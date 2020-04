Nanto Cleantech Inc recibe una nueva Patente por parte de US Patent patentes de pinturas y recubrimientos en nanoarcilla

NantoNite NantoClay nanoarcilla basada en el catión de amonio cuaternario

Alta propiedad de desinfección debido a la composición del tratamiento químico de la nanoarcilla basada en el catión de amonio cuaternario.

NYC, NY, USA, April 28, 2020 /EINPresswire.com/ -- Nanto Cleantech Inc. recibe una nueva Patente por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (U.S. Patent Office), expandiendo de esta manera su cartera, de patentes de pinturas y recubrimientos en nanoarcilla. Alcanzando así a 67 Patentes otrogadas.

Nanto Cleantech Inc. empresa estadounidense que se dedica a desarrollar actividades de propiedad intelectual y tecnologia industrial, con filiales en los Estados Unidos de América, Europa e Israel; se complace en anunciar que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos le ha otorgado la Patente No. 10.550.269.

Versiones similares de la patente apenas mencionada, han sido ya concedidas en los países donde dicha patente ha sido otorgada. La tecnología innovativa es conocida en más de 67 países del mundo incluyendo CA, CN, Europa, así como en los países miembros de las Organizaciones de Patente Europeas y Euroasiáticas.

La patente número US10.550.269, propiedad de Nanto Cleantech Inc. e inventada por el profesor Kenig, del Shenkar College, ubicado en Ramat Gan, Israel; cubre una amplia gama de propiedades reológicas y de barrera de alta protección contra la corrosión en pinturas y revesitimientos (de agua, solvente y sistema en polvo), a base de resinas epoxídicas, poliuretano, acrílicas, alquídicas, de poliéster y mezclas de las mismas, que contienen una múltiple cantidad de nanopartículas, especialmente tratadas en dos dimensiones.

Los aditivos de Nanto Cleantech, nantoClay™ y nantoNite™, proporcionan una durabilidad y resistencia excepcionales, ofreciendo numerosas soluciones en el campo de la aplicación del revestimiento protector. El recubrimiento industrial y sus concentrados, comercializados con marcas privadas y licencia para las industrias de recubrimientos y productos químicos, se han diseñado y aplicado con éxito en el transporte marítimo, olioductos, tanques de petróleo, turbinas eólicas e infraestructuras, manteniendo buenos resultados por más de 7 años, mejorando la efectividad de las propiedades de antiabrasión, anticorrosion y con menor presencia de VOC (compuestos orgánicos volátiles) gracias al innovador sistema de recubrimiento de alto rendimiento y de menor espesor.

“Esta patente también está caracterizada por su alta propiedad de desinfección contra una variedad de virus, debido a la composición del tratamiento químico de la nanoarcilla basada en el catión de amonio cuaternario. Este catión específico, es el responsable de la desactivación de varios virus tal y como lo describe la literatura científica. Por lo tanto, la actividad virucida en superficies pintadas, que contienen las nanoarcillas tratadas con catión amonio, se reduce en gran medida mediante la aplicación de una capa delgada de la formulación, presente en la pintura, reivindicada en la patente. Nuestra tecnología basada en nanoarcillas puede ser un factor importante en el control de la propagación y la contaminación de diversas superficies por el virus SARS-CoV2”, comentó el profesor Kenig, Director de Tecnología de Nanto Cleantech Inc.

"Esto representa un gran éxito, que enfatiza aún más la fuerza de nuestra cartera de patentes en aplicaciones industriales de aluminosilicatos modificados y nanoarcillas por las propiedades reológicas y tixotrópicas en pinturas y recubrimientos, además de su actividad virucida", dijo Roberto Cafagna, Director Ejecutivo de Nanto Cleantech Inc.

La empresa se compromete a proporcionar soluciones duraderas de sistemas de recubrimiento, durante la pandemia COVID-19, dirigidas a las varias aplicaciones del mercado con el objetivo de proteger a las personas, los activos y el medio ambiente.

Estamos comprometidos en fomentar un enfoque innovativo y abierto, con un programa de licencias de propiedad intelectual, asociaciones industriales y joint ventures, relacionados con nuestras tecnologías ya patentadas en todo el mundo.

Nanto Cleantech Inc.

Nanto Cleantech, Inc. Es una empresa de propiedad intelectual y tecnologia industrial, estadoudinense, con participáción en un Grupo con filiales en Estados Unidos, en Europa e Israel. La compañia diseña, desarrolla y suministra materiales avanzados, basados en nanotecnología patentada, que mejoran significativamente el rendimiento de recubrimientos y polímeros multifuncionales para la anticorrosión. La compañía posee una planta piloto que forma parte de la Red Europea de Plantas Piloto (ENNCPP).

Información de Contacto:

Departamento de Propiedad Industrial: A. Piras, email: ip@nantocleantech.com

Oficina de Relaciones Públicas: pr@nantocleantech.com

www.nantocleantech.com www.nantopaint.com

