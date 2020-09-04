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电视动画《池袋ウエストゲートパーク》主题曲信息公开！片头曲是由摇滚乐队THE PINBALLS演唱的《ニードルノット》，片尾曲定为INNOSENT in FORMAL的《after song》

TV Anime "IWGP"

THE PINBALLS

INNOSENT in FORMAL

电视动画《池袋ウエストゲートパーク》的主题曲相关消息公开。来自摇滚乐队THE PINBALLS的《ニードルノット》作为片头曲， INNOSENT in FORMAL演唱的《after song》则作为片尾曲被启用。

TOKYO, JAPAN, September 4, 2020 /EINPresswire.com/ -- 电视动画《池袋ウエストゲートパーク》的主题曲相关消息公开。来自摇滚乐队THE PINBALLS的《ニードルノット》作为片头曲， INNOSENT in FORMAL演唱的《after song》则作为片尾曲被启用。

原作《池袋ウエストゲートパーク》是由文艺春秋发刊的石田衣良的连载小说，是一部讲述了生活在池袋地区的青少年的青春推理小说。同部作品由堤幸彦导演，宫藤官九郎编剧，长濑智也主演的改编电视剧《池袋ウエストゲートパーク(I.W.G.P.)》也曾大获好评。这次首次改编为动画作品。

负责片头曲《ニードルノット》的乐队THE PINBALLS的加入，令动漫更具看点。他们拥有独特的世界观，以及既不属于车库摇滚也不属于正统摇滚的曲调，从开场便带领你进入IWGP的世界。
想赶紧听到歌曲的话，不要忘记收看动漫和第二弹动漫PV。
https://www.youtube.com/watch?v=VlT-dOJN5x4

■THE PINBALLS乐队简介
4 人组摇滚乐队。
古川贵之（主唱）、中屋智裕（吉他）、森下拓贵（贝斯）、石原天（鼓）。
既不属于车库摇滚也不属于正统摇滚的独特摇滚曲调，
看似狂野实则用心歌唱的古川贵之(主唱) 用他的沙哑嗓音、抓耳又气势十足的旋律、如同故事般梦幻且令人印象深刻的歌词，使摇滚界为之震撼。
HP:http://thepinballs.org/
Twitter：https://twitter.com/PINS_official
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCE_zZ1mX8I0IvPKVaHHzbwQ


■INNOSENT in FORMAL简介
4人组成的架空虚拟乐队
由ぽおるすみす（主唱）、CANDY MAN（吉他）、Kuni the ripper（贝斯）、TOY BOY（鼓）组成。
设定是，从电影屏幕中一跃而出的摇滚乐队。在即将废弃的电影院里，放映着曾风靡一时的马戏团乐队旅行的动画电影，电影的主人公跳出屏幕变成了现实中的乐队INNOSENT in FORMAL。
他们被称为“日本版Gorillaz”，引起世间的关注。他们的音乐融合嘻哈，摇滚，电子乐等音乐的元素形成独特的街头风乐曲，十分抓耳让在场听到的人无一不为之感到震撼。
HP: http://innosent.net/
Twitter：https://twitter.com/innosent_info
Instagram：https://www.instagram.com/innosent_info/
YouTube：https://youtu.be/k6lsZtqEUAU


【新作信息】
电视动漫《池袋ウエストゲートパーク》第一弹PV中出现的歌曲《No. 1》将于9月4日开始配信！

______
■节目概要
电视动漫《池袋ウエストゲートパーク》
官方网站：https://iwgp-anime.com
预告PV第一弹：https://youtu.be/JfBhszsKlLM
预告PV第二弹：https://www.youtube.com/watch?v=VlT-dOJN5x4

【官网】
■电视动漫官网
https://iwgp-anime.com
■电视动漫推特
＠iwgp_anime

【主題歌】
[片头曲] THE PINBALLS《ニードルノット》
[片尾曲] INNOSENT in FORMAL《after song》

【角色表】
マコト：熊谷健太郎
タカシ：内山昂輝
キョウイチ：土田玲央
ヒロト：木村昴
磯貝：花江夏樹
其他




No Big Deal Records
Nippon Columbia Co., Ltd
+81 398959749
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电视动画《池袋ウエストゲートパーク》主题曲信息公开！片头曲是由摇滚乐队THE PINBALLS演唱的《ニードルノット》，片尾曲定为INNOSENT in FORMAL的《after song》

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