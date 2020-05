Patrullero de la Patrulla de Carreteras de Florida Recibe Designación de Carretera

March 9, 2020 Click here for English ~ Una parte de la Interestatal 75 en el condado de Columbia fue nombrada en recuerdo del sargento George A. Brown III de FHP ~ Lake City, Fla. – Hoy, una porción de la Interestatal 75 entre los marcadores de milla 418 y 423 en el Condado de Columbia fue nombrada en recuerdo del caído sargento de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) George A. Brown III. El sargento Brown fue miembro de FHP y sirvió a los ciudadanos y visitantes de Florida durante 33 años. Antes de comenzar su carrera en FHP, el sargento Brown sirvió en el Cuerpo de Marines de los EE. UU. en Vietnam. Se graduó de la 37a clase de reclutamiento básico de FHP, a partir del 26 de septiembre de 1970, y sirvió en varias partes del estado durante su distinguida y permanente carrera. El 27 de abril de 2004, mientras perseguía un vehículo que huía en Sisters Welcome Road, aproximadamente a seis millas al sur de Lake City, estaba involucrado en un choque de tráfico donde sufrió heridas fatales. “Con 33 años de servicio a Florida con la Patrulla de Carreteras de Florida, el sargento Brown fue un héroe entre nosotros, dispuesto a correr hacia el peligro para ayudar a otros a estar seguros,” dijo la senadora Lauren Book. “Es un honor haber trabajado con FHP y la Legislatura de Florida para garantizar el reconocimiento adecuado del sargento Brown y el legado de servicio que ha dejado atrás.” El representante Chuck Brannan dijo: “Espero que a medida que el público motorista pase estos marcadores, todos recordemos que no es cómo murieron estos oficiales lo que los convirtió en héroes, sino cómo vivieron. El tiempo nunca debe disminuir el respeto. ¡Que nunca olvidemos a aquellos que dieron su vida en defensa de la nuestra y de todo lo que apreciamos! “Rendir homenaje al sargento Brown al nombrar una porción de la Interestatal 75 en su honor es un gran tributo,” dijo el coronel Gene S. Spaulding, director de la Patrulla de Carreteras de Florida. “El sargento Brown se dedicó a servir a los residentes y visitantes de este estado como un soldado de la Patrulla de Carreteras de Florida, y el último sacrificio que pagó merece este reconocimiento.” La ceremonia de dedicación de la carretera se realizó hoy en las instalaciones del Departamento de Transporte de Florida en Lake City, Florida. Los seres queridos, los miembros y el liderazgo de FHP y los funcionarios locales y estatales se reunieron para rendir homenaje y develar la señal de la carretera en su honor.

