FAASILASILAGA TAUA : SUIGA MO AUAUNAGA A LE EPC ONA O PUIPUIGA MAI LE VAIRASI O LE CORONA (COVID-19)

SAMOA, March 24 - E tusa ai ma le Poloa’iga mo Faalavelave Tutupu Fa’afuase’i, e faasilasila aloa’ia atu ai i le mamalu ole tatou atunuu ma paaga uma a le Faalapotopotoga Malosiaga Tau Eletise (EPC) e faapea: Ao faagasolo ai auaunaga ma faalauiloa mo le malu puipuia o lo tatou soifua maloloina mai le pipisi ai ole faama’i oti ole COVID-19, o lea e fautuaina ai le mamalu o le atunuu i auaunaga a le tatou Faalapotopotoga ua iai nei: Mo galuega uma ua ta’ua i lalo, ua taofia uma nei mo se taimi le tumau, ao feagai ai ma puipuiga ole faamai. O galuega e aofia ai: Talosaga o pemita mo le eletise fou i Maota ma Laoa faapea Pisinisi

Faaooina atu ole Eletise i Talosaga o Moli Fou

Fausiaina o Laina Malolosi, Poumoli Eletise faapea le faapipii-ina o moli auala fou

Asiasiga uma mo galuega tau eletise, faapea galuega tetele i nofoaga faitele

Seivagaa ai le auaunaga 24 itula mo faaletonu tau eletise (Fault Service) Mo le tatou auaunaga mo le eletise totogi muamua (Prepaid Vending), e fautuaina le tatou atunuu i aso ma taimi ua tuuina atu i lalo mo lenei auaunaga taua. OFISA O LE EPC AUAUNAGA TAIMI MA ASO Aso Gafua – Aso Toonai Ofisa Autu – Sogi Fafagaina o paleni mo faleoloaFafagaina o paleni mo faleoloaTotogiina o Pilimoli 9 ile taeao – to 3 ile aoauli Ofisa I Vaitele Fafagaina o paleni mo faleoloa Fafagaina o paleni mo faleoloa 9 ile taeao – to 3 ile aoauli 24 itula Ofisa I Salelologa Fafagaina o paleni mo faleoloa Fafagaina o paleni mo faleoloaTotogiina o Pilimoli 9 ile taeao – to 3 ile aoauli E fautuaina le mamalu o le tatou atunuu ina ia aga’i ane i tatou pa’aga lata ane, faapena le auaunaga a le M-Tala (BlueSky) ma le Money Wallet (DIGICEL), faapea faleoloa ma ofisa o le EPC, mo le fafagaina o le paleni o lau mita. E faapena foi mo tatou paaga uma o loo faatauina atu le eletise mo mita totogi muamua (Prepaid Power Vendors), e fautuaina le fafagaina o a outou paleni i lo tatou Ofisa ina ia lava mo le sologa lelei o le auaunaga i lo tatou atunuu. Mo nisi faamatalaga, faafesootai mai le tatou ofisa autu i Sogi i le 65555, 65545, 65543 poo telefoni feavea’i i le 7567009, 7623765 poo le 7705556. Mo le motu tele i Salafai faafesootai mai numera o le 51817 poo le 7664426. Mo auaunaga tau faaletonu tau eletise (Fault Service) valaau mai ile numera 65503, 65502 poo le 8465500. O lenei faasilasilaga tāua e tuuina atu mo le tatou atunuu lautele ina ia utagia mai aua le sologa lelei o le auaunaga o le eletise i o outou maota ma laoa faapea pisinisi ao feagai ai le tatou atunuu ma nei taimi faigata o le pipisi ai o le faama’i oti o le CoronaVirus. E faamalulu atu ai ona o ia tulaga le maalofia. Alofagia e le Atua si o tatou atunuu. Faafetai, Lupematasila Galumalemana Togia Tologatā Tile Pule Sili FAALAPOTOPOTOGA MALOSI FAAELETISE

