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DUI Arrests for the Forestville Barrack from –August 10rd-August 17th, 2020

Maryland State Police News Release

Forestville Barrack

3500 Forestville Road

Forestville, Maryland 20747

301-568-8101

msp.forestville@maryland.gov

                                                                      FOR IMMEDIATE RELEASE: 08/18/2020

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –August 10rd-August 17th, 2020

NAME DATE & TIME OF ARREST TROOPER AGE CITY & STATE OF RESIDENCE
 GONZALEZ-GALICIO, RONY  8/10/2020@ 0045  RECKEWEG  29  SEABROOK,MD
 JACKSON, JAMES BERNARD  8/13/2020@ 2107  WHITE  61  UPPER MARLBORO, MD
LEIVA, MELISSA YAMILETH 8/14/2020@ 2058 CAMBRA 23 WALDORF, MD
 RAMIREZ DE SANCHEZ, MIRNA ELIZABETH  8/15/2020@ 0111  NOLF  33  ALEXANDRIA, VA
CRAWFORD, KIARA SHAMARA 8/15/2020@ 2337 RECKEWEG 30 OXON HILL, MD
 GIBBS, ZAKURA EYVETTE  8/16/2020@ 0315  KHAN  21  WASHINGTON, DC
MATTHEWS, DEVON JEROME 8/16/2020@ 2349 RECKEWEG 28 SUITLAND,MD
CLARK, MAXINE ARNESHA 8/17/2020@ 0032 KHAN 26 TEMPLE HILLS, MD
PALMORE, SHANNETTA DELORES 8/17/2020@ 0246 HARR 32 DISTRICT HEIGHTS, MD
MIMS, HUBERT DOUGLAS 8/17/2020@ 1617 REPA 58 UPPER MARLBORO, MD

 

Barrack Media Contact Name:  Lt. J. Revel

Phone Number: 301-568-8101

 

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