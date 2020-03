FAASILASILAGA TAUA MAI LE EPC

SAMOA, March 24 - FAAITIITIA FESOOTAIGA VAVALALATA MO LE PUIPUIGA MAI LE COVID-19 E FAASILASILA ATU I LE MAMALU OLE TATOU ATUNUU E FAAPEA: TALU AI POLOA’IGA MO LE PUIPUIGA OLE TATOU ATUNUU MAI LE A’AFIA AI I LE FAAMA’I OLE CORONA VIRUS POO LE VAIRASI O LE COVID-19, UA TALOSAGAINA AI LO OUTOU MAMALU, INA IA FAAAOGAINA MAI A TATOU TELEFONI MO FESOOTAIGA E TUSA AI MA MATAPU LAUTELE O LOO MOOMIA AI SE FESOASOANI A LE TATOU FAALAPOTOPOTOGA. • MO AUAUNAGA LAUTELE, FAAFESOOTAI MAI LE NUMERA 65500, 65501 POO LE 65514 MO UPOLU. • MO LE MOTU TELE I SALAFAI, FAAFESOOTAI LE NUMERA 51243 POO LE 51817 • MO AUAUNAGA TAU FESOASOANI MO FAALETONU TAU ELETISE (FAULT SERVICE), FAAFESOOTAI MAI LE NUMERA 65503, 65502 POO LE 8465500. E AO FOI ONA SILAFIA SUIGA UA IAI NEI TAIMI FAIGALUEGA; MAI LE 9.00AM I LE 3.00PM AMATA MAI I LE ASO 23 MATI 2020 – ASO 4 APERILA 2020. TATALO ATU IA UTAGIA MAI LENEI FAASALALAUGA MO LE PUIPUIA O LE TATOU AUFAIGALUEGA AEMAISE LO TATOU SOIFUA MALOLOINA LAUTELE. FAAFETAI, Lupematasila Galumalemana Togia Tologatā Tile Pule Sili FAALAPOTOPOTOGA MALOSI FAAELETISE

