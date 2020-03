濎通科技強化物聯網通訊資安防護

濎通科技是一家長距離、大規模、自動組網的物聯網通信晶片與軟體設計公司 Wi-SUN FAN Stack Overview

由於物聯網節點眾多,容易遭受外部攻擊,Wi-SUN FAN特性是支援IPv6協議,能實現基於IP的設備身份驗證與加密通信,每個節點都儲存一個受信任的加密數位憑證,用以證明節點確實被授權與網路上的其他設備通信,嚴格的檢驗流程可確保網路不被駭客蓄意安插節點,或者設備沒有被人為篡改或安裝惡意軟體,有效提升網路安全性,有效解決每一連網設備都是資安洩漏節點的問題。” — 濎通科技總經理李信賢博士

竹北市, 新竹縣, 台灣, March 20, 2020 / EINPresswire.com / -- 物聯網、智慧電網通信晶片設計公司濎通科技,致力擴展Wi-SUN FAN網絡規模、可靠性並加強資安防護,在濎通科技辦公區域部署1000個Wi-SUN FAN節點的網狀網絡(mesh),並透過本地公開金鑰基礎架構(PKI,public-key infrastructure)集成,為網路上的每個設備提供安全認證,以確保設備不會被惡意修改程式,為客戶提供企業級資安防護。濎通科技於2019年完成1000個Wi-SUN FAN節點的網狀網路(mesh),組網時間只需要30分鐘。為提升物聯網通訊的資安防護,濎通科技持續優化網狀網路並加強資安防護,在基於IPv6身份認證的加密架構下,提供經驗證的網路安全認證機制。其關鍵在於Wi-SUN FAN運用IEEE 802.15.4的強大AES(Advanced Encryption Standard)連結層安全功能提供封包加密,並且運用IETF EAP-TLS做入網認證,及以IEEE 802.11i做密鑰管理,這意味著Wi-SUN FAN網狀網絡的每個節點不僅有訊息加密和真實性檢查,而且在入網前還需進行身份驗證。濎通科技總經理李信賢博士表示由於物聯網節點眾多,容易遭受外部攻擊, Wi-SUN FAN特性是支援IPv6協議,能實現基於IP的設備身份驗證與加密通信,每個節點都儲存一個受信任的加密數位憑證,用以證明節點確實被授權與網路上的其他設備通信,嚴格的檢驗流程可確保網路不被駭客蓄意安插節點,或者設備沒有被人為篡改或安裝惡意軟體,有效提升網路安全性,有效解決每一連網設備都是資安洩漏節點的問題。物聯網通信需要絕佳資安方案, Wi-SUN聯盟提出網狀網路拓樸(mesh topology),開放標準(open standard)與認證(certification),是資安解決方案的三個重要因素。網狀網路(mesh network)能在網路中保持節點之間的連續連接,且可以減輕部署的中斷和安全性漏洞;而開放標準的產生是經由許多專家精心設計和審查,專家們透過不斷分析漏洞,並在必要時進行更新,有助於即時提高其安全性;反之,若由一家公司創建的私有協議就無法汲取眾多專家們的專業與經驗。Wi-SUN FAN是基於IEEE 802.15.4g、IEEE 802和IETF IPv6開放標準的認證,這使得通過認證的產品都必須經過獨立協力廠商測試實驗室的嚴格測試,以確保所有設備可以互聯互通並安全地協同工作。關於濎通科技股份有限公司濎通科技是一家長距離、大規模、自動組網的物聯網通信晶片與軟體設計公司,為智慧能源、智慧城市、智慧住宅、智慧傳感市場應用提供了低成本低功耗的無線Wi-SUN、有線PLC與無線有線融合雙模通信方案。關於 Wi-SUN 聯盟Wi-SUN聯盟成立於2012年,是一個由業界公司組成的全球非營利性組織。Wi-SUN聯盟的發展願景乃是基於網狀網路通訊協定IEEE 802.15.4g技術規範,通過測試和認證計畫提供強大的產品連線性,發展Wi-SUN生態系統,實現智慧城市和智慧公用通信網路的互通性。



