全球企业社会责任云论坛：新冠疫情下重新定义企业社会责任

全球企业社会责任基金会主席赵兢致开幕辞

部分主讲嘉宾： 一排左起：GCSRF主席赵兢、WWO 总干事安格拉·R·M 阁下、联合国全球NGO执行委员会第一副主席Dr. Padmini MURTHY； 二排左起：中国工业经济联合会企业社会责任促进中心主任王晓光、童睿国际首席策略官罗绮萍、华人向善基金会主席刘敏； 三排左起：嘉宾大学创办人吴婷、非洲视野组织创始人&执行董事Wale Idris AJIBADE、Greater China集团CEO John W. ALLEN。