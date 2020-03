OneSimCard incorpora capacidad de voz y SMS al servicio internacional de la eSIM

eSIM enabled smartphone eSIM card example

Las capacidades de voz y SMS en la eSIM que permiten a los clientes disfrutar de ahorros mientras viajan al extranjero con su móvil compatible para la eSIM.

BOSTON, MASSACHUSETTS, UNITED STATES, March 17, 2020 / EINPresswire.com / -- OneSimCard, Inc . ha anunciado hoy la adición de la función de voz y SMS en su servicio de eSIM en todo el mundo para viajeros internacionales. Esta actualización incorpora a todos los eSIM de OneSimCard la función de llamadas de voz y mensajes SMS al servicio de datos móviles de la eSIM ya existente. El eSIM está disponible inicialmente en dispositivos compatibles como iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max y XR, y Google Pixel 3a, 3 XL, 4 y 4 XL. Se añadirán dispositivos adicionales a medida que los dispositivos compatibles estén disponibles comercialmente.En el lanzamiento, la eSIM se limitó únicamente el acceso a los datos, pero esta mejora convierte a OneSimCard en uno de los únicos servicios internacionales que ofrece voz, SMS y datos en una eSIM, lo que permite a los clientes disfrutar de ahorros significativos de hasta el 85 % en los tres servicios (voz, SMS y datos móviles. Otra gran característica que fue añadida a la eSIM es que permite a los clientes agregar un número de teléfono secundario local, hacer y recibir llamadas y enviar mensajes SMS desde su número local.Los usuarios de OneSImCard también tienen la ventaja de acceder a múltiples operadores en muchos países para una conexión móvil más confiable. También tendrán la capacidad de utilizar su teléfono inteligente como un punto de acceso que permite a varios dispositivos disfrutar de velocidades 4G (cuando está disponible) sin cargo adicional. Además, los clientes podrán seguir utilizando la aplicación OneSim VOIP, disponible en Google Play y Apple App Store, para acceder al servicio de voz y SMS VOIP de OneSimCard con un gran descuento.La eSIM, o SIM embebida, es la última novedad en la industria de conectividad móvil para dispositivos de uso comercial y representa un cambio de la SIM física tradicional de la que dependen la mayoría de los dispositivos compatibles con la tecnología GSM para la conectividad. Se espera que la tecnología de la eSIM reemplace completamente la tarjeta SIM física en dispositivos móviles en un futuro no muy lejano porque la eSIM tiene muchos beneficios. Los consumidores ahorrarán en costos de envío y en tiempo de entrega simplemente descargando la eSIM usando un código QR. Pueden cambiar fácilmente entre proveedores antes y después, viajando sin necesidad de reemplazar la tarjeta SIM, y ahora es posible tener varios perfiles en su dispositivo (por ejemplo, uno para el trabajo y otro para uso personal) – convirtiendo su dispositivo en un teléfono dual SIM.El CEO de OneSimCard, Alex Filippov, dijo que "El lanzamiento de voz y SMS en nuestra eSIM es una adición importante para OneSimCard, y esperamos una mayor adaptación en los meses y años por venir. Estamos muy entusiasmados con esta nueva funcionalidad para nuestros viajeros globales". El Sr. Filippov agrego: "OneSimCard siempre se ha mantenido a la vanguardia de la tecnología y ya hemos visto a muchos clientes cambiar a la eSIM. Esto permitirá a nuestros usuarios disfrutar del mismo gran servicio al que están acostumbrados con nuestra tradicional SIM global".Acerca de OneSimCardOneSimCard ( es.onesimcard.com ), es una división de Belmont Telecom, Inc., es un proveedor líder de servicios móviles para viajeros internacionales que ofrece servicio de voz, texto y datos de bajo costo en todo el mundo. OneSimCard ahorra a los viajeros un 85% en tarifas de roaming internacional en comparación con su operador de telefonía móvil nacional y ha sido ampliamente aclamado por la industria móvil y expertos en viajes, incluidos los de The New York Times, Washington Post, Boston Globe y PC Magazine.



