Grupo Aval lanza su primera entidad 100% digital: dale!

dale! es una plataforma digital para manejar la plata de forma fácil, rápida y segura en comercios y personas. dale! es una SEDPE de Grupo Aval (NYSE listed)

Con Dale! los más de 6.3 millones de adultos colombianos que no están vinculados al sistema financiero, podrán acceder a un servicio fácil, rápido y seguro-” — Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Presidente de Grupo Aval.

BOGOTá, COLOMBIA, February 26, 2020 / EINPresswire.com / -- Como parte de la estrategia de transformación digital e inclusión financiera de Grupo Aval NYSE listed ), nace Aval Soluciones Digitales S.A, que llega al mercado con su marca dale ! la plataforma digital que bajo la modalidad de Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos –SEDPE, busca incentivar la digitalización del dinero y la disminución del uso del efectivo, creando ecosistemas de pagos donde interactúan personas naturales, comercios y aliados.dale! es la primera compañía 100% digital de Grupo Aval, que enriquecerá la oferta del mercado y contribuirá en la bancarización e inclusión al sistema financiero de más colombianos, ofreciendo muchas de sus transacciones a cero costo para personas y para los comercios tarifas muy competitivas respecto a la oferta del mercado; iniciativas que le permitirán posicionarse como el líder de pagos digitales en el país.La plataforma ha sido creada para personas que necesitan mover su plata en la cotidianidad de manera rápida y sencilla a través de transferencias, cobros, pagos y para comercios que necesitan una solución ágil para administrar su plata, transferir, pagar nóminas y/o proveedores y por supuesto, recibir pagos en tiendas físicas y en e-commerce (ventas por internet).Crear un depósito electrónico en dale! es muy sencillo. No se necesita papeleo y los requisitos son pocos, es una solución perfecta para las personas que no están bancarizadas en Colombia. A través de www.dale.com.co se elige la opción de registro, se diligencian los siguientes datos: nombres, apellidos, documento de identidad, número de celular y correo electrónico, se asigna una contraseña y en pocos minutos queda activo el depósito para pasar, pagar y recibir dinero. Pueden registrarse colombianos mayores de edad y no es necesario ser cliente de los Bancos Aval.Próximamente, dale! estará habilitado para realizar recargas en efectivo a través de los más de 31.000 corresponsales bancarios de Grupo Aval, además los comercios podrán recibir pagos con códigos QR y los usuarios que así lo elijan, podrán contar con la tarjeta débito dale!, que permitirá hacer compras por internet, pagar en establecimientos de manera presencial y contar con más beneficios.“Con el fin de seguir fortaleciendo nuestra estrategia de digitalización financiera, traemos este enfoque tecnológico transversal a los Bancos Aval. El mundo se está digitalizando y todos los productos deberían nacer digitales. Con dale!, la entidad 100% digital de Grupo Aval, buscamos hacer más fácil la vida de los usuarios. Adicionalmente, tenemos grandes expectativas en función de los más de 6.3 millones[1] de adultos colombianos que no están vinculados al sistema financiero y que, a través de esta iniciativa, podrán acceder a un servicio fácil, rápido y seguro” así lo reveló Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Presidente de Grupo Aval.Dentro de la estrategia de dale!, un pilar muy importante, es su consolidación y posicionamiento en ecosistemas donde hay alto flujo de efectivo alrededor de los pagos y para ello, cuenta con el respaldo de Grupo Aval, y los depósitos de sus clientes cuentan con el seguro de depósito Fogafín. Aval Soluciones Digitales S.A es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.Beneficios· Todos los colombianos mayores de edad, bancarizados y no bancarizados pueden tener dale! con apertura rápida y fácil, en pocos minutos.· Varias opciones de recarga sin costo (desde cuentas bancarias y próximamente a través de tarjetas de crédito y efectivo por medio de más de 31.000 corresponsales bancarios de los Bancos Aval).· Transferencias a $0 costo entre depósitos dale! personas.· Cuota de manejo del depósito a $0 costo· La tarjeta débito dale! se podrá solicitar a $0 costo· 3 retiros gratis al mes en todos los cajeros de Red Aval (más de 3.500 cajeros automáticos).· Próximamente Mipymes y grandes empresas también podrán abrir dale! de manera online y así ampliar sus opciones de recepción de pagos presenciales y virtuales (e-commerce)· dale! cuenta con una línea de atención al cliente directa (57-1 4010102), donde los usuarios se pueden comunicar ante cualquier inquietud o eventualidad.[1] Banca de las oportunidades, Superintendencia Financiera de Colombia. “Reporte de inclusión financiera 2018”. Pág. 9-10.



