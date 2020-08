COVID-19 para Empresas: Protocolo Seguridad Sanitaria y Plan para Retorno al Trabajo

Unidades Medicas Certolab COVID-19 Certolab Servicios Medicos Empresas - Nuestros Clientes

Laboratorio CERTOLAB proporciona la dirección para que los trabajadores pueden volver a trabajar con seguridad sanitaria ante la COVID-19.

CIUDAD DE MEXICO, CDMX, MEXICO, August 20, 2020 / EINPresswire.com / -- Para un regreso seguro al trabajo durante COVID-19 ...Estrategias generales de control implementadasLa información deberán enviarla de acuerdo con el orden enunciado en el documento “Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral”. La información fotográfica o documental debe sur puesto en el rubro correspondiente de acuerdo con las áreas de oportunidad detectadas en la autoevaluación.A) Promoción de la saludSe le avisa al personal de los riesgos de contagio del SARS-Cov-2 manejando los siguientes puntos.1. Mecanismos de contagio: Capacitamos al personal sobre este punto, el contagio que se da con la exposición a aerosoles, contacto con pacientes que presenten síntomas respiratorios en el trato diario.2. Sintomas que ocasionan: Se les capacita enumarando los síntomas como son:- Fiebre de màs de 38ºC- Tos- Diarrea- Dificultad para respirar- Dolor en el pecho- Perdida del olfato y gusto3. Lavado y desinfección de manos: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón antes y después de atender al paciente, asi como también se les pide que usen el gel antibacterial con alcohol al 60 – 70%.4. Etiqueta respiratoria. Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.5. No escupir. Si no puede evitarlo, usar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.5. Se les explica que no deben tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo en nariz, boca y ojos.6. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.7. Sobretodo mantener la sana distancia de por lo menos 1.5 metros entre los demás.B) Medidas de protección en salud (Seguridad e Higiene en el Trabajo)B1) Sana distancia- Se lleva a cabo reuniones de manera telefónica o por video conferencia.- Se escalonan los horarios de trabajo para mantener la distancia de 1.5 metros.- Se cuenta con señalización de separación entre pacientes en fila y los pacientes del área de sala de espera. Entre sillas dejando una silla si y otra no, señalización entre la puerta y el área de recepción.- Señalización en el área de proceso respetando la distancia de 1.5 mts.- Se hace cumplir las medidas de prevención diaria (uso de cubre bocas durante toda la jornada)- No saludar ni de beso ni de mano entre compañeros.- Cubrirse la nariz y la boca con pañuelo desechable al toser el cual deberá desechar en bolsa en los contenedores de basura.B2) Control de ingreso-egreso- El personal del turno matutino entra por una puerta que no tiene acceso con los pacientes y el turno vespertino cierra puerta principal y sale por otra puerta.- Se colocan tapetes sanitizantes en la entrada y salida del personal y de pacientes.- Se checa al personal a la entrada y la salida la temperatura para checar que no haya ningún contagio. En caso de algún trabajador tenga fiebre se procede a regresarlo a su casa, y se procede con el protocolo de desinfección en el lugar donde labora el personal.- Se recomienda al personal lavarse las manos antes de tocar al paciente y después de haberlo hecho, así como también hay dispensadores de gel antibacterial con alcohol al 60-70%.PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION1. Todos los días antes de empezar la jornada y al terminar se debe limpiar la barra de recepción con cloro al 0.5 %, el turno matutino limpiara al inicio y el turno vespertino al final de la jornada2. En el área de proceso las mesas deberán quedar limpias con cloro al 0.5% y el turno matutino supervisará que así se haya hecho.3. En el área de toma de muestra se debe de limpiar con un trapo humedecido con cloro al 0.5% tanto la silla, mesa y cojín para toma de muestra entre cada paciente y al final limpiar y desinfectar muy bien el área.B3) Medidas de prevención de contagios en la empresa1. Mantener distancia de 1.5 metros de los demás.2. Lavar las manos con agua y jabón o usar gel con base de alcohol al 70% al comienzo y final del turno, antes de comer o beber, después de tocar artículos como dinero, terminales de venta, portapapeles, bolígrafos y papales, después de usar el baño.3. No te toques la cara, en especial ojos, nariz y boca4. Al estornudar o toser, cúbrete la nariz y boca con el Angulo interno del brazo, aun usando cubre bocas.5. No compartir objetos de uso común o personal como son teléfono, audífonos, pluma, EPP, etc, y limpia con agua y jabón o desinfecta con alcohol.6. Tomarse la temperatura diariamente, si es 37.5 grados o más reportarlo a su jefe inmediato y llenar un permiso que se llamará COVID-19.7. Usa siempre el equipo de protección personal (EPP)8. El uniforme al término de la jornada, retira la ropa y llévala a casa en una bolsa.9. Al viajar en transporte público, desinfecta las manos antes de abordar, usa cubre bocas, evita tocarte la cara, así como superficies del vehículo, procura mantener una distancia de 1.5 metros y al salir desinfecta de nuevo las manos.B4) Uso de equipo de protección personal (EPP)1. Se debe usar cubre bocas al atender al paciente tanto en recepción y al tomar muestra se recomienda usar cubre bocas, careta o googlesPlan para el Retorno al Trabajo ante la COVID-19La persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para la Nueva normalidad y sus actividades:1. Identificar las medidas que se llevarán a cabo.2. Que las medidas se lleven a cabo puntualmente.3. Mantenerse informado de las indicaciones de la autoridad federal, para informar a los empleados sobre nuevas medidas a implementarse.4. Constatar que todas las medidas se cumplan en la empresa o centro de trabajo.Para mas información, contacte con Laboratorio CERTOLAB CDMX