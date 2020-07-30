Jadesan Capital Investments开放合作商机

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领先的全球金融机构Jadesan Capital Investments正在多个区域建立合作伙伴关系的上级，以拓宽其在新市场的视野。 此目的主要是为了建立一个渠道，为更多在这些地区注册利益的投资者提供Jadesan Capital Investments的产品和服务。

LONDON, UNITED KINGDOM, July 30, 2020 /EINPresswire.com/ -- 领先的全球金融机构Jadesan Capital Investments正在多个区域建立合作伙伴关系的上级，以拓宽其在新市场的视野。 此目的主要是为了建立一个渠道，为更多在这些地区注册利益的投资者提供Jadesan Capital Investments的产品和服务。

“一些私募股权公司和经纪公司也将在适当的时候传达他们与我们合作的决定。在过去的几周里，我们一直在与他们进行深入的谈判，探讨我们可以为JCI的投资者提供哪些重大的机会。” Jadesan Capital Investments首席执行官Slipstone先生顿说。

随着新冠状病毒形势的上升，世界经济已出现了下滑，在经济和情感上影响了全世界许多人。 在这些困难时期，Jadesan Capital Investments奠定与初衷，致力于为那些需要帮助的人提供吸引人的产品和服务，使他们能够每月建立稳定的被动收入，以满足他们的财务需求。

通过向其他地区扩张，Jadesan Capital Investments将能够开发新的资源，并通过在更广阔的市场上开展业务，建立更多有价值的联系。自2013年公司成立以来，Jadesan Capital Investments已成功扩展至亚太地区，包括中国、韩国、日本、菲律宾、越南、印度尼西亚和泰国。 Jadesan Capital Investments为这些地区的投资者创造了许多财富的机会，也创造了许多就业机会以解决失业率。

“我们期待着在新的地区建立我们的业务，并为投资者提供我们当前投资者已经习惯的相同产品、服务、承诺和专业知识。在JCI，我们希望激励我们的投资者为他们的业务寻找新的视野，实现他们为成功而设定的目标。我们从未停止与市场的交流，以确保我们能够为我们的投资者提供达到这些高峰的工具。” - Adam Slipstone先生

作为全球领先的金融机构之一，Jadesan Capital Investments在国际上的发展势头良好。为了确保继续提供投资者今天和未来所需的机会和解决方案，JCI专业团队将专注于创新新的发展和优惠。

