多伦多大学测试显示，加拿大制造的口罩可以使 99% 的新型冠状病毒失活
EINPresswire.com/ -- 用于即时发布：2020 年 7 月 16 日
i3 BioMedical Inc./TrioMed Technology
加拿大魁北克米拉贝尔:i3 BioMedical Inc. 很高兴分享多伦多大学关于 Triomed Active 口罩技术新冠肺炎测试的网站新闻故事，该新闻故事可在他们的网站查阅，网址如下：https://www.utoronto.ca/news/u-t-tests-show-canadian-made-mask-deactivates-99-sars-cov-2-virus
如需更多关于 TrioMed Active Technology 的信息，请访问 www.triomed.com 或发送电子邮件至 triomed@triomed.com
多伦多大学新闻故事再版如下：
多伦多大学测试显示，加拿大制造的口罩可以使 99% 的新型冠状病毒失活
由多伦多大学科学家操作的检测显示：魁北克公司 I3 BioMedical Inc. 开发的抗菌涂层可以使医用口罩外表面超过 99％ 的新型冠状病毒（引起新冠肺炎的病毒）失活。
医学院分子遗传学系的 Scott Gray-Owen 教授带领科学家们，使用该学院高科技三级防护 (CL3) 实验室对 TrioMed Active 口罩的抗菌涂层有效性进行了检测。
他们发现，这种新型涂层在几分钟之内就能使超过 99％ 的新型冠状病毒失活。对于那些因触摸或调整口罩而存在感染病毒风险的医护人员来说，这一发现将为他们带来巨大福音。根据《柳叶刀-微生物》最近公布的一项研究，冠状病毒的确已被证实在口罩的外层可以存活并具传染性长达 7 天。
“对于人群中大多数通常从不佩戴口罩的人来说，一个较大的挑战就是舒适性和适合度。因此，人们会不断调整口罩，”Gray-Owen 说。“因此，他们会污染自己的手，或者，如果他们的双手受到污染，就会污染到贴着自己脸部的口罩，甚至会将病毒存放在那里，之后他们可能会吸入这些病毒。”
Gray-Owen 说，I3 BioMedical 的专有 TrioMed Active 涂层材料之前已被证明可以杀死大多数接触到的微生物，并且被证明可以直接与口罩的外表面结合，而不会浸出到环境中或渗到佩戴者的皮肤上。
"他们之前已经对包括流感在内的其他细菌和病毒病原体进行了口罩测试，我们在新型冠状病毒上做这些研究是为了证明新型冠状病毒也是容易让人群感染的，” Gray-Owen 说。
I3 BioMedical 根据加拿大公共卫生局工程师的建议联系了三级防护 (CL3) 实验室（多伦多唯一的此类设施），该实验室主任 Gray-Owen 说：
“我们在培养和控制病毒方面是最早获得快速批准的实验室之一。Samira Mubareka 和 Robert Kozak 从医院的感染患者身上采样并扩散病毒，因此我们最终成为加拿大最早传播病毒的地方之一。”
阅读 Mubareka 和 Kozak 的最新研究
“因此，由于我们有病毒，又鉴于我们的设施已经运行了十多年的事实，所以我们有能力研究它。”
当口罩上有抗菌涂层时，“我们无法从涂抹在口罩上的悬浮液中回收任何传染性病毒，”Gray-Owen 说。
“我们重复了检测，这是一个可再现的发现，因此很明显，TrioMed 涂层和未涂层材料之间存在差异。”
Gray-Owen 说，虽然实际上三级防护 (CL3) 实验室是研究设施，而不是验证实验室，但还是承担了 I3 BioMedical 检测项目，因为抗菌涂层产品有可能有助于遏制病毒的传播，并且该公司表示希望向加拿大市场供应口罩。
“我们认为我们有非常安全的个人防护设备来源，例如口罩，由我们邻国美国生产，但有时还会出现其他优选项，而且共享并没有像我们期望的那样公平地进行。因此，我认为，基于面临这场流行病，世界各国出现民族主义倾向，因此 I3 总部位于加拿大，该公司的研究和生产也在加拿大进行，便显得至关重要。
“为他们提供支持，并了解这种材料是第一种被证明可以使该病毒失活的材料，这非常令人激动。它的功效如此卓著，让我们感到惊讶，而令人欣慰的是，这种真正创新的产品是一家加拿大公司生产的。”
Pierre Messier
i3 BioMedical Inc./TrioMed Technology
加拿大魁北克米拉贝尔:i3 BioMedical Inc. 很高兴分享多伦多大学关于 Triomed Active 口罩技术新冠肺炎测试的网站新闻故事，该新闻故事可在他们的网站查阅，网址如下：https://www.utoronto.ca/news/u-t-tests-show-canadian-made-mask-deactivates-99-sars-cov-2-virus
如需更多关于 TrioMed Active Technology 的信息，请访问 www.triomed.com 或发送电子邮件至 triomed@triomed.com
多伦多大学新闻故事再版如下：
多伦多大学测试显示，加拿大制造的口罩可以使 99% 的新型冠状病毒失活
由多伦多大学科学家操作的检测显示：魁北克公司 I3 BioMedical Inc. 开发的抗菌涂层可以使医用口罩外表面超过 99％ 的新型冠状病毒（引起新冠肺炎的病毒）失活。
医学院分子遗传学系的 Scott Gray-Owen 教授带领科学家们，使用该学院高科技三级防护 (CL3) 实验室对 TrioMed Active 口罩的抗菌涂层有效性进行了检测。
他们发现，这种新型涂层在几分钟之内就能使超过 99％ 的新型冠状病毒失活。对于那些因触摸或调整口罩而存在感染病毒风险的医护人员来说，这一发现将为他们带来巨大福音。根据《柳叶刀-微生物》最近公布的一项研究，冠状病毒的确已被证实在口罩的外层可以存活并具传染性长达 7 天。
“对于人群中大多数通常从不佩戴口罩的人来说，一个较大的挑战就是舒适性和适合度。因此，人们会不断调整口罩，”Gray-Owen 说。“因此，他们会污染自己的手，或者，如果他们的双手受到污染，就会污染到贴着自己脸部的口罩，甚至会将病毒存放在那里，之后他们可能会吸入这些病毒。”
Gray-Owen 说，I3 BioMedical 的专有 TrioMed Active 涂层材料之前已被证明可以杀死大多数接触到的微生物，并且被证明可以直接与口罩的外表面结合，而不会浸出到环境中或渗到佩戴者的皮肤上。
"他们之前已经对包括流感在内的其他细菌和病毒病原体进行了口罩测试，我们在新型冠状病毒上做这些研究是为了证明新型冠状病毒也是容易让人群感染的，” Gray-Owen 说。
I3 BioMedical 根据加拿大公共卫生局工程师的建议联系了三级防护 (CL3) 实验室（多伦多唯一的此类设施），该实验室主任 Gray-Owen 说：
“我们在培养和控制病毒方面是最早获得快速批准的实验室之一。Samira Mubareka 和 Robert Kozak 从医院的感染患者身上采样并扩散病毒，因此我们最终成为加拿大最早传播病毒的地方之一。”
阅读 Mubareka 和 Kozak 的最新研究
“因此，由于我们有病毒，又鉴于我们的设施已经运行了十多年的事实，所以我们有能力研究它。”
当口罩上有抗菌涂层时，“我们无法从涂抹在口罩上的悬浮液中回收任何传染性病毒，”Gray-Owen 说。
“我们重复了检测，这是一个可再现的发现，因此很明显，TrioMed 涂层和未涂层材料之间存在差异。”
Gray-Owen 说，虽然实际上三级防护 (CL3) 实验室是研究设施，而不是验证实验室，但还是承担了 I3 BioMedical 检测项目，因为抗菌涂层产品有可能有助于遏制病毒的传播，并且该公司表示希望向加拿大市场供应口罩。
“我们认为我们有非常安全的个人防护设备来源，例如口罩，由我们邻国美国生产，但有时还会出现其他优选项，而且共享并没有像我们期望的那样公平地进行。因此，我认为，基于面临这场流行病，世界各国出现民族主义倾向，因此 I3 总部位于加拿大，该公司的研究和生产也在加拿大进行，便显得至关重要。
“为他们提供支持，并了解这种材料是第一种被证明可以使该病毒失活的材料，这非常令人激动。它的功效如此卓著，让我们感到惊讶，而令人欣慰的是，这种真正创新的产品是一家加拿大公司生产的。”
Pierre Messier
i3 Biomedical Inc.
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