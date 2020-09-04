电视动画《池袋ウエストゲートパーク》主题曲信息公开！片头曲是由摇滚乐队THE PINBALLS演唱的《ニードルノット》，片尾曲定为INNOSENT in FORMAL的《after song》

TV Anime "IWGP" THE PINBALLS INNOSENT in FORMAL

电视动画《池袋ウエストゲートパーク》的主题曲相关消息公开。来自摇滚乐队THE PINBALLS的《ニードルノット》作为片头曲， INNOSENT in FORMAL演唱的《after song》则作为片尾曲被启用。