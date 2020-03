濎通科技在India Smart Utility Week 2020展示PLC結合RF雙模融合組網方案

為G3-PLC聯盟唯一邀請展示G3-PLC + RF雙模之企業會員

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

竹北市, 新竹縣, 台灣, March 11, 2020 / EINPresswire.com / -- IoT物聯網有線與無線通信晶片設計公司濎通科技股份有限公司,於3月4至6日在印度新德里舉行的India Smart Utility Week(ISUW)展會中,受G3-PLC聯盟的邀請於其攤位展示電力線通信( G3-PLC )結合無線通信(RF)雙模融合組網方案。此融合組網方案支持PLC和RF兩種傳輸方式,可擴展現有的網絡規模,適用於各種物聯網通信應用,包括智能電網,智能城市,智能路燈,智能工廠,環境監控等。濎通科技同時為G3-PLC聯盟的Active Member與Wi-SUN聯盟的Contributor Member,其雙模融合組網方案分別符合G3-PLC與Wi-SUN通信標準,具有長距離、大規模、低功耗、自動mesh組網、無縫自動互補連接等特性,網狀網路中的每個節點到節點鏈路可以基於鏈路品質透過 RF或PLC建立,為物聯網傳輸提供靈活、高速、穩定可靠的雙通道通信網絡,保證FAN(Field Area Network)網路的傳輸低時延、零阻塞和高穩健性。濎通科技總經理李信賢博士表示RF結合PLC雙模晶片是一款五合一高度集成單晶片,晶片組成包括微控制器、RF、PLC、線性放大器與功率放大器,具備高性能、低功耗的有線與無線雙模通訊技術,為物聯網應用和智慧電網中的AMI(Advanced Metering Infrastructure)網路提供最佳雙模硬體平台。濎通科技 RF結合PLC雙模融合組網方案的主要功能和優勢包括:Wi-SUN協議 RF+PLC雙模,融合網狀組網(mesh)G3-PLC協議PLC+RF雙模,融合網狀組網(mesh)網狀組網(mesh)下,每跳之間,RF與PLC路徑敏捷切換自組網、自修復的網狀網絡(mesh)可擴展性強大的安全性互通性干擾容差低延遲/快速響應遠程和長距離低功耗關於濎通科技濎通科技股份限公司是一家長距離、大規模、自組網的物聯網和智慧電網通信晶片與組網軟體設計公司,為智慧能源、智慧城市、智慧住宅、智慧傳感市場應用提供了低成本低功耗的Wi-SUN、PLC與融合雙模通信方案。關於 G3-PLC聯盟G3-PLC聯盟成立於2011年,旨在將G3-PLC技術標準化並推廣至全球,主要應用於智能計量、智能電網、智能家電和工業應用。 G3-PLC聯盟目前已有90多家會員,所有會員都是智能電網生態系統中的關鍵利益相關者,包括公用事業公司、設備和半導體製造商,系統集成商,IT供應商以及汽車和工業公司。 www.g3-plc.com 關於India Smart Utility WeekIndia Smart Utility Week (ISUW)是為智能城市提供智慧能源的國際會議和展覽。ISUW匯集了印度領先的電力、燃氣、水等公用事業廠商、政策制定者、監管機構、投資者以及世界一流的智慧能源專家和研究人員,以討論趨勢,分享最佳實踐並展示智慧能源和智能城市領域的下一代技術和產品。 www.isgw.in CONTACT:info@vertexcom.com+886-3-5601431



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.