAN, CALVIN JOHN  10/16/2020@1456  MUHAMMAD  36  CLINTON, MD
 CROCKETT, RONELL  10/17/2020@0133  FRYE  28  BRANDYWINE, MD
 JONES, DERRICK  10/17/2020@0216  REPA  35  DISTRICT HEIGHTS, MD
 AYALA-REYES, ROGER ALEXIS 10/17/2020@0528 THOMPSON  37  SILVER SPRING, MD
SMITH, MICHAEL GLENN 10/17/2020@2315 FRYE 38 DISTRICT HEIGHTS, MD
LANCASTER, MICHELLE 10/18/2020@0332 REPA 27 WASHINGTON, DC

Barrack Media Contact Name:  Lt. J. Revel

Phone Number: 301-568-8101

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