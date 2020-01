Handwerkskunst, die Erinnerungen weckt

Der Raumpfleger Siliriawan bringt echtes Engagement in seine Rolle Sawangan Junior Suite mit Zugang zum Pool Two Bedroom Sky Villa with Private Pool

Service mit einem Lächeln — Die warme balinesische Gastfreundlichkeit

Diese Geschichte über Sili ist das perfekte Beispiel dafür, dass unsere Damen und Herren noch einen Schritt weiter gehen, um unseren Gästen unvergessliche Erinnerungen zu bereiten.” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, January 20, 2020 /EINPresswire.com/ -- Im Herzen des The Ritz-Carlton, Bali, steht das Motto „Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen“, ein Gefühl das einen Aufenthalt im Resort von Anfang bis Ende begleitet. Während die Gäste oft das herzliche, freundliche Lächeln des Rezeptionsteams, der Restaurantmitarbeiter und des Animationsteams erleben, arbeiten viele Mitarbeiter hinter den Kulissen hart, um ihren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten.

Das luxuriöse Strandresort würdigt den wertvollen Beitrag aller seiner Damen und Herren durch eine Reihe interner Auszeichnungen wie die „Wow Story“ des Monats und die Auszeichnung „Fünf-Sterne-Mitarbeiter“. I Putu Siliriawan, der seit den Tagen vor der Eröffnung im Jahr 2014 mit The Ritz-Carlton, Bali zusammengearbeitet hat, war der Gewinner beider Auszeichnungen. Sili ist eine Zimmerpflegekraft und bringt echtes Engagement in seine Rolle ein. Er genießt die Gelegenheit, mit Gästen in Kontakt zu treten und ihre Zimmer makellos zu halten. Vor kurzem, als er eine Suite aufräumte, kam ein japanischer Gast herein und verwechselte sie mit seinem eigenen Zimmer. Sili begleitete ihn in das richtige Zimmer und beschloss später beim Putzen, seinem Gast eine einzigartige Handtuchkunst zu machen. Er nannte seine Tierkreation „Gogo“ - er hinterließ eine japanische Notiz und erklärte, dies sei sein Zimmermaskottchen, damit er sich nicht wieder verlaufen würde. Der Gast war begeistert. „Ich möchte, dass sich die Gäste wohl fühlen und dass sie wissen, dass sie mich um Hilfe bitten können, wenn sie während ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme haben“, sagt Sili.

„Diese Geschichte über Sili ist das perfekte Beispiel dafür, dass unsere Damen und Herren noch einen Schritt weiter gehen, um unseren Gästen unvergessliche Erinnerungen zu bereiten. Die Balinesen sind bekannt für ihre Gastfreundschaft und ihre Herzlichkeit und wir möchten sicherstellen, dass unsere Gäste dies erleben, denn am Ende werden sie sich lange nach ihrer Rückkehr an die Freundlichkeit und die Fürsorge erinnern, die sie im The Ritz-Carlton, Bali erfahren haben“, sagt General Manager Karim Tayach.

###

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 278 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 besten villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Hochzeiten und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Firmenveranstaltungen. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten und individuell zusammengestellte Meeting-Angebote lassen Tagungen zu kreativ inspirierten Events werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, wechatid:ritzcarltonbali

Luxusvilla Erfahrung in Bali

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.