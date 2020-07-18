Jadesan Capital Investments CSR计划协助应对COVID-19

位于英国伦敦的全球领先金融机构Jadesan Capital Investments扩大了其企业社会责任（CSR）计划，以支持那些受COVID-19影响的人。

LONDON, UNITED KINGDOM, July 18, 2020 /EINPresswire.com/ -- 位于英国伦敦的全球领先金融机构Jadesan Capital Investments扩大了其企业社会责任（CSR）计划，以支持那些受COVID-19影响的人。

自2013年成立以来，该公司一直致力于众多项目及资助服务不足的社区，并为无家可归者提供生活上的欠缺。为了在此危机期间提供更多的支持，Jadesan Capital Investments正计划为小型企业筹备100万美元的救助基金。该公司将与几家企业进行联系和合作，伸出援手提供支持，以使这些企业在这场危机中得以生存。这将为这些企业提供一个额外的可持续发展层以继续运营。失业率近来一直在增加，有了这笔救助基金，它也将有助于帮助失业。

“保持经济运行在很多方面都是至关重要的。身为企业社会责任工作的一部分，作为一个组织，我们挑战自己，以决定如何应对这全球性流行病的影响。Jadesan Capital Investments计划为在新冠疫情中陷入财务困境的小型企业筹备100万美元的救助基金。我们每天正与合作伙伴、投资者及政府合作，争取更多资金，以便在这段艰难时期支持更多企业。我们希望这将有助于企业主解决失业问题，并提高他们的整体福利，这在目前的困境中至关重要，”Jadesan Capital Investments首席执行官Adam Slipstone先生表示。

此外Jadesan Capital Investments正致力于通过各种途径提供受教育机会，提供群众负担得起的金融教育。透明度和明确的良心是Jadesan Capital Investments最重要的两个价值观。这两种价值观在许多千禧一代的客户和投资者中产生了强烈的共鸣。 公司每周向其客户和投资者提供高度透明的收益报告。根据Slipstone先生的说法，没有任何一家公司或金融机构会向客户提供这种级别的透明度。

Jadesan Capital Investments将继续与非盈利组织合作，发起一项旨在为全世界服务不足的社区提供住房和医疗服务的项目。

“我们的绝大多数员工无私地举手做志愿者，从与制造业联络到与企业合作，再到与非盈利组织合作抗击这新冠疫情。”

“作为一个领先的全球金融机构，我们在这里支持那些需要帮助的人，共同抗击这疫情。我们将通过相互帮助来共同克服这场危机，我们期待看到我们的经济很快复苏，” Adam Slipstone先生表示。

