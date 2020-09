GoGo Quinoa dévoile son nouveau macaroni au fauxmage

Yellow mac and cheese White mac and cheese

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, September 29, 2020 / EINPresswire.com / -- GoGo Quinoa , spécialiste des produits à base de plantes, a lancé sa toute dernière innovation: un macaroni au fromage vegan. Sans OGM, sans allergènes et contenant 93% d'ingrédients biologiques, cette version «meilleure pour vous» d'un classique favori nord-américain contient 18 g de protéines par boite et constitue une excellente source de vitamine B12. L’engagement de GoGo Quinoa envers les protéines à base de plantes et les produits sans allergènes est encore à la base de ce produit qui deviendra vite le repas idéal et facile à préparer, sans compromettre le goût et les avantages pour la santé.Le macaroni au fauxmage de GoGo Quinoa est fabriqué à partir de leurs fameuses pâtes de quinoa d’une texture «al dente» sans pareil et une sauce crémeuse à souhait. Les macaronis de GoGo cuisent rapidement, et votre plat sera prêt en moins de 10 minutes! Que vous préfériez les coudes ou les coquilles, les deux formes de pâtes sont délicieuses et prêtes en quelques minutes. Les pâtes GoGo Quinoa contiennent plus de quinoa par portion que toutes les autres pâtes de quinoa, offrant une source saine et savoureuse de protéines végétales.«Nous sommes fiers d'innover et d'offrir ce classique au nombre croissant de consommateurs de protéines d'origine végétale », a déclaré Martin Bilodeau, président fondateur de GoGo Quinoa. «Fabriqué au Canada, 18 g de protéines par boite, riche en vitamines b12 et on ne peut plus savoureux, notre macaroni au fromage répond aux nouvelles demandes et tendances du marché ».Que vous aimiez plus le cheddar classique jaune ou le blanc, il y en a pour tous les goûts avec le nouveau macaroni au fromage de GoGo Quinoa. Avec un goût imbattable et fabriqué à partir d'ingrédients que vous reconnaissez et auxquels vous faites confiance, le nouveau macaroni au fromage de GoGo Quinoa est un fier ajout à la gamme de produits de cette entreprise locale. Goûtez au bien-être!À propos de GoGo QuinoaGoGo Quinoa (Cie 2 Ameriks) transforme plus de 60 produits biologiques, sans allergènes à base de plantes, de quinoa et d'autres super grains et légumineuses (chia, amarante, sarrasin, lentilles, pois chiches). L'entreprise occupe une usine de 45 000 pieds carrés à Laval, Québec certifiée SQF.Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web https://www.gogoquinoa.com/fr/ ou rejoindre l’équipe au marketing@gogoquinoa.comRetrouvez-nous sur Facebook: https://www.facebook.com/GoGoQuinoa/ Ou sur Instagram: https://www.instagram.com/gogoquinoa/ Ou sur Linkedin: https://ca.linked.com/company/cie-2-ameriks-gogo-quinoa SOURCE GoGo QuinoaHosanna Galea - Coordinatrice Marketing et EnvironnementGoGo Quinoa / Compagnie 2 Ameriks(438) 380-3330 poste 331hosanna@gogoquinoa.com