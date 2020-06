Nommés Finalistes Au Grand Prix du Conseil Canadien du Commerce au Détail, les Puffs GoGo Quinoa Accumulent les Honneurs

GoGo Quinoa's puffs are nominated as a finalist for the Canadian Grand Prix awards GoGo Quinoa Fauxmage Puffs

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, June 4, 2020 / EINPresswire.com / -- GoGo Quinoa , spécialiste des produits à base de plantes, a lancé les premières collations salées biologiques au Canada en octobre 2019, avec beaucoup d’anticipation.Après avoir remporté le prix du produit le plus innovant du CTAQ 2019 ainsi que le prix Dieline 2020 du meilleur emballage, les Puffs GoGo Quinoa se sont encore une fois distingués en tant que finalistes pour un autre prix, cette fois pour le Grand Prix du Canada 2020 dans la catégorie «Produit de consommation emballés».Le lancement de la nouvelle gamme de produits GoGo Quinoa s’est réalisée après plus d'un an de recherche et développement pour créer une collation qui répondrait aux préférences gustatives les plus fines et sans danger pour les personnes aux prises avec des intolérances et des allergies alimentaires. Le produit a subi de nombreuses phases de test, ainsi qu'une dégustation à l'aveugle par le consommateur. Les puffs GoGo Quinoa sont non seulement délicieuses, mais peuvent être dégustées dans les écoles sans mettre en danger les enfants aux prises avec les allergies les plus courantes.Contrairement à plusieurs marques de collations, les Puffs GoGo Quinoa sont cuites au four, ce qui les rend plus faibles en matières grasses et en calories, mais riches en protéines (6 grammes par portion) et en fibres (3 grammes par portion). Fabriqués à partir d'ingrédients biologiques facilement reconnaissables par les consommateurs soucieux de leur santé.En tant que collation salée santé, les Puffs GoGo Quinoa se déclinent en trois saveurs populaires: Fauxmage Chedar Blanc, Sriracha et Sel Rose et Vinaigre. Tous les sacs sont disponibles dans un format de 113 g, avec la saveur Fauxmage Chedar Blanc également dans un format pratique de 50 g.En tant qu'entreprise fièrement québécoise basée à Laval, GoGo Quinoa a été distinguée dans le cadre de l'initiative Panier Bleu, soutenant les entreprises locales au Québec. «Nous sommes fiers d'offrir des produits du Québec sains et certifiés sans allergènes que les gens auront du plaisir à manger», a déclaré Martin Bilodeau, président fondateur de GoGo Quinoa.Le Puffs GoGo sont disponibles au Canada dans plus de 6 000 supermarchés et magasins d'aliments naturels. GoGo Quinoa invite la presse alimentaire et les blogueurs gastronomiques à obtenir un échantillon des produits.Pour demander votre échantillon aujourd'hui, veuillez envoyer un courriel à marketing@gogoquinoa.comPour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web à https://www.gogoquinoa.com/fr/ ou rejoindre l’équipe au marketing@gogoquinoa.comRetrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/GoGoQuinoa/ Instagram : https://www.instagram.com/gogoquinoa/ Linkedin : https://ca.linked.com/company/cie-2-ameriks-gogo-quinoa Contact GoGo Quinoa