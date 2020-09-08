Forestville Barrack
3500 Forestville Road
Forestville, Maryland 20747
301-568-8101
msp.forestville@maryland.gov
FOR IMMEDIATE RELEASE: 09/8/2020
DUI Arrests for the Forestville Barrack from –August 30-Sept 7, 2020
|NAME
|DATE & TIME OF ARREST
|TROOPER
|AGE
|CITY & STATE OF RESIDENCE
|WILLIAM, SHERMAN
|8/30/2020@1923
|LORA
|49
|ALEXANDRIA, VA
|GARFIAS, JOSE
|8/30/2020@2110
|HANDY
|19
|CAPITOL HEIGHTS, MD
|POWERS, CARLTON
|8/30/2020@2214
|KHAN
|38
|SEVERN, MD
|DUARTE CARTAGENA, MARVIN
|8/31/2020@2049
|LORA
|21
|MARYLAND
|MULLINS, HOLLY
|9/1/2020@0047
|KHAN
|54
|MARYLAND
|EMERSON JR, ROBERT
|9/1/2020@0156
|KUMADOR
|27
|TEMPLE HILLS, MD
|JACKSON, ELIJAH DAMEKO
|9/2/2020@0329
|ALLEN
|44
|OXON HILL, MD
|Clifford, Christopher Malik
|9/3/2020@0224
|ALLEN
|20
|UPPER MARLBORO, MD
|BARRIENTOS, DANIEL VASQUEZ
|9/5/2020@0055
|RECKEWEG
|37
|CAPITOL HEIGHTS, MD
|MENJIVAR ALVARADO, SANTOS D
|9/5/2020@0335
|LORA
|27
|TEMPLE HILLS, MD
|BARRETT, DELONTE CHEO
|9/5/2020@0427
|ARIOSO
|45
|DISTRICT HEIGHTS, MD
|BEACH, SHERI LYNN
|9/5/2020@2039
|BATTY
|55
|UPPER MARLBORO, MD
|BERNAL, JOSE EDGAR SANCHEZ
|9/6/2020@1433
|DE LA CRUZ
|34
|LOTHIAN, MD
|TERRY, ALEXANDER LEONARD
|9/6/2020@2328
|ARIOSO
|28
|CAPITOL HEIGHTS, MD
|BRITT, ASHLEY
|9/7/2020@1847
|CAMBRA
|28
|MARYLAND
Barrack Media Contact Name: Lt. J. Revel
Phone Number: 301-568-8101