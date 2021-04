Un Laboratoire Canadien Démontre que le Masque TrioMed Filtre 500% Plus de Virus Vivants Comparé aux Autres Masques

Boîte de masques anti microbiens Triomed

Les masques TrioMed démontrent une efficacité supérieure au niveau de la filtration des virus de 500% à 3600% par rapport aux masques N95, FFP2 et de procédure

MIRABEL, QUEBEC, CANADA, April 29, 2021 / EINPresswire.com / -- i3 Biomedical inc., le fabricant canadien de masques chirurgicaux actifs TrioMed, annonce aujourd'hui que des tests scientifiques exécutés par le laboratoire certifié ISO, GAP EnviroMicroBial Services Ltd., ont démontré que la filtration des virus vivants par le masque actif TrioMed était supérieure de 500% à 3600% par rapport aux respirateurs et masques de procédure actuellement disponibles en Amérique du Nord et en Europe.Utilisé depuis une dizaine d'années, le masque actif de TrioMed a été testé par de nombreux laboratoires externes, qui ont scientifiquement prouvé son efficacité pour désactiver divers virus et bactéries sur sa surface externe, et ce en l’espace de quelques minutes.Récipiendaire de la médaille d'or 2020 par Canadian Manufacturing, le masque actif TrioMed a récemment fait l’objet d’un test visant à mesurer spécifiquement l'efficacité au niveau de la filtration de virus vivants et durant lequel cette dernière à été comparée à d’autres modèles de masques populaires en Europe, au Canada et aux États-Unis.« Les résultats obtenus au bout de 30 minutes ont révélé que la performance au niveau de la filtration virale de la membrane du masque TrioMed est nettement supérieure à celle des autres masques testés (N95, FFP2, masques chirurgicaux de type IIR et ASTM3, masques de procédure), et ont établi une efficacité de filtration virale améliorée entre 500% et 3600% par rapport aux autres masques testés. Ces résultats sont le fruit de plusieurs années de travail de l'équipe TrioMed et démontrent non seulement l’aboutissement de notre approche scientifique mais également un savoir-faire inégalé dans le domaine de la filtration des virus aérosolisés », a déclaré Pierre Jean Messier, Président Exécutif.Pour tout complément d'information sur les masques TrioMed Active, veuillez consulter le site www.triomed.com ou envoyer un courriel à l'adresse triomed@triomed.comÀ propos d'i3 BioMedical Inc : i3 BioMedical est une société canadienne spécialisée dans les dispositifs médicaux, axée sur le développement et la fabrication de produits antimicrobiens novateurs intégrant la technologie TrioMed Active.À propos de GAP EnviroMicrobial Services Ltd. : GAP EnviroMicrobial Services Ltd. (GAP), créée en 1996, respecte la norme ISO/CEI 17025:2005 avec l'accréditation de l'Association canadienne pour l'accréditation des laboratoires (CALA), qui est reconnue par près de 60 organismes d'accréditation dans 40 pays à travers le monde.