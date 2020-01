LANDRY et associés de nouveau nommée l'un des meilleurs employeurs de Montréal

Une des 60 meilleures entreprises de Montréal pour lesquelles travailler

LANDRY et associés reconnue comme l'une des meilleures entreprises de Montréal pour lesquelles travailler pour une seconde année consécutive.

C'est un grand honneur d'être reconnu comme l’un des meilleurs employeurs de Montréal pour une deuxième année consécutive.” — Claude M. Landry

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, January 30, 2020 / EINPresswire.com / -- LANDRY et associés , une firme multidisciplinaire spécialisée en gestion de risque et de performance ainsi qu’en gestion des technologies et du capital humain, a été reconnue comme l'une des 60 meilleures entreprises de Montréal pour lesquelles travailler selon les éditeurs des 100 meilleurs employeurs du Canada pour une seconde année consécutive. L'entreprise a été choisie à la suite d’un processus de sélection rigoureux, basé en grande partie sur ses efforts pour créer une culture d’entreprise unique, ainsi que pour les avantages offerts qui favorisent la conciliation travail-vie personnelle.Reconnue comme une PME remarquable par ses employés et partenaires, LANDRY et associés encourage le développement continu grâce à de généreuses allocations, soutient l'équilibre travail-vie personnelle grâce à ses heures de travail flexibles ainsi que son large éventail d’avantages sociaux. En priorisant le bien-être de son équipe et en offrant un lieu de travail novateur qui comprend une variété de bénéfices, l'entreprise a créé un environnement inclusif où les membres de l’équipe se sentent valorisés, respectés et soutenus.« C'est un grand honneur d'être reconnu comme l’un des meilleurs employeurs de Montréal pour une deuxième année consécutive », a déclaré Claude M. Landry, président et fondateur de LANDRY et associés. « Je remercie toute l’équipe pour leurs commentaires positifs sur notre culture d'entreprise ainsi que leur engagement. Alors que la firme poursuit sa croissance et que nous nous efforçons d’offrir des services de qualité dans un marché des plus compétitifs, nous continuerons d'accorder une grande importance au maintien de la culture collaborative et innovante présente chez LANDRY et associés. »À propos de LANDRY et associésFondée en 2008, LANDRY et associés est une firme multidisciplinaire spécialisée en gestion de risque et de performance ainsi qu’en gestion des technologies et du capital humain. L’équipe intervient pour accompagner les organisations face aux impératifs d’affaires, opérationnels et technologiques liés à la gestion, la protection et la valorisation de leurs actifs.Notre équipe multidisciplinaire est composée de spécialistes qui possèdent des certifications et des compétences complémentaires dans les domaines suivants : gouvernance et leadership, gestion des risques, conseil stratégique, technologies de l’information et cybersécurité, analyse d’affaires, développement durable, gestion de projets, etc.À propos des 100 meilleurs employeurs du CanadaPublié pour la première fois en 2006, le concours des meilleurs employeurs de Montréal est un concours annuel qui reconnaît les employeurs du Grand Montréal qui sont en tête de leurs industries en offrant des lieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont évalués selon les mêmes huit critères que le concours national : (1) lieu de travail physique; (2) atmosphère de travail et social; (3) prestations de santé, financières et familiales; (4) vacances et congés; (5) communications avec les employés; (6) gestion du rendement; (7) formation et développement des compétences; et (8) l'engagement communautaire. Les employeurs sont comparés à d’autres organisations de leur domaine pour déterminer lesquelles offrent les programmes les plus progressistes et avant-gardistes.

