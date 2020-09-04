香港澳美製藥免費派港產口罩予元朗老人院
澳美公益 獻愛社區 助高危老年群體做好防疫
感謝澳美的捐贈與關懷，讓老人及院工們直接受益，也再次提醒我院做好防疫措施，祝澳美業務及慈善事工在疫情中迎難而上，再創佳績，造福人群。”香港特別行政區, 中國, September 4, 2020 /EINPresswire.com/ -- 作為香港最大的口罩製造商，在當前的新冠病毒疫情中，澳美亦努力幫助弱勢群體。 在八月，澳美啟動了一系列慈善計劃幫助元朗的50多間護老中心，捐贈超過5萬個其標誌性產品BFCare醫用口罩和免洗消毒搓手液。
— 長青安老院董事會
疫情對對所有人造成影響，無人能獨善其身。「這段時間大家都不容易，我們一直想怎樣體現自己的力量，服務他人，想到一群弱勢社群，以及護老中心的長者，人人疫情在家，沒有探訪，讓長者孤獨加重，所以今年在香港開展這個為社區出力的活動，使香港5000多名有需要人士受益。 除了護老中心的慈善活動，在六月初，我們澳美企業義工隊還向社會企業發放了抗疫和健康禮物包，並通過“愛心餐盒”項目提供了義務服務。」澳美製藥企業傳訊經理劉慧菁提及。
今年澳美製藥在全球，積極支援所在社區中的疫情工作。 今年早些時候，澳美通過中國紅十字基金會向中國雲南，江西和廣東省份共捐贈了總價350萬元的藥品予支援一線新冠病毒的治療工作； 另捐贈肥皂和保健產品以支持11個省份的140家醫院； 3萬支奧絡夫西地酸乳膏成為在中國武漢一線抗疫的醫務人員的皮膚醫用護理藥物。 在非洲，我們通過與剛果民主共和國，尼日利亞，烏干達，肯尼亞和贊比亞的當地非政府組織合作，澳美捐贈了大米，口罩等基本生活必需品及食品資源，以幫助緩解當地人們的焦慮。劉慧菁表示, 「“讓生命更健康”是我們的品牌願景。在全球秉承三大可持續發展支柱，即運營責任，人員責任和社會責任，為改善健康帶來巨大且深遠的影響。我們致力於推動研發工作，建立多元化的產品組合，為全球患者提供可負擔的高品質醫藥解決方案。」
澳美持續向社會踐行這一承諾。2016年我們發起了澳美慈善運動，幫助了500,000人，與患者共處的寶貴時光和他們的微笑，是我們最大的收穫。作為企業公民，我們採取三管齊下的方法，包括員工志願服務、非政府組織（NGOs）和非營利組織的財務支持、以及社會教育。澳美系統地履行企業對社會的義務和承諾。 我們2020年的目標是讓澳美的社會責任履行流程更具可持續發展性。
Website: www.brightfuture.com.hk
Maggie Lau
Bright Future Pharmaceutical Laboratories Limited
+852 2211 2447
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
BFCare 免費派港產口罩予元朗老人院