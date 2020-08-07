引爆低功耗物联商机，濎通芯、助成国际、侠诺科技 共同创建 Wi-SUN 物联网生态圈

濎通芯联合助成国际与侠诺科技，共同展出Wi-SUN网络应用解决方案 濎通芯产品营销总监欧行中介绍 Wi-SUN 联盟与技术优势 濎通芯FAE总监杨德云解说Wi-SUN Mesh组网 助成国际展示Wi-SUN 智能网关

物联网、智能电网通信芯片设计公司贵州濎通芯物联技术有限公司于7月23日参加〈5G新时代・物联大商机：低功耗物联网创新技术与应用论坛〉，以〈为广域大规模物联网而生：Wi-SUN Mesh网状网络 〉发表专题演讲。

第一代Wi-SUN无线通信芯片 VC7300 已获得 Wi-SUN FAN 1.0 认证，并成功整合至模块、终端产品中进行互联互通。VC7300使用FSK调制技术，传输速率达到400 kbps。VC7351是濎通芯最新研发的新一代微功率无线通信芯片，使用OFDM调制技术，符合IEEE802.15.4x规范，传输速率可达2.4 Mbps，最高私有通讯速率可达3.6 Mbps。” — 濎通芯营销业务副总钟杰辉