Wi-SUN技术具备远程传输且低功耗 满足智能电网和物联网市场需求 贵州濎通芯物联技术有限公司是一家提供物联网和智能电网通信的芯片设计公司 Wi-SUN FAN Stack Overview

濎通芯强化物联网通讯资安防护 提供经验证的Wi-SUN FAN 1000节点网状网络加密架构组网

由于物联网节点众多,容易遭受外部攻击,Wi-SUN FAN特性是支持IPv6协议,能实现基于IP的设备身份验证与加密通信,每个节点都储存一个受信任的加密数字证书,用以证明节点确实被授权与网络上的其他设备通信,严格的检验流程可确保网络不被黑客蓄意安插节点,或者设备没有被人为篡改或安装恶意软件,有效提升网络安全性,有效解决每一连网设备都是资安泄漏节点的问题。 ” — 濎通芯营销业务副总裁钟杰辉

贵阳市, 贵州省, 中国, March 20, 2020 / EINPresswire.com / -- 物联网、智能电网通信芯片设计公司贵州 濎通芯 物联技术有限公司,致力扩展Wi-SUN FAN网络规模、可靠性并加强资安防护,在濎通芯办公区域部署1000个Wi-SUN FAN节点的网状网络(mesh),并透过本地公钥基础架构(PKI,public-key infrastructure)集成,为网络上的每个设备提供安全认证,以确保设备不会被恶意修改程序,为客户提供企业级资安防护。濎通芯于2019年完成1000个Wi-SUN FAN节点的网状网络(mesh),组网时间只需要30分钟。为提升物联网通讯的资安防护,濎通芯持续优化网状网络并加强资安防护,在基于IPv6身份认证的加密架构下,提供经验证的网络安全认证机制。其关键在于Wi-SUN FAN运用IEEE 802.15.4的强大AES(Advanced Encryption Standard)链接层安全功能提供封包加密,并且运用IETF EAP-TLS做入网认证,及以IEEE 802.11i做密钥管理,这意味着Wi-SUN FAN网状网络的每个节点不仅有讯息加密和真实性检查,而且在入网前还需进行身份验证。濎通芯营销业务副总裁钟杰辉表示由于物联网节点众多,容易遭受外部攻击, Wi-SUN FAN特性是支持IPv6协议,能实现基于IP的设备身份验证与加密通信,每个节点都储存一个受信任的加密数字证书,用以证明节点确实被授权与网络上的其他设备通信,严格的检验流程可确保网络不被黑客蓄意安插节点,或者设备没有被人为篡改或安装恶意软件,有效提升网络安全性,有效解决每一连网设备都是资安泄漏节点的问题。物联网通信需要绝佳资安方案, Wi-SUN联盟提出网状网络拓朴(mesh topology),开放标准(open standard)与认证(certification),是资安解决方案的三个重要因素。网状网络(mesh network)能在网络中保持节点之间的连续连接,且可以减轻部署的中断和安全漏洞;而开放标准的产生是经由许多专家精心设计和审查,专家们透过不断分析漏洞,并在必要时进行更新,有助于实时提高其安全性;反之,若由一家公司创建的私有协议就无法汲取众多专家们的专业与经验。Wi-SUN FAN是基于IEEE 802.15.4g、IEEE 802和IETF IPv6开放标准的认证,这使得通过认证的产品都必须经过独立第三方测试实验室的严格测试,以确保所有设备可以互联互通并安全地协同工作。关于贵州濎通芯物联技术有限公司贵州濎通芯物联技术有限公司是一家长距离、大规模、自组网的物联网和智能电网通信芯片与组网软件设计公司,为智慧能源、智能城市、智能住宅、智慧传感市场应用提供了低成本低功耗的Wi-SUN、PLC与融合双模通信方案。关于 Wi-SUN 联盟Wi-SUN联盟成立于2012年,是一个由业界公司组成的全球非营利性组织。Wi-SUN联盟的发展愿景乃是基于网状网络协议IEEE 802.15.4g技术规范,通过测试和认证计划提供强大的产品连接性,发展Wi-SUN生态系统,实现智能城市和智慧公用通信网路的互操作性。CONTACT:dingtongxin_info@dingtongxin.com+86-571-56258460



