濎通科技與Wi-SUN聯盟與其會員共同主辦,推廣Wi-SUN FAN認證於智能錶計與智能路燈之應用

新竹, HSINCHU COUNTY, 台灣, April 1, 2020 / EINPresswire.com / -- 物聯網、智慧電網通信晶片設計公司濎通科技聯合Wi-SUN聯盟、中國科學院上海微系統與資訊技術研究所、利爾達物聯科技、Itron埃創儀錶計量系統與百佳泰實驗室等Wi-SUN會員企業,透過中國專業錶計媒體-環球錶計的視頻直播平台,於3月31日舉辦「新物聯趨勢,Wi-SUN廣域大規模物聯網論壇」,透過技術驗證與實際應用案例等面向探討Wi-SUN FAN認證在智能錶計、智能路燈等公用事業領域之發展,完整呈現Wi-SUN聯盟會員的健全生態體系,此次論壇累計獲得超過5千人次上線觀看,現場詢問熱烈。Wi-SUN是近年備受行業矚目的廣域大規模物聯網成員,以其技術優勢被廣泛應用在智慧電錶及家庭智慧能源管理(HEMS)控制器等通訊裝置。這場論壇由Wi-SUN聯盟與其會員和環球錶計聯合舉辦,參與的企業會員含括技術專家(中國科學院)、晶片(濎通科技)、模組(利爾達)、智能電錶(粒合)與智能路燈(Itron)應用、認證實驗室(百佳泰)等,呈現Wi-SUN聯盟已具備完善的生態體系。論壇由Wi-SUN聯盟主席兼首席執行官Phil Beecher負責開場, Wi-SUN聯盟成立於2012年,目前已有包括Cisco思科、ARM、TI德州儀器 、Itron以及濎通芯等全球250多家會員,共同推出了150多種Wi-SUN認證產品。目前Wi-SUN聯盟會員們在全球已部署超過9,500萬個支援Wi-SUN的設備。Wi-SUN聯盟的使命是利用開放式全球標準IEEE 802.15.4g,通過測試和認證計畫提供強大的產品連線性,發展Wi-SUN生態系統,實現智慧城市和智慧公用通信網路的互通性。緊接著由WI-SUN聯盟認證專案經理Sum Chin Sean介紹Wi-SUN FAN(Field Area Network)認證,Sum指出FAN的應用主要面向於大型場域中的設施,如智慧電網、智慧路燈等,FAN解決方案為智慧城市和智慧電網應用提供基於開放標準的長距離、安全卓越網路解決方案,為大規模的戶外網路提供通信基礎設施,讓公共設施連線到相同場域網路並實現互通性。此外,Wi-SUN認證的FAN解決方案採用全球無線通訊標準 IEEE 802.15.4g™、IETF IPv6 協議,可實現穩定、高性能且低功耗的長距離網路。中國科學院上海微系統與資訊技術研究所周明拓博士從無線傳輸技術的角度發表「LPWAN低功耗廣域網路技術比較: Wi-SUN 、LoRaWAN、NB-IoT」專題演講,周博士總結時指出Wi-SUN FAN主要優勢包括:支持多跳、網狀網連接、自癒能力強、網絡健壯性好、擴展性強、網絡可覆蓋數公里距離;可支持數率最高,目前300bps,未來可大於1Mbps;低功耗能力最強,相同應用下電池壽命最長;MAC包最大、協議棧最全、支持IPv6最好;工作在非授權頻段,可組建私網與節省營運成本等。濎通科技行銷業務副總鍾杰輝表示濎通科技為業界第一家Wi-SUN系統單晶片和網路軟體設計公司,同時也是唯一擁有Wi-SUN FAN產品出貨所必須的三種認證資格的公司,包括FAN PHY、FAN Router、FAN Border Router,能實現長距離傳輸與千點自動組網,且能與其他Wi-SUN FAN認證設備互聯互通,協助客戶的通訊模組、智慧閘道與終端產品快速取得Wi-SUN FAN認證,導入市場。利爾達科技集團張玉龍市場經理介紹利爾達已推出Wi-SUN射頻模組WS7300及系列產品,滿足世界各國ISM頻段。WS7300-915是一款天線外置型小型表面貼裝Wi-SUN模組,該模組搭載了濎通芯的Wi-SUN晶片VC7300,該晶片最大傳輸速率可達400Kbps;Sub-GHz頻段,適用全球各頻段;最大發射功率20dBm;內置AES256硬體加密,安全性高。它從用戶痛點角度出發,最大程度上解決了廣域大規模網路訊號丟失與擁堵、雜訊干擾、距離短、遮蔽、電池壽命不足等問題。在Wi-SUN應用案例部分,由杭州粒合資訊科技有限公司戴翬總經理與Itron埃創儀錶計量系統有限公司冷培元分別以「智慧電錶AMI解決方案」與「智慧路燈應用案例」做專題演講。戴翬介紹了粒合的Wi-SUN通訊產品一體化方案,其中網絡規劃仿真軟體,可以模擬電錶安裝現場的地形、位置與安裝高度等因素對於無線信號的屏蔽和干擾,同時可以模擬MESH組網的節點與多跳網絡分布情況,以進行網路密度、信號和盲點統計與分析:冷培元則在演講中展示Itron在美國邁阿密執行的全球最大Wi-SUN網絡智慧路燈項目,包含50萬盞路燈控制器與智能電網中500萬個智能電錶和智能電網組件。論壇的尾聲由百佳泰實驗室的陳弘偉技術經理針對Wi-SUN FAN認證流程發表專題演說,他指出Wi-SUN FAN認證的範圍包括實體層(Physical)、資料連結層(Data Link)、網路(Network)層和傳輸(Transport)層,而應用層不在Wi-SUN認證計畫的範圍內。Wi-SUN FAN認證的產品必須經通過相容性測試,以確保所有設備可以互聯互通並安全地協同工作。環球錶計指出根據權威研究公司預計,全球IEEE 802.15.4晶片模組出貨量將在未來五年內翻三番,達到10億。其中IPv6協議增長率最快。憑藉端到端的IP可定址能力、廣覆蓋、安全性和可擴展性高,Wi-SUN正在全球範圍的公用事業網路和智慧城市基礎設施設備中快速崛起!關於濎通科技股份有限公司濎通科技是一家長距離、大規模、自動組網的物聯網通信晶片與軟體設計公司,為智慧能源、智慧城市、智慧住宅、智慧傳感市場應用提供了低成本低功耗的無線Wi-SUN、有線PLC與無線有線融合雙模通信方案。關於 Wi-SUN 聯盟Wi-SUN聯盟成立於2012年,是一個由業界公司組成的全球非營利性組織。Wi-SUN聯盟的發展願景乃是基於網狀網路通訊協定IEEE 802.15.4g技術規範,通過測試和認證計畫提供強大的產品連線性,發展Wi-SUN生態系統,實現智慧城市和智慧公用通信網路的互通性。CONTACT:info@vertexcom.com+886-3-5601431



