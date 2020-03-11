濎通芯在India Smart Utility Week 2020展示PLC结合RF双模融合组网方案
为G3-PLC联盟唯一邀请展示G3-PLC + RF双模之企业会员贵阳市, 贵州省, 中国, March 11, 2020 /EINPresswire.com/ -- IoT物联网有线与无线通信芯片设计公司贵州濎通芯物联技术有限公司，于3月4至6日在印度新德里举行的India Smart Utility Week（ISUW）展会中，受G3-PLC联盟的邀请于其摊位展示电力线通信（G3-PLC）结合无线通信（RF）双模融合组网方案。此融合组网方案支持PLC和RF两种传输方式，可扩展现有的网络规模，适用于各种物联网通信应用，包括智能电网，智能城市，智能路灯，智能工厂，环境监控等。
濎通芯同时为G3-PLC联盟的Active Member与Wi-SUN联盟的Contributor Member，其双模融合组网方案分别符合G3-PLC与Wi-SUN通信标准，具有长距离、大规模、低功耗、自动mesh组网、无缝自动互补连接等特性，网状网络中的每个节点到节点链路可以基于链路质量透过 RF或PLC建立，为物联网传输提供灵活、高速、稳定可靠的双通道通信网络，保证FAN（Field Area Network）网络的传输低时延、零阻塞和高稳健性。
濎通芯营销业务副总裁钟杰辉表示RF结合PLC双模芯片是一款五合一高度集成单芯片，芯片组成包括微控制器、RF、PLC、线性放大器与功率放大器，具备高性能、低功耗的有线与无线双模通讯技术，为物联网应用和智能电网中的AMI（Advanced Metering Infrastructure）网络提供最佳双模硬件平台。
濎通芯 RF结合PLC双模融合组网方案的主要功能和优势包括：
Wi-SUN协议 RF＋PLC双模，融合网状组网（mesh）
G3-PLC协议PLC＋RF双模，融合网状组网（mesh）
网状组网（mesh）下，每跳之间，RF与PLC路径敏捷切换
自组网、自修复的网状网络（mesh）
可扩展性
强大的安全性
互操作性
干扰容差
低延迟/快速响应
远程和长距离
低功耗
关于贵州濎通芯物联技术有限公司
贵州濎通芯物联技术有限公司是一家长距离、大规模、自组网的物联网和智能电网通信芯片与组网软件设计公司，为智慧能源、智能城市、智能住宅、智慧传感市场应用提供了低成本低功耗的Wi-SUN、PLC与融合双模通信方案。
http://www.dingtongxin.com
关于 G3-PLC联盟
G3-PLC联盟成立于2011年，旨在将G3-PLC技术标准化并推广至全球，主要应用于智能计量、智能电网、智能家电和工业应用。 G3-PLC联盟目前已有90多家会员，所有会员都是智能电网生态系统中的关键利益相关者，包括公用事业公司、设备和半导体制造商，系统集成商，IT供货商以及汽车和工业公司。 www.g3-plc.com
关于India Smart Utility Week
India Smart Utility Week (ISUW)是为智能城市提供智慧能源的国际会议和展览。ISUW汇集了印度领先的电力、燃气、水等公用事业厂商、政策制定者、监管机构、投资者以及世界一流的智慧能源专家和研究人员，以讨论趋势，分享最佳实践并展示智慧能源和智能城市领域的下一代技术和产品。 www.isgw.in
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吴晨晨
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