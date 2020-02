LANDRY et associés acquiert NexuWeb - expert en prévention de la fraude et commerce électronique

LANDRY et associés a finalisé l’acquisition de NexuWeb, une firme de services en sécurité de commerce électronique et antifraude basée à Montréal, Québec.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, February 26, 2020 / EINPresswire.com / -- LANDRY et associés a finalisé l’acquisition de NexuWeb , une firme de services en sécurité de commerce électronique et antifraude basée à Montréal, Québec. Avec une expertise en prévention de la fraude bancaire par carte de crédit et cryptomonnaie, et avec plus de 1,5 M $ de fraudes détectées, NexuWeb ajoute des services de haute qualité au portfolio existant de LANDRY et associés.« Cette transaction représente une opportunité unique pour LANDRY et associés de devenir un leader sur le marché canadien en matière de prévention de la fraude et de protection des transactions en cryptomonnaies, a déclaré Claude M. Landry, président et fondateur de Landry et associés.« L’annonce d’aujourd’hui souligne notre engagement envers une industrie qui offre des possibilités de croissance très attrayantes au Canada et à travers le monde. Nous croyons que les avantages apportés par l'expertise technique et opérationnelle de LANDRY et associés, combinés à l'infrastructure unique de NexuWeb, nous permettront d'améliorer notre position sur un marché en pleine croissance. »Fondée en 2013 par Bertrand David et Lavrenti Rogoff, NexuWeb offre une gamme complète de services adaptés au commerce électronique, allant de la sécurité des infrastructures à l'accélération de la diffusion de contenu, en passant par la prévention de la fraude et les cryptomonnaies, afin d’aider les petites et moyennes entreprises à développer leurs affaires numériques.« Nous sommes ravis de joindre LANDRY et associés, a mentionné Bertrand David, cofondateur de NexuWeb. « Les valeurs, la culture et la vision de l'entreprise sont alignées avec celles de NexuWeb et c’est avec enthousiasme que nous débutons ce nouveau chapitre. »À propos de LANDRY et associésFondée en 2008, LANDRY et associés est une firme multidisciplinaire spécialisée en gestion de risque et de performance ainsi qu’en gestion des technologies et du capital humain. L’équipe intervient pour accompagner les organisations face aux impératifs d’affaires, opérationnels et technologiques liés à la gestion, la protection et la valorisation de leurs actifs.Notre équipe multidisciplinaire est composée de spécialistes qui possèdent des certifications et des compétences complémentaires dans les domaines suivants : gouvernance et leadership, gestion des risques, conseil stratégique, technologies de l’information et cybersécurité, analyse d’affaires, développement durable, gestion de projets, etc.À propos de NexuWebNexuWebest une entreprise jeune et dynamique qui se distingue par son approche-client personnalisée, offrant des services innovants et de qualité pour transformer, protéger, et accélérer les affaires numériques. Conscient que la demande est en constante évolution, NexuWeb propose une méthode adaptée aux besoins de chaque entreprise, basée sur un modèle « as-a-service ».



