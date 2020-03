濎通芯在India Smart Utility Week 2020展示PLC结合RF双模融合组网方案

为G3-PLC联盟唯一邀请展示G3-PLC + RF双模之企业会员

贵阳市, 贵州省, 中国, March 11, 2020 / EINPresswire.com / -- IoT物联网有线与无线通信芯片设计公司贵州 濎通芯 物联技术有限公司,于3月4至6日在印度新德里举行的India Smart Utility Week(ISUW)展会中,受G3-PLC联盟的邀请于其摊位展示电力线通信( G3-PLC )结合无线通信(RF)双模融合组网方案。此融合组网方案支持PLC和RF两种传输方式,可扩展现有的网络规模,适用于各种物联网通信应用,包括智能电网,智能城市,智能路灯,智能工厂,环境监控等。濎通芯同时为G3-PLC联盟的Active Member与Wi-SUN联盟的Contributor Member,其双模融合组网方案分别符合G3-PLC与Wi-SUN通信标准,具有长距离、大规模、低功耗、自动mesh组网、无缝自动互补连接等特性,网状网络中的每个节点到节点链路可以基于链路质量透过 RF或PLC建立,为物联网传输提供灵活、高速、稳定可靠的双通道通信网络,保证FAN(Field Area Network)网络的传输低时延、零阻塞和高稳健性。濎通芯营销业务副总裁钟杰辉表示RF结合PLC双模芯片是一款五合一高度集成单芯片,芯片组成包括微控制器、RF、PLC、线性放大器与功率放大器,具备高性能、低功耗的有线与无线双模通讯技术,为物联网应用和智能电网中的AMI(Advanced Metering Infrastructure)网络提供最佳双模硬件平台。濎通芯 RF结合PLC双模融合组网方案的主要功能和优势包括:Wi-SUN协议 RF+PLC双模,融合网状组网(mesh)G3-PLC协议PLC+RF双模,融合网状组网(mesh)网状组网(mesh)下,每跳之间,RF与PLC路径敏捷切换自组网、自修复的网状网络(mesh)可扩展性强大的安全性互操作性干扰容差低延迟/快速响应远程和长距离低功耗关于贵州濎通芯物联技术有限公司贵州濎通芯物联技术有限公司是一家长距离、大规模、自组网的物联网和智能电网通信芯片与组网软件设计公司,为智慧能源、智能城市、智能住宅、智慧传感市场应用提供了低成本低功耗的Wi-SUN、PLC与融合双模通信方案。关于 G3-PLC联盟G3-PLC联盟成立于2011年,旨在将G3-PLC技术标准化并推广至全球,主要应用于智能计量、智能电网、智能家电和工业应用。 G3-PLC联盟目前已有90多家会员,所有会员都是智能电网生态系统中的关键利益相关者,包括公用事业公司、设备和半导体制造商,系统集成商,IT供货商以及汽车和工业公司。 www.g3-plc.com 关于India Smart Utility WeekIndia Smart Utility Week (ISUW)是为智能城市提供智慧能源的国际会议和展览。ISUW汇集了印度领先的电力、燃气、水等公用事业厂商、政策制定者、监管机构、投资者以及世界一流的智慧能源专家和研究人员,以讨论趋势,分享最佳实践并展示智慧能源和智能城市领域的下一代技术和产品。 www.isgw.in CONTACT:dingtongxin_info@dingtongxin.com+86-571-56258460



