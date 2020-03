Faamaonia Poloaiga o Faalavelave Tutupu Faafuasei ona o le Coronavirus

SAMOA, March 20 - OFISA O LE SO’OUPU A LE MALO; Ua faatulafonoina e le Afioga i le Ao Mamalu ole Malo, le Afioga Tuimaleali’ifano Va’aletoa Sualauvi II le Poloaiga o le Faaaliga Faasalalau o Faalavelave Tutupu Faafuasei (Proclamation of Emergency) mo le Coronavirus (COVID19) e pei ona faamaonia e le Kapeneta e tusa ai ma aiaiga o le Faavae o le Malo Tutoatasi o Samoa. I lana Fonotaga FK(20)Faapitoa 7 o le Aso Faraile 20 Mati 2020, na talanoaina ai e le Kapeneta le Pepa PK(20)305 ma faamaonia ai e faapea: i. Le faia o le faaaliga faasalalau o Faalavelave Tutupu Faafuase’i e uiga i le pipisi ai o le faama’i o le coronavirus (COVID19), e tusa ai ma aiaiga o le mataupu 105 o le Faavae o le Malo Tutoatasi o Samoa (Constitution of Samoa); ii. Le amatalia o le vaiaso anapogi ma tatalo i aiga uma o Samoa, mai le Aso Sa 22 Mati 2020 i le Aso Toonai 29 Mati 2020, mai le 6:00 i le taeao seia aulia le 12:00 i le aoauli; iii. Le tapunia o femalagaiga faavaomalo, sei vagana i latou e sitiseni ma nonofo i Samoa ma e tatau ona fai a latou COVID19 test, e faamaonia ai e lē o aafia i le vairasi i totonu o le lima (5) aso, ao lei toe malaga mai i totonu o Samoa; iv. Le taofia o taaloga, ma faafiafiaga uma e ono tumutumu iai tagata; v. Le taofia o femalagaiga a pasi la’u pasese, ae faaaoga na o taavale laiti (taxis) e i lalo o le 5 pasese ma taavale a aiga pe a moomia; vi. Le tapunia o fale kalapu ma nofoaga faitele e pei o faletifaga ma falepia; vii. Le taofia o le tumutumu i nofoaga o femalagaiga e pei o malae vaalele ma uafu; viii. Le faaitiitia o faiga malaga o vaa i le tolu (3) aso o le vaiaso i le va o Upolu ma Savaii, ua nā o le Aso Sa, Aso Lulu ma le Aso Faraile; ix. Le faaitiitia o le soona feoai, aemaise i latou ua 60 tausaga ma sili atu le matutua, sei vagana ua mātuā moomia ona vaai se fomai; x. Le faatapulaa o itula e tatala ai maketi i Savalalo, Fugalei, Salelologa ma Vaitele ma isi maketi mai le 6:00 i le taeao ae tapunia i le 4:00 i le afiafi, ma e le toe faatagaina ona toe momoe ai nisi i nei nofoaga; xi. Le tapu ona toe aga’i i le Falemai, sei vagana ua moomia ona vaai se foma’i. Ua faamalosia foi le tasi o le tausima’i e vaaia le gasegase, ma ia lē silia i le ta’itoalua tagata mo asiga o gasegase; xii. Le taofia o pisinisi o loo faatino i tāfāala uma o le taulaga, e aofia ai ma le faatau savali o oloa e tamaiti (street vendors); xiii. Le faatinoina e le PSC o se tulaga talafeagai mo le au faigaluega a le Malo e faaitiitia ai le ono pipisi o le faama’i e pei o le galulue mai i le fale e faaaoga ai initaneti; xiv. Le tapunia o Aoga uma i Samoa seia toe maua atu se isi faaaliga; xv. Le taofia o malaga uma faalemalo i atunuu i fafo seia toe iai se isi faaaliga; xvi. Le taofia o malaga uma ua fuafua mo galuega faavaitaimi i Niu Sila ma Ausetalia (RSE, SWP, PLS) seia toe iai se isi faaaliga; xvii. Le taofia o le malaga ese atu o fanau sikolasipi ua tapena mo aoaoga i fafo, seia toe maua atu se isi faaaliga; xviii. Le faaitiitia o malaga a vaalele i Aukilani i Niu Sila mo le alu ma le toe fo’i mai i le ta’i tolu i le vaiaso, ma e lē sili atu i le tai 490 pasese e auina mai i Samoa, e le Air New Zealand ma le Samoa Airways; E tasi le Malaga atu ma le toe foi mai i le vaiaso mai Ausitalia. xix. Le taofia o malaga uma i le va o Samoa ma Amerika Samoa seia toe iai se isi faaaliga; xx. Le taofia uma o malaga i le va o Samoa, Fiti ma Tonga seia toe iai se isi faaaliga; xxi. Le faatinoina o malosiaga faapitoa a Ofisa Sili o Matagaluega ma Faalapotopotoga a le Malo e faatino fuafuaga mamao a le Malo i le tali atu i le coronavirus (COVID19); xxii. Le taofia ona toe auina atu i Niu Sila o gasegase mo togafitiga i lalo o le Polokalame o le Samoa Medical Treatment Scheme (SMTS), seia toe iai se isi faaaliga; xxiii. Ua faatonuina le Matagaluega o le Soifua Maloloina ina ia saga faamalosia ma unaia polokalame faalauiloa o le puipuiga o le pipisi ai o le faama’i, mo le nofo silafia o le atunuu; xxiv. Ua faatonuina le Matagaluega o Leoleo ina ia faatino le mata’ituina o nei fuafuaga uma; xxv. E amata faamamaluina nei poloaiga i le itula e 12:00 midnight i le Aso Toonai 21 Mati 2020, ma e toe iloiloina i le lua (2) vaiaso o lumana’i; xxvi. O vaegatupe moomia mo le faatupeina o nei fuafuaga, e faatupeina mai vaegatupe talafeagai a le Malo. O lenei faaiuga na faia i lona tulaga faanatinati e tusa ai ma le Vaega 38(1)© o le Faavae o le Malo Tutoatasi o Samoa.

