Forestville Barrack
3500 Forestville Road
Forestville, Maryland 20747
301-568-8101
msp.forestville@maryland.gov
FOR IMMEDIATE RELEASE: 08/18/2020
DUI Arrests for the Forestville Barrack from –August 10rd-August 17th, 2020
|NAME
|DATE & TIME OF ARREST
|TROOPER
|AGE
|CITY & STATE OF RESIDENCE
|GONZALEZ-GALICIO, RONY
|8/10/2020@ 0045
|RECKEWEG
|29
|SEABROOK,MD
|JACKSON, JAMES BERNARD
|8/13/2020@ 2107
|WHITE
|61
|UPPER MARLBORO, MD
|LEIVA, MELISSA YAMILETH
|8/14/2020@ 2058
|CAMBRA
|23
|WALDORF, MD
|RAMIREZ DE SANCHEZ, MIRNA ELIZABETH
|8/15/2020@ 0111
|NOLF
|33
|ALEXANDRIA, VA
|CRAWFORD, KIARA SHAMARA
|8/15/2020@ 2337
|RECKEWEG
|30
|OXON HILL, MD
|GIBBS, ZAKURA EYVETTE
|8/16/2020@ 0315
|KHAN
|21
|WASHINGTON, DC
|MATTHEWS, DEVON JEROME
|8/16/2020@ 2349
|RECKEWEG
|28
|SUITLAND,MD
|CLARK, MAXINE ARNESHA
|8/17/2020@ 0032
|KHAN
|26
|TEMPLE HILLS, MD
|PALMORE, SHANNETTA DELORES
|8/17/2020@ 0246
|HARR
|32
|DISTRICT HEIGHTS, MD
|MIMS, HUBERT DOUGLAS
|8/17/2020@ 1617
|REPA
|58
|UPPER MARLBORO, MD
Barrack Media Contact Name: Lt. J. Revel
Phone Number: 301-568-8101