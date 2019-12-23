Bejana餐厅被评为“巴厘岛最佳”之一

Bejana户外座位在天空上的美丽色调 Bejana的专用情侣桌 印尼各地的名菜 内饰在烹饪洞穴中建立

2019巴厘岛最佳饮食奖20强

Bejana提供了独特而又令人愉悦的用餐体验，融合了印尼丰富的烹饪传统的口味和传统，并享有壮丽的海景。” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, December 23, 2019 /EINPresswire.com/ -- 豪华的海滨度假酒店巴厘岛丽思卡尔顿酒店再一次成为著名奖项的获得者。印尼招牌餐厅Bejana于2019年12月5日被FoodieS杂志宣布在高端餐饮场所项目中评为“巴厘岛前20家最佳餐厅”。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店总经理Karim Tayach说道：“我们很荣幸能获得此些奖项的认可。Bejana餐厅为客人提供了独特而愉悦的用餐体验。我们的大厨海纳各种美味并秉承印尼丰富的烹饪传统，采用优质食材将典型菜系提升至精质高端的用餐标准。”

在第二届年度大奖中，印尼领先的英语版餐饮杂志FoodieS揭晓了今年“巴厘岛前40家最佳餐厅”的获奖名单。此次活动庆祝获奖的那些巴厘岛惊赞的美食餐厅，并祝贺巴厘岛在过去几年中成为美食的目的地。 “奖项的目的是向人们展示本地餐厅的多样性，饼鼓励大厨和餐饮大咖们超越界限，来推动烹饪的创造性和卓越的表现力，” FoodieS Magazine出版商Jed Doble说道。

此次还邀请乌布美食节创始人珍妮特·德尼夫（Janet De Neefe）、名厨尤达·布斯塔拉（Yuda Bustara）和林琳·玛林卡（Rinrin Marinka）担当烹饪美食专家评委小组，在美味、服务、酒水单和室内设计/特色的标准上对餐厅进行了评判。

Bejana餐厅融合五星标准的风情和轻松独特的氛围，并矗立在努沙杜瓦石灰岩峭壁之上，为客人呈现印度洋波光粼粼的全景。餐厅的三层空间融合了传统和现代的巴厘岛设计元素，包括带有舒适酒廊和休闲户外座位的宽敞木制露台，时尚的餐厅和透气通风的烹饪洞穴；在此烹饪洞穴还可开展激发性的烹饪课程。备受赞誉的餐厅还于今年7月“世界奢华餐厅奖” 奖项中获得“奢华家庭餐厅”（亚洲冠军）和“奢华景观奖”（区域冠军）。

如需了解更多有关Bejana餐厅的信息或巴厘岛丽思卡尔顿酒店其他餐厅的就餐体验，请联系rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com或致电+（62）361 849 8988。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间宽敞的别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚庆招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn上关注我们。

Bejana-巴厘岛丽嘉酒店的印尼餐厅



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