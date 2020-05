首推世界最高速微功率無線通訊晶片， 濎通科技在Wi-SUN FAN 及Sub-GHz OFDM SoC居領導地位

VC7351 系列達成廣域大規模物聯網里程碑

VC7351是濎通科技最新研發的新一代微功率無線通訊晶片,符合IEEE802.15.4x規範,傳輸速率可達2.4 Mbps,最高私有通迅速率可達3.6 Mbps。” — 濎通科技總經理李信賢博士

新竹, HSINCHU COUNTY, 台灣, May 11, 2020 / EINPresswire.com / -- 物聯網、智慧電網通信晶片設計公司濎通科技,致力研發與深化Wi-SUN FAN技術能量,已率先業界推出VC7351工程樣品,它將成為傳輸速度最快的微功率無線Sub-GHz OFDM SoC,並可支援Wi-SUN FAN廣域網絡。VC7351 系列是濎通科技的新一代Wi-SUN SoC,支持OFDM調製,傳輸速率可達2.4 Mbps,在眾無線ISM頻段中具領先地位,是物聯網網絡和傳感應用的完美解決方案。濎通科技總經理李信賢博士表示濎通科技的第一代無線通訊單晶片 VC7300 無線解決方案已獲得 Wi-SUN FAN 1.0 認證,並成功整合至模組、終端產品中進行互聯互通。VC7300使用FSK調製技術,傳輸速率達到300 kbps。VC7351是濎通科技最新研發的新一代微功率無線通訊晶片,符合IEEE802.15.4x規範,傳輸速率可達2.4 Mbps,最高私有通迅速率可達3.6 Mbps。VC7351 微功率無線通訊單晶片其關鍵技術為OFDM(Orthogonal frequency-division multiplexing)調製技術。OFDM正交分頻多工,可以視為多載波傳輸的一個特例,具備高速率資料傳輸的能力,加上能有效對抗頻率選擇性衰減,而逐漸獲得重視與採用。濎通科技研發團隊經過多年的研發累積,已申請微功率無線傳輸與OFDM正交分頻相關多項發明專利,證明濎通研發團隊充分掌握Wi-SUN FAN傳輸技術的特性,包括長距離、大規模、自動組網、安全性佳、可擴展性高、耗電量低等。VC7351具有最佳的靈敏度、選擇性、相鄰通道抑制、抗干擾能力和載波頻率漂移下非常穩定的性能,可被廣泛應用在智慧電錶及家庭智慧能源管理(HEMS)控制器、智慧城市與智慧路燈等通訊裝置,亦有利於打造廣域大規模物聯網。濎通科技是Wi-SUN系統單晶片和網路軟體設計的領導廠商,其產品已經獲得Wi-SUN FAN認證,包括FAN PHY、FAN Router、FAN Border Router(Wi-SUN FAN產品出貨必須具備的三種認證),能實現基於Wi-SUN FAN的千點以上自動組網,同時能與其他Wi-SUN FAN認證設備互聯互通,協助客戶的通訊模組、智慧閘道與終端產品快速取得Wi-SUN FAN認證,導入市場。濎通科技持續研發與推廣符合Wi-SUN FAN認證的產品與其相關應用,由於通過Wi-SUN FAN認證的產品擁有IPv6、開放標準、認證、互聯互通、企業級資安等特性,適合應用在智慧能源領域,如智慧電錶、水錶、氣表和智慧電網;智慧城市領域,如智慧路燈、智慧樓宇、工業物聯網;智慧住宅領域,如HEMS、智慧家電;智慧傳感領域,如M2M機器互聯、智慧環境監控等。關於濎通科技股份有限公司濎通科技是一家長距離、大規模、自動組網的物聯網通信晶片與軟體設計公司,為智慧能源、智慧城市、智慧住宅、智慧傳感市場應用提供了低成本低功耗的無線Wi-SUN、有線PLC與無線有線融合雙模通信方案。關於 Wi-SUN 聯盟Wi-SUN聯盟成立於2012年,是一個由業界公司組成的全球非營利性組織。Wi-SUN聯盟的發展願景乃是基於網狀網路通訊協定IEEE 802.15.4g技術規範,通過測試和認證計畫提供強大的產品連線性,發展Wi-SUN生態系統,實現智慧城市和智慧公用通信網路的互通性。CONTACT:info@vertexcom.com+886-3-5601431



