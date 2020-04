濎通芯与Wi-SUN联盟与其会员共同主办,推广Wi-SUN FAN认证于智能表计与智能路灯之应用

濎通芯为业界第一家Wi-SUN系统单芯片和网络软件设计公司,同时也是唯一拥有Wi-SUN FAN产品出货所必须的三种认证资格的公司,包括FAN PHY、FAN Router、FAN Border Router,能实现长距离传输与千点自动组网,且能与其他Wi-SUN FAN认证设备互联互通,协助客户的通讯模块、智能网关与终端产品快速取得Wi-SUN FAN认证,导入市场。” — 濎通芯营销业务副总钟杰辉

贵阳, 贵州, 中国, April 1, 2020 / EINPresswire.com / -- 物联网、智能电网通信芯片设计公司 贵州濎通芯物联技术有限公司 联合Wi-SUN联盟、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、利尔达物联科技、Itron埃创仪表计量系统与百佳泰实验室等Wi-SUN会员企业,透过中国专业表计媒体-环球表计的视频直播平台,于3月31日举办「新物联趋势,Wi-SUN广域大规模物联网论坛」,透过技术验证与实际应用案例等面向探讨Wi-SUN FAN认证在智能表计、智能路灯等公用事业领域之发展,完整呈现Wi-SUN联盟会员的健全生态体系,此次论坛累计获得超过5千人次上线观看,现场询问热烈Wi-SUN是近年备受行业瞩目的广域大规模物联网成员,以其技术优势被广泛应用在智能电表及家庭智能能源管理(HEMS)控制器等通讯装置。这场论坛由Wi-SUN联盟与其会员和环球表计联合举办,参与的企业会员含括技术专家(中国科学院)、芯片(濎通芯)、模块(利尔达)、智能电表(粒合)与智能路灯(Itron埃创)应用、认证实验室(百佳泰)等,呈现Wi-SUN联盟已具备完善的生态体系与透过Wi-SUN FAN认证的产品可进行互联互通。论坛由Wi-SUN联盟主席兼首席执行官Phil Beecher负责开场,Wi-SUN联盟成立于2012年,目前已有包括Cisco思科、ARM、TI德州仪器 、Itron以及濎通芯等全球250多家会员,共同推出了150多种Wi-SUN认证产品。目前Wi-SUN联盟会员们在全球已部署超过9,500万个支持Wi-SUN的设备。Wi-SUN联盟的使命是利用开放式全球标准IEEE 802.15.4g,通过测试和认证计划提供强大的产品连接性,发展Wi-SUN生态系统,实现智能城市和智慧公用通信网路的互操作性。紧接着由WI-SUN联盟认证项目经理Sum Chin Sean介绍Wi-SUN FAN(Field Area Network)认证,Sum指出FAN的应用主要面向于大型场域中的设施,如智慧电网、智慧路灯等,FAN解决方案为智能城市和智能电网应用提供基于开放标准的长距离、安全卓越网络解决方案,为大规模的户外网络提供通信基础设施,让公共设施联机到相同场域网络并实现互操作性。此外,Wi-SUN认证的FAN解决方案采用全球无线通信标准 IEEE 802.15.4g™、IETF IPv6 协议,可实现稳定、高性能且低功耗的长距离网络。中国科学院上海微系统与信息技术研究所周明拓博士从无线传输技术的角度发表「LPWAN低功耗广域网技术比较: Wi-SUN 、LoRaWAN、NB-IoT」专题演讲,周博士总结时指出Wi-SUN FAN主要优势包括:支持多跳、网状网连接、自愈能力强、网络健壮性好、扩展性强、网络可覆盖数公里距离;可支持数率最高,目前300bps,未来可大于1Mbps;低功耗能力最强,相同应用下电池寿命最长;MAC包最大、协议栈最全、支持IPv6最好;工作在非授权频段,可组建私网与节省营运成本等。濎通芯营销业务副总钟杰辉表示濎通芯为业界第一家Wi-SUN系统单芯片和网络软件设计公司,同时也是唯一拥有Wi-SUN FAN产品出货所必须的三种认证资格的公司,包括FAN PHY、FAN Router、FAN Border Router,能实现长距离传输与千点自动组网,且能与其他Wi-SUN FAN认证设备互联互通,协助客户的通讯模块、智能网关与终端产品快速取得Wi-SUN FAN认证,导入市场。利尔达科技集团张玉龙市场经理介绍利尔达已推出Wi-SUN射频模块WS7300及系列产品,满足世界各国ISM频段。WS7300-915是一款天线外置型小型表面贴装Wi-SUN模块,该模块搭载了濎通芯的Wi-SUN芯片VC7300,该芯片最大传输速率可达400Kbps;Sub-GHz频段,适用全球各频段;最大发射功率20dBm;内置AES256硬件加密,安全性高。它从用户痛点角度出发,最大程度上解决了广域大规模网络讯号丢失与拥堵、噪声干扰、距离短、遮蔽、电池寿命不足等问题。在Wi-SUN应用案例部分,由杭州粒合信息科技有限公司戴翚总经理与Itron埃创仪表计量系统有限公司冷培元分别以「智能电表AMI解决方案」与「智能路灯应用案例」做专题演讲。戴翚介绍了粒合的Wi-SUN通讯产品一体化方案,其中网络规划仿真软件,可以仿真电表安装现场的地形、位置与安装高度等因素对于无线信号的屏蔽和干扰,同时可以模拟MESH组网的节点与多跳网络分布情况,以进行网络密度、信号和盲点统计与分析:冷培元则在演讲中展示Itron在美国迈阿密执行的全球最大Wi-SUN网络智能路灯项目,包含50万盏路灯控制器与智能电网中500万个智能电表和智能电网组件。论坛的尾声由百佳泰实验室的陈弘伟技术经理针对Wi-SUN FAN认证流程发表专题演说,他指出Wi-SUN FAN认证的范围包括物理层(Physical)、数据链路层(Data Link)、网络(Network)层和传输(Transport)层,而应用层不在Wi-SUN认证计划的范围内。Wi-SUN FAN认证的产品必须经通过兼容性测试,以确保所有设备可以互联互通并安全地协同工作。环球表计指出根据权威研究公司预计,全球IEEE 802.15.4芯片模块出货量将在未来五年内翻三番,达到10亿。其中IPv6协议增长率最快。凭借端到端的IP可寻址能力、广覆盖、安全性和可扩展性高,Wi-SUN正在全球范围的公用事业网络和智能城市基础设施设备中快速崛起!关于贵州濎通芯物联技术有限公司贵州濎通芯物联技术有限公司是一家长距离、大规模、自组网的物联网和智能电网通信芯片与组网软件设计公司,为智慧能源、智能城市、智能住宅、智慧传感市场应用提供了低成本低功耗的Wi-SUN、PLC与融合双模通信方案。关于 Wi-SUN 联盟Wi-SUN联盟成立于2012年,是一个由业界公司组成的全球非营利性组织。Wi-SUN联盟的发展愿景乃是基于网状网络协议IEEE 802.15.4g技术规范,通过测试和认证计划提供强大的产品连接性,发展Wi-SUN生态系统,实现智能城市和智慧公用通信网路的互操作性。CONTACT:dingtongxin_info@dingtongxin.com+86-571-56258460



