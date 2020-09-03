世界妇女组织(WWO)主办《北京宣言和行动纲要》25周年庆典
EINPresswire.com/ -- 世界妇女组织(WWO)将于北京时间2020年9月15-16日，举办线上《北京宣言和行动纲要》签署25周年庆典，暨2020年马来西亚APEC期间亚太妇女领袖峰会之规划会议。
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25年前的第四次世界妇女大会中，来自189个国家的代表通过了《北京宣言和行动纲要》，该文件是指导全球妇女事业前进的重要指导性文件，标志着全球对妇女重要作用的觉醒，确定了各国和国际社会在提高妇女地位方面的共同目标。25年后的今天，这一具有里程碑意义的文件仍然是最全面的全球组政策框架和行动蓝图。
本次峰会由世界妇女组织(WWO)主办、马来西亚外国友协(MFFA)协办，世界妇女组织总干事安格拉·R·M(Angela R·M)、世界妇女组织CSR委员会执行秘书长赵兢(Jing Zhao CESARONE)将作为嘉宾致开幕词。
WWO并召集世界各国领袖，一同讨论妇女在实现17项可持续发展目标中的重要作用，回顾和总结《北京宣言》25周年的发展，展望世界女性如何继续前行。
大会目标
1. 庆祝《北京宣言和行动纲要》提出25周年；
2. 汇集国际和地区领袖，分享性别平等取得的里程碑式成就；
3. 庆祝APEC 2020和亚太女性领袖峰会在马来西亚召开，为女性在后疫世界的全面发展设定新的行动框架；
4. 筹备2021世界妇女发展大会。
开幕致辞
Angela R·M | 安格拉·R·M
世界妇女组织总干事
马来西亚国会副议长办公厅国际事务特别长官
马来西亚对外友协国际理事长
Jing Zhao CESARONE | 赵兢
《北京宣言和行动纲要》25周年庆典特使
世界妇女组织CSR委员会执行秘书长
世界妇女组织北美办公室执行长
演讲嘉宾（按出场顺序）
9月15日
• 哈芝莫哈末拉昔(Hj Mohd Rashid HASNON), 马来西亚国会副议长
• 加藤美和(Kato MIWA), 联合国毒品和犯罪局执行局长、原联合国妇女署亚太执行长
• 帕德米尼·墨菲(Dr. Padmini MURTHY, MD), 国际医务妇女协会秘书长
• 周一平(Yiping ZHOU), 世界妇女组织特使及特别总顾问、原联合国南南合作局局长、联合国秘书长南南合作特使
• 约翰·艾伦(John W. ALLEN), 联合国商务理事会原执行长
• 多丽娜·比安奇(Dorina BIANCHI), 意大利原文化遗产、活动及旅游部副部长、国会议员
• 克里斯蒂安妮·波克·阿杜韦兰德(Christiane BOKPE ADOVELANDE), 贝宁家庭和社会事务部顾问
• 西蒙·皮埃尔·阿杜韦兰德(Simon Pierre ADOVELANDE), 贝宁共和国2016年总统候选人、贝宁共和国驻中华人民共和国大使
• 笘米地真理(Masato TOMABECHI), 日本众议院秘书总务局局长；日本国会议员秘书长官
• 法罗兹·纳达(Faroze NADAR), 联合国全球契约组织马来西亚执行长
• 艾哈迈德·穆卡希特(Ahmet Mücahit Arınç), 土耳其国会议员，伊斯坦布尔代表，国家教育文化青年和体育委员会常委
• 琳达·斯迪尔曼(Dr. Linda STILLMAN), 青年全球领导力基金会（联合国学术影响力、联合国非政府组织教育委员会成员）主席
• 萨尼塔·拉贾库玛(Sunita Rajakumar), 联合国全球契约组织马来西亚创始人
• 莫哈末法依查·莫哈末尤萨克(Mohd Faizal MOHD YUSAK), 马来西亚对外友协总书记
• 田岛麻衣子(Maiko TAJIMA), 日本国会议员，联合国世界粮食计划署成员
9月16日
• 瓦罗拉·华盛顿(Dr. Valora WASHINGTON), 美国职业认证委员会原首席执行长
• 寇腾海(Koay Teng HAI), 原州务卿（DAP），马来西亚立法会立法委员（槟城）
• 托马斯·吉尔(Thomas GEHL), 美国原总统比尔·克林顿重要顾问（环境法律）
• 文森特·楚阿(Vincent CHUAH,), 马来西亚皇室摄政王顾问
• 沈国瑛(Guoying SHEN), 新西兰政府国际业务发展机构（新西兰贸易与企业部）业务发展官
• 马晶博士(Dr. Jing MA), 哈佛大学中美健康峰会创始人&主席
• 陆美珩(Dr. Priscilla LU), 德意志资产管理公司亚洲可持续投资选择和不动产业务董事总经理
• 朱砂(Sha ZHU), 全球企业社会责任基金会执行长
• 达希塔·吉利斯(Darshita GILLIES), Maanch创始人&CEO
• 陈玉馨(Virginia TAN), 励媖中国(Lean In China)创始人&CEO
• 钱厚琳(Irene QIAN), 福布斯中国CEO
• 马学礼(Steve MARKSCHEID), 童睿国际CFO
• 温伟麟(Alan WAN), 香港Sprout基金会
• 阿齐兹·萨赫尼(Aziz ŞAHİN), 土耳其欧洲理事会主席
• 瓦力·阿嘉巴(Wale Idris AJIBADE, Ph.D.), 非洲视野执行长
中国分会场演讲嘉宾
• 周一平(ZHOU Yiping) | 世界妇女组织特使及特别顾问、原联合国南南合作 局局长、联合国秘书长南南合作特使
• 王小华(XiaoHua WANG) | 意大利罗马温州工商总会会长
• 蔡琴(Qin CAI) | 童睿国际首席运营官、全球企业社会责任基金会教育委员会副主席
• 桑新民(XinMin SANG) |南京大学教育学博士生导师、全国高校首届国家级教学名师、富阳中学教育集团战略顾问、银湖书院未来教育研究所所长
世界妇女组织
世界妇女组织（World Women Organization）坚信妇女的全面发展是实现全人类和平、尊严和公平未来的基石。作为政府间组织，世界妇女组织与政府部门、非政府组织、民间团体、学术界和企业达成合作，推动世界各地的女性实现自身的全面发展。
目前，世界妇女组织总指挥部设于马来西亚吉隆坡，在纽约设有联络处，注册于联合国经济和社会事务部（UN DESA）。世界妇女组织认可并倡导联合国为实现一个和平、公正、有尊严世界的全方位努力。同时，联合国承认马来西亚是促进女童和女性参与科学领域的世界级领导者。
愿景
世界妇女组织致力于促进全球妇女的全面发展，以促进全人类实现一个和平、公正、有尊严的未来。
使命
世界妇女组织致力于全球女性的全面发展，推动其基本权利（健康、教育、经济独立、创业机会）的实现并发挥其全部潜力。世界妇女组织通过联结世界各地领袖和支持者，在女性社区和全球范围内实现可衡量影响，从而促进女性的全面发展。
Rose Huang
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25年前的第四次世界妇女大会中，来自189个国家的代表通过了《北京宣言和行动纲要》，该文件是指导全球妇女事业前进的重要指导性文件，标志着全球对妇女重要作用的觉醒，确定了各国和国际社会在提高妇女地位方面的共同目标。25年后的今天，这一具有里程碑意义的文件仍然是最全面的全球组政策框架和行动蓝图。
本次峰会由世界妇女组织(WWO)主办、马来西亚外国友协(MFFA)协办，世界妇女组织总干事安格拉·R·M(Angela R·M)、世界妇女组织CSR委员会执行秘书长赵兢(Jing Zhao CESARONE)将作为嘉宾致开幕词。
WWO并召集世界各国领袖，一同讨论妇女在实现17项可持续发展目标中的重要作用，回顾和总结《北京宣言》25周年的发展，展望世界女性如何继续前行。
大会目标
1. 庆祝《北京宣言和行动纲要》提出25周年；
2. 汇集国际和地区领袖，分享性别平等取得的里程碑式成就；
3. 庆祝APEC 2020和亚太女性领袖峰会在马来西亚召开，为女性在后疫世界的全面发展设定新的行动框架；
4. 筹备2021世界妇女发展大会。
开幕致辞
Angela R·M | 安格拉·R·M
世界妇女组织总干事
马来西亚国会副议长办公厅国际事务特别长官
马来西亚对外友协国际理事长
Jing Zhao CESARONE | 赵兢
《北京宣言和行动纲要》25周年庆典特使
世界妇女组织CSR委员会执行秘书长
世界妇女组织北美办公室执行长
演讲嘉宾（按出场顺序）
9月15日
• 哈芝莫哈末拉昔(Hj Mohd Rashid HASNON), 马来西亚国会副议长
• 加藤美和(Kato MIWA), 联合国毒品和犯罪局执行局长、原联合国妇女署亚太执行长
• 帕德米尼·墨菲(Dr. Padmini MURTHY, MD), 国际医务妇女协会秘书长
• 周一平(Yiping ZHOU), 世界妇女组织特使及特别总顾问、原联合国南南合作局局长、联合国秘书长南南合作特使
• 约翰·艾伦(John W. ALLEN), 联合国商务理事会原执行长
• 多丽娜·比安奇(Dorina BIANCHI), 意大利原文化遗产、活动及旅游部副部长、国会议员
• 克里斯蒂安妮·波克·阿杜韦兰德(Christiane BOKPE ADOVELANDE), 贝宁家庭和社会事务部顾问
• 西蒙·皮埃尔·阿杜韦兰德(Simon Pierre ADOVELANDE), 贝宁共和国2016年总统候选人、贝宁共和国驻中华人民共和国大使
• 笘米地真理(Masato TOMABECHI), 日本众议院秘书总务局局长；日本国会议员秘书长官
• 法罗兹·纳达(Faroze NADAR), 联合国全球契约组织马来西亚执行长
• 艾哈迈德·穆卡希特(Ahmet Mücahit Arınç), 土耳其国会议员，伊斯坦布尔代表，国家教育文化青年和体育委员会常委
• 琳达·斯迪尔曼(Dr. Linda STILLMAN), 青年全球领导力基金会（联合国学术影响力、联合国非政府组织教育委员会成员）主席
• 萨尼塔·拉贾库玛(Sunita Rajakumar), 联合国全球契约组织马来西亚创始人
• 莫哈末法依查·莫哈末尤萨克(Mohd Faizal MOHD YUSAK), 马来西亚对外友协总书记
• 田岛麻衣子(Maiko TAJIMA), 日本国会议员，联合国世界粮食计划署成员
9月16日
• 瓦罗拉·华盛顿(Dr. Valora WASHINGTON), 美国职业认证委员会原首席执行长
• 寇腾海(Koay Teng HAI), 原州务卿（DAP），马来西亚立法会立法委员（槟城）
• 托马斯·吉尔(Thomas GEHL), 美国原总统比尔·克林顿重要顾问（环境法律）
• 文森特·楚阿(Vincent CHUAH,), 马来西亚皇室摄政王顾问
• 沈国瑛(Guoying SHEN), 新西兰政府国际业务发展机构（新西兰贸易与企业部）业务发展官
• 马晶博士(Dr. Jing MA), 哈佛大学中美健康峰会创始人&主席
• 陆美珩(Dr. Priscilla LU), 德意志资产管理公司亚洲可持续投资选择和不动产业务董事总经理
• 朱砂(Sha ZHU), 全球企业社会责任基金会执行长
• 达希塔·吉利斯(Darshita GILLIES), Maanch创始人&CEO
• 陈玉馨(Virginia TAN), 励媖中国(Lean In China)创始人&CEO
• 钱厚琳(Irene QIAN), 福布斯中国CEO
• 马学礼(Steve MARKSCHEID), 童睿国际CFO
• 温伟麟(Alan WAN), 香港Sprout基金会
• 阿齐兹·萨赫尼(Aziz ŞAHİN), 土耳其欧洲理事会主席
• 瓦力·阿嘉巴(Wale Idris AJIBADE, Ph.D.), 非洲视野执行长
中国分会场演讲嘉宾
• 周一平(ZHOU Yiping) | 世界妇女组织特使及特别顾问、原联合国南南合作 局局长、联合国秘书长南南合作特使
• 王小华(XiaoHua WANG) | 意大利罗马温州工商总会会长
• 蔡琴(Qin CAI) | 童睿国际首席运营官、全球企业社会责任基金会教育委员会副主席
• 桑新民(XinMin SANG) |南京大学教育学博士生导师、全国高校首届国家级教学名师、富阳中学教育集团战略顾问、银湖书院未来教育研究所所长
世界妇女组织
世界妇女组织（World Women Organization）坚信妇女的全面发展是实现全人类和平、尊严和公平未来的基石。作为政府间组织，世界妇女组织与政府部门、非政府组织、民间团体、学术界和企业达成合作，推动世界各地的女性实现自身的全面发展。
目前，世界妇女组织总指挥部设于马来西亚吉隆坡，在纽约设有联络处，注册于联合国经济和社会事务部（UN DESA）。世界妇女组织认可并倡导联合国为实现一个和平、公正、有尊严世界的全方位努力。同时，联合国承认马来西亚是促进女童和女性参与科学领域的世界级领导者。
愿景
世界妇女组织致力于促进全球妇女的全面发展，以促进全人类实现一个和平、公正、有尊严的未来。
使命
世界妇女组织致力于全球女性的全面发展，推动其基本权利（健康、教育、经济独立、创业机会）的实现并发挥其全部潜力。世界妇女组织通过联结世界各地领袖和支持者，在女性社区和全球范围内实现可衡量影响，从而促进女性的全面发展。
Rose Huang
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