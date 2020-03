Michelle Raymon vocalista pasó las audiciones a ciegas y hace parte de la segunda temporada de #LaVozUS - Team Vives

Michelle Raymon, LaVoz Season 2, #TeamVives

Unimos para apoyar a Michelle Raymon, vocalista Colombiana con sede en Houston, como concursante de la temporada 2 de LaVoz, #TeamVives.

HOUSTON, TX, UNITED STATES, March 5, 2020 / EINPresswire.com / -- Este domingo 1 de marzo de 2020 - La segunda temporada de #LaVozUS, serie transmitida por Telemundo, le dio la bienvenida a Michelle Raymon a su elenco de vocalistas, al pasar las audiciones a ciegas y convertirse en una de las integrantes del equipo de Carlos Vives.Tras su corto tiempo en Houston, TX, Michelle Raymon nos deleitó con su voz y compartió con nosotros el origen de su talento. Su padre Gabriel Raymon, famoso músico colombiano conocido por algunas de sus obras tradicionales, tales como: “Alma Negra,” “Te quiero y que,” “El Emigrante” y “La Medallita de Oro,” fue quien la impulsó en su carrera y le enseñó todo lo que sabe referente a la música.Michelle quien ahora hace parte del equipo Vives, está emocionada por compartir su talento con el público que tanto ama y deleitarnos con su capacidad vocal, mostrándonos sus géneros favoritos, tales como: Baladas, Pop y Urbano. Todo esto bajo la dirección de Carlos Vives, su entrenador, quien, al creer en su talento, giró su silla al escucharla.El interés musical de Michelle comenzó a una edad temprana cuando su padre le permitía practicar junto a él para todas sus presentaciones. Eso lo llevó a darse cuenta del talento que su hija tenía, y desde entonces se encargó de ayudarla a seguir sus sueños para de esa manera desarrollar todas sus habilidades vocales. Desde entonces Michelle se ha encargado de pulir ese regalo iluminando con buena energía todos los lugares en los que se presenta y convirtiéndose en una Artista completa al subir al escenario. Sin duda alguna su personalidad tímida y dócil cambia completamente cuando está frente al micrófono y su feroz talento vocal se revela en gran manera.La Voz es una competencia rigurosa. Más de mil personas se inscribieron por todo Estados Unidos y Puerto Rico y lucharon para hacer parte de las 76 voces más increíbles del país y tener un cupo en las audiciones a ciegas. Este fin de semana el número se redujo a 48 concursantes, quienes se encargaron de prepararse para la próxima ronda de batallas.Sin embargo, toda esta experiencia no es nueva para Michelle, debido a que en el pasado ella compitió en otros programas de telerrealidad en Colombia. Todo inicio en el 2009 hasta aproximadamente el 2016 en donde hizo parte de: "Factor XS," "Idol Colombia," y "A Otro Nivel.” Fue ahí donde le permitieron mostrar su amor por la música y cautivador con sus habilidades interpretativas y su gran personalidad en el escenario.Para Michelle, esta oportunidad le permite mostrar a los demás que ningún sueño es demasiado grande o pequeño. Ella piensa que cuando trabajas duro por todo aquello que te identifica como persona y persistes, puedes lograr todo aquello que te propongas. Por dicha razón ella concluyo diciendo que se encontraba increíblemente agradecida con Carlos Vives por darle la oportunidad de mostrar sus habilidades al mundo y poner todo de su parte para mejorar en cada una de las próximas rondas.“Gracias a él me atreví a cumplir uno de los sueños más grandes que siempre tuve. Participar en “LA VOZ US.” Fue un proceso increíblemente largo, repleto de miedos e incertidumbre, pero a la final siempre prevalece el amor por lo que hago “La música.”- Michelle RaymonMichelle logró entrar al grupo de los 48 mejores del país en las audiciones a ciegas y se encargará de seguir representando a Houston y a su país Colombia en la próxima ronda de "Batallas."“De aquí en adelante seguiremos soñando y luchando por cada uno de mis sueños y con la mentalidad correcta para la próxima etapa.”- Michelle RaymonVean las audiciones a ciegas de Michelle donde la escoge Carlos Vives: https://www.instagram.com/p/B9VVUCfD7Ql/ Michelle Raymon hija del cantante colombiano Gabriel Raymon llega a La Voz US 2 con el sueño de seguir los mismos pasos de su padre: https://www.telemundo.com/shows/2020/03/01/michelle-raymon-quiere-seguir-los-pasos-de-su-padre-tmvo9355995



