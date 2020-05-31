全球企业社会责任云论坛：新冠疫情下重新定义企业社会责任
NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, May 31, 2020 /EINPresswire.com/ --
纽约/北京-每场危机都蕴藏着机会。在全球企业社会责任基金会（GCSRF）发起和主持的跨国云论坛上，30位企业社会责任(CSR)领袖和3400多名观众达成共识：非常时期需要非常对策。前所未遇的新冠疫情，要求全球商业领袖创造性的运用CSR工具，保持清晰的视野，采取有效的行动。
2020年5月28日，历时4个半小时的Zoom会议在6个国家和地区同步直播。来自非营利组织、多边机构、企业、智库和学术界的CSR领袖，围绕抗疫期间CSR的创新应用和后疫时期CSR的展望，展开了深入坦诚的跨国对话。
全球企业社会责任基金会(GCSRF)主席赵兢在开幕词中表示：“新冠肺炎对全球经济造成巨大深远的影响，每一个国家、每一个企业都难于幸免。病毒不分种族、不分国界，在此关键时刻，国际社会需要凝聚力量、互相扶持、互助友爱。此次云论坛有不可比拟的重要性，与会的有识之士肩负的企业社会责任更为重大。“
世界妇女组织(WWO)总干事安格拉·R·M阁下参与了这次重要的跨国对话，她宣布，该组织将于2020年9月15日举办【第四届世界妇女大会《北京宣言及行动纲领》(1995) 25 周年纪念活动】；开启筹备世界妇女发展大会，深入讨论及研究妇女权力的现况，促进妇女发展及性别平等的进程。
此外，安格拉·R·M阁下还在会上宣布成立世界妇女组织CSR委员会及纽约办公室，并委任赵兢为委员会执行秘书长及纽约办公室负责人。
赵兢欣然受任，她表示将开始积极筹备2020年9月的《北京宣言及行动纲领》(1995) 25 周年纪念活动以及世界妇女发展大会，着手加强世界妇女组织在CSR方面的发展，推动世界妇女组织与纽约联合国总部的合作与联系。
联合国全球传播部NGO执行委员会第一副主席Padmini MURTHY博士在峰会上强调，妇女在新冠期间面临着更多挑战。数据表明，疫情爆发以来，针对妇女和女童的暴力行为有所加剧。例如，自3月17日城市封锁后，有关家庭暴力的报道增加了30％。
Murthy博士同时提到，新冠肺炎引发的经济衰退，导致人均收入减少20％，新增贫困人口达5.476亿，其中女性比例远高于男性。不过，Murthy博士不忘肯定女性在新冠防范中的重要作用。Kaiser Family基金会研究报告结果显示，新冠疫情期间，女性主导家庭防疫的比例越来越高。
中国工业经济联合会企业社会责任促进中心主任王晓光作为北京会场嘉宾出席，他分享了疫情期间的CSR案例和数据，并分析了跨国公司的新趋势和挑战。嘉宾大学创始人吴婷根据嘉宾学员的一手数据，分享了中国企业在应对新冠病毒方面的创新解决方案和企业社会责任最佳实践。
本次“全球企业社会责任云论坛”由GCSRF主办，WWO、非洲视野组织、北京融智企业社会责任研究所协办，嘉宾大学为本次论坛的战略合作伙伴，GTCOM公司为论坛提供同声传译。
Zoe Dong
ChinaWise Business Consulting
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