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引爆低功耗物联商机，濎通芯、助成国际、侠诺科技 共同创建 Wi-SUN 物联网生态圈

濎通芯联合助成国际与侠诺科技，共同展出Wi-SUN网络应用解决方案

濎通芯联合助成国际与侠诺科技，共同展出Wi-SUN网络应用解决方案

濎通芯产品营销总监欧行中介绍 Wi-SUN 联盟与技术优势

濎通芯产品营销总监欧行中介绍 Wi-SUN 联盟与技术优势

濎通芯FAE总监杨德云解说Wi-SUN Mesh组网

濎通芯FAE总监杨德云解说Wi-SUN Mesh组网

助成国际展示Wi-SUN 智能网关

助成国际展示Wi-SUN 智能网关

物联网、智能电网通信芯片设计公司贵州濎通芯物联技术有限公司于7月23日参加〈5G新时代・物联大商机：低功耗物联网创新技术与应用论坛〉，以〈为广域大规模物联网而生：Wi-SUN Mesh网状网络 〉发表专题演讲。

第一代Wi-SUN无线通信芯片 VC7300 已获得 Wi-SUN FAN 1.0 认证，并成功整合至模块、终端产品中进行互联互通。VC7300使用FSK调制技术，传输速率达到400 kbps。VC7351是濎通芯最新研发的新一代微功率无线通信芯片，使用OFDM调制技术，符合IEEE802.15.4x规范，传输速率可达2.4 Mbps，最高私有通讯速率可达3.6 Mbps。”
— 濎通芯营销业务副总钟杰辉
贵阳市, 贵州省, 中国, August 7, 2020 /EINPresswire.com/ -- 物联网、智能电网通信芯片设计公司贵州濎通芯物联技术有限公司于7月23日参加〈5G新时代・物联大商机：低功耗物联网创新技术与应用论坛〉，以〈为广域大规模物联网而生：Wi-SUN Mesh网状网络 〉发表专题演讲，并于会场中展示台湾首个Wi-SUN 智能网关（Gateway）与其应用，以及Wi-SUN定位系统装置：屏安福D＋卡与亲安御守。

濎通芯致力研发与深化Wi-SUN技术能量，总经理李信贤博士表示第一代Wi-SUN无线通信芯片 VC7300 已获得 Wi-SUN FAN 1.0 认证，并成功整合至模块、终端产品中进行互联互通。VC7300使用FSK调制技术，传输速率达到400 kbps。VC7351是濎通芯最新研发的新一代微功率无线通信芯片，使用OFDM调制技术，符合IEEE802.15.4x规范，传输速率可达2.4 Mbps，最高私有通讯速率可达3.6 Mbps，它是目前传输速度最快的微功率无线Sub-GHz OFDM SoC，在众无线ISM频段中具领先地位。

濎通芯联合两家伙伴厂商-助成国际与侠诺科技，共同展出Wi-SUN网络应用解决方案。助成国际致力于开发物联网相关软硬件产品，此次展览以濎通芯VC7300芯片开发Wi-SUN智能匣道器QGW810，结合温度感测传输系统，可应用于工厂机台，实时监控设备温度。助成国际白晋荣总经埋表示：很高兴能与Wi-SUN芯片领导厂商濎通芯携手合作，共同打造Wi-SUN物联网生态圈。助成国际开发的智能匣道器可发挥Wi-SUN技术特点，包括长距离、高穿透、广覆盖，自动组网与自动修复，千点以上大规模组网等。

Wi-SUN智能网关可接收无线传感器传来之量测数据，转由TCP/IP以太网络或Wi-Fi跟网络服务器沟通，进行各项数据处理与记录，亦可将云端服务器指令转发给传感器，或对本身之数字输出进行控制。智能网关是一部可程序化的小型计算机，用户可开发C程序或node.js程序，进而提供多元服务；智能匣道器亦能连接服务器，主动送出一组密码，进行资安管控。

侠诺科技此次展出分别由屏东县与台东县政府采用之屏安福D＋卡与亲安御守，卡片内建可长距离传输之Wi-SUN芯片与定位系统，能实时呈现配戴者所在位置，而守护者可自行设定电子围篱之守护范围，并可查询佩戴者指定区间之动向。此套系统藉由长者配戴智能装置及定位技术，家人可以用LINE App获知用户位置，银发长辈能在小区自由活动，进而打造让高龄长者及亲属安心的友善安全小区。侠诺科技总裁李明堂表示Wi-SUN技术涵盖远距离通讯，具备互联互通、容易布建、Mesh网状网络等特性，成功克服偏乡布建物联网不易的问题，同时屏安福D＋卡与亲安御守有低耗电优势，可持续使用12个月免充电。

关于贵州濎通芯物联技术有限公司
贵州濎通芯物联技术有限公司是一家长距离、大规模、自动组网的物联网通信芯片与软件设计公司，为智能能源、智能城市、智能住宅、智能传感市场应用提供了低成本低功耗的无线Wi-SUN、有线PLC与无线有线融合双模通信方案。
http://www.dingtongxin.com

关于助成国际股份有限公司
助成国际为一专门从事无线电传输方案开发的公司，成立于2002年，专长在嵌入式韧体及电子硬件设计。产品包括各种接口之无线传输器（RS232 / RS485 / USB 等等）、无线传输模块、无线灯光控制系统、无线温湿度传感器、无线震动传感器、无线监测系统等等。多年的研发经验让助成国际和多家IC原厂建立良好的合作关系，共同努力推出成本最佳，功能最强的解决方案。
http://www.quan.com.tw/

关于侠诺科技股份有限公司
侠诺科技自2004年创立品牌QNO，开发一系列新一代网络安全设备，提升企业网络传输速度并加倍企业网络安全防护，为中小企业心目中最理想的网络设商。
http://www.qno.com.tw

CONTACT:
dingtongxin_info@dingtongxin.com
+86-571-56258460

吴晨晨
贵州濎通芯物联技术有限公司
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