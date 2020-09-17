《北京宣言和行动纲要》25周年庆典圆满落幕
NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, September 17, 2020 /EINPresswire.com/ -- 25年前的第四次世界妇女大会中，来自189个国家的代表通过了《北京宣言和行动纲要》，获得了全世界的积极反响和拥护。北京时间2020年9月15-16日，来自全球20多个国家的政界、联合国非政府组织、公共卫生和跨国机构领袖齐聚，共同庆祝《北京宣言和行动纲要》发布25周年，并就性别和谐、男女共建、女性及全球可持续发展等具有跨时代意义的话题进行探讨。
本次大会由世界妇女组织(WWO)主办、马来西亚对外友协(MFFA)协办，世界妇女组织认为，在回顾《北京宣言和行动纲要》及其努力成果的同时，必须重新思考后疫情时代女性发展的主要方向和行动框架。
"我们的工作过去主要集中在争取女性的基础权利，而现在最重要的一个突破，就是提出了一个新的理念——性别和谐(gender harmony)。"世界妇女组织总干事安格拉·R·M(Angela R·M)指出，世界上接近60%的女性拥有更少的收入和储蓄，陷入贫困的风险也更高。新冠疫情的爆发进一步加剧了这种情况。以往的女性发展工作中，"性别平等"的概念在某些国家或群体中被固化，在实施中存在很多对抗性，缺少了一种理解。
“女性的发展是全球可持续发展的重要基石。”世界妇女组织CSR委员会执行秘书长、世界妇女组织北美办公室执行长凯撒罗尼·赵兢(Jing Zhao CESARONE)指出，1995年签署的《北京宣言和行动纲要》，旨在促进世界妇女平等、发展与和平，并提出了妇女与贫穷、妇女与保健、女童等12项关键领域的改革议程。她并介绍了世界妇女组织的愿景、使命及组织构架。
本次庆典分两天进行，15日上午是政府间和联合国的国际部分，WWO特邀近20个国家的政府代表参加，汇报各国在宣言发布以来所做的努力和成就；当天下午举行中国专场。16日举行国际联合国非政府峰会，多个国际组织、非营利组织和学术界代表参加，讨论妇女与健康、妇女与教育、妇女与经济独立、妇女与企业家精神等议题。
另外，本次庆典活动也将筹备两项重要会议：一是预祝在马来西亚举行的APEC 2020和亚太女性领袖峰会，二是2021世界妇女发展大会。希冀能够共筑美好家园，共享和合世界，携手构建世界妇女权全面可持续发展共同体。
部分演讲嘉宾精彩回顾：
性别不平等是劣势，社会中的性别多样性有待发展。性别发展对于社会发展有不可或缺的作用。
--哈芝莫哈末拉昔(Hj Mohd Rashid Hasnon)|
马来西亚国会副议长
各国的女性不平等问题仍然存在，甚至在疫情之下有所恶化，因此在《北京宣言和行动纲要》的指导下，找到一个解决方案至关重要。
--加藤美和(MIWA Kato)|
联合国毒品和犯罪局执行局长 原联合国妇女署亚太执行长
男性对于国际社会中的性别平等发展至关重要。
--帕德米尼·墨菲(Dr. Padmini MURTHY, MD)|
联合国NGO/DIP委员会副主席
实现性别平等不只是责任和义务，更是一个人类共同的承诺。
--周一平(ZHOU Yiping)|
世界妇女组织特使及特别总顾问、原联合国南南合作办公室主任、联合国秘书长南南合作特使
女性领导力对于科技发展具有重要的推动作用。
--约翰·艾伦(John Allen)|
原联合国商务理事会副主席
实现性别和谐需要新的实现方式、新的观点以及领导者的作为。
--西蒙·皮埃尔·阿杜韦兰德(Simon Pierre ADOVELANDE) |
贝宁共和国总统候选人(2016年)、贝宁共和国驻中华人民共和国大使
性别主流化和可持续发展目标在国家计划和战略的任何领域都应是关键
--田岛麻衣子(Maiko Tajima)|
日本国会议员、联合国世界粮食计划署长官
女性是使命的重要推动者。
女性再运动方面的重要贡献。
女性发展面临诸多挑战，需要消除根深蒂固的偏见。
--科罗迪欧·舍米(Claudio Schermi)
2021年世界皮划艇锦标赛组委会主席
女性发展也是全人类的发展，也是造福子孙后代的发展。希望女性能够在性别和谐的实现道路上受益，并且促进整体的发展
--莫德·法扎尔·穆德·尤萨克(Faizal Yusak)|
马来西亚对外友协(MFFA)秘书长
男性与女性是一枚硬币的两面，二者缺一不可。
--法罗兹·纳达(Faroze NADAR)|
联合国全球契约(马来西亚)执行长
找到一个男女性别之间可持续的平衡点至关重要。
--萨尼塔·拉贾库玛(Sunita Rajakumar)|
联合国全球契约马来西亚长官
改变是必须要做的事情，同时勇气也必不可少。
--瓦罗拉·华盛顿博士(Valora WASHINGTON, Ph.D.)|
美国职业认证委员会原首席执行长
让女性担任政府领导角色很重要–从历史上看，全球女性一直在扮演“服务”而非“被服务”的角色。
--陆美珩(Priscilla Lu)|
德意志银行亚洲可持续投资选择和不动产业务董事总经理
女性承载着我们这一代最大的套利机会。
--弗吉尼亚·陈玉馨(Virginia TAN)|
励媖中国(Lean In China)创始人&CEO
作为新一届世界妇女大会的前奏曲，此次25周年庆典受到全球多个国家政府间和联合国非政府机构的广泛关注，仅中国专场就吸引53.2万人在线观看直播。是一次总结过去25年《北京宣言和行动纲要》实施成果的大会，也将是了解未来世界妇女发展方向的一次前瞻性的会议。"将女性放在促进性别和谐、人类和平、社会经济体的中心位置，将会从根本上推动更好的成果，对可持续发展目标做出重要贡献。"安格拉总干事说。
Rose Huang
World Women Organization
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