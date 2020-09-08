Set Up FREE Account Submit Release
News Search

There were 652 press releases posted in the last 24 hours and 183,150 in the last 365 days.

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –August 30-Sept 7, 2020

Maryland State Police News Release

Forestville Barrack

3500 Forestville Road

Forestville, Maryland 20747

301-568-8101

msp.forestville@maryland.gov

                                                                      FOR IMMEDIATE RELEASE: 09/8/2020

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –August 30-Sept 7, 2020

NAME DATE & TIME OF ARREST TROOPER AGE CITY & STATE OF RESIDENCE
 WILLIAM, SHERMAN  8/30/2020@1923  LORA  49 ALEXANDRIA, VA
GARFIAS, JOSE 8/30/2020@2110 HANDY 19 CAPITOL HEIGHTS, MD
POWERS, CARLTON 8/30/2020@2214 KHAN 38 SEVERN, MD
DUARTE CARTAGENA, MARVIN 8/31/2020@2049 LORA 21 MARYLAND
MULLINS, HOLLY 9/1/2020@0047 KHAN 54 MARYLAND
EMERSON JR, ROBERT 9/1/2020@0156 KUMADOR 27 TEMPLE HILLS, MD
JACKSON, ELIJAH DAMEKO 9/2/2020@0329 ALLEN 44 OXON HILL, MD
Clifford, Christopher Malik 9/3/2020@0224 ALLEN 20 UPPER MARLBORO, MD
BARRIENTOS, DANIEL VASQUEZ 9/5/2020@0055 RECKEWEG 37 CAPITOL HEIGHTS, MD
MENJIVAR ALVARADO, SANTOS D 9/5/2020@0335 LORA 27 TEMPLE HILLS, MD
BARRETT, DELONTE CHEO 9/5/2020@0427 ARIOSO 45 DISTRICT HEIGHTS, MD
BEACH, SHERI LYNN 9/5/2020@2039 BATTY 55 UPPER MARLBORO, MD
BERNAL, JOSE EDGAR SANCHEZ 9/6/2020@1433 DE LA CRUZ 34 LOTHIAN, MD
TERRY, ALEXANDER LEONARD 9/6/2020@2328 ARIOSO 28 CAPITOL HEIGHTS, MD
BRITT, ASHLEY 9/7/2020@1847 CAMBRA 28 MARYLAND
         

 

Barrack Media Contact Name:  Lt. J. Revel

Phone Number: 301-568-8101

 

You just read:

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –August 30-Sept 7, 2020

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.