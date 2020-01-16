客房服务员Siliriawan为他的角色带来了真正的奉献精神 萨旺岸小型套房，可使用游泳池 带私人游泳池的两卧室空中别墅

用微笑服务来传递巴厘式的热情好客

Sili的故事为我们的淑女绅士们树立了完美的榜样，并鼓励他们用更多的努力来为我们的客人缔造一生的回忆。” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, January 16, 2020 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店的精髓之处是襟怀“淑女绅士们为淑女绅士们服务”座右铭，从客人入住之时到退房至终来展现这份态度。尽管客人经常会感受到接待处，餐厅和活动策划工作人员热情友好的微笑，但缔造这份难忘入住的体验同时，众多幕后的工作人员也扮演着重要的角色。

此奢华海滨度假酒店通过一系列的内部奖项（例如当月“ Wow Story惊赞事迹”和“Five-Star Employee五星员工”奖）来表彰所有淑女绅士们的宝贵贡献。I Putu Siliriawan自巴厘岛丽思卡尔顿酒店2014年开业以来，就曾荣获过此两项大奖。 Sili虽仅为一名客房服务工作人员，但无时无刻用无私奉献精神来注入到他的角色；一有机会便会与客人进行一些互动，并使他们的房间保持一尘不染。最近，他在打扫套房时，一名日本客人走进房间并误认为自己的房间。Sili随后就护送到他正确的房间，并在后来打扫房间时决定给他的客人创作一些独特的毛巾艺术品。他将他的动物创作命名为“ Gogo”，并用日语留下便条解释如果进房看到吉祥物，就不会有差错。客人对此感到非常温暖开心。 “我想让客人感到舒适，并让他们知道如果在住宿期间遇到任何问题，都可随时向我寻求帮助，” Sili说道。

“Sili的故事为我们的淑女绅士们树立了完美的榜样，并鼓励他们用更多的努力来为我们的客人缔造一生的回忆。巴厘岛人以热情好客和服务周到而著称，我们希望客人都能得到切身的体会，并在回国后长时间内，都会铭记在巴厘岛丽思卡尔顿酒店所感受到的友善和关爱”，总经理Karim Tayach说道。

###



关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的巴厘岛最佳别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。请在Facebook，Instagram，Twitter，LinkedIn，Google+和微信账号ritzcarltonbali上来关注我们。



巴厘岛豪华别墅体验



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.