Wi-SUN FAN 認證以高安全性、低功耗和健全生態系統等優勢串連廣域大規模物聯網

濎通科技是一家提供物聯網和智慧電網通信的晶片設計公司 Wi-SUN technology has long-distance transmission and low power consumption to meet the demand of smart grid and IoT market

濎通科技Wi-SUN解決方案率先取得大中華區認證且已應用於智慧電網中

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

新竹, 台灣, December 13, 2019 / EINPresswire.com / -- 因應物聯網(Internet of Things,IoT)興起,遠距離通訊需求日益增加,低功耗廣域網路(Low Power Wide Area Network,LPWAN)通訊技術猶如百花齊放,其中由Wi-SUN聯盟主導的Wi-SUN FAN認證基於IEEE 802.15.4g、IEEE 802和IETF IPv6標準的開放規範,而有較佳的安全性、電源效率、可擴展性等優勢,且已建置健全生態系統,因而可望在眾多LPWAN技術中脫穎而出,成為廣域大規模物聯網最佳傳輸技術。Wi-SUN(Wireless Smart Ubiquitous Network)聯盟目前有250多家會員,它們共同推出了150多種Wi-SUN認證產品。目前聯盟會員們在全球已部署超過9500萬個支援Wi-SUN的設備。在聯盟的推廣支援下,每個成員產品皆通過一系列針對互通性的測試和認證計畫,因而整個Wi-SUN生態系統能提供大量可交互操作的產品,這使得智慧電錶、智慧路燈等設備能夠連接到一個公共網路上,因而在公用事業和智慧城市中被廣泛應用。Wi-SUN FAN(Field Area Networks)是一種網狀網路通訊協定,網路中的每個設備都可以與相鄰設備通信,這使得它的訊息可以在網路中的每個節點之間進行非常長距離的跳轉。此外,Wi-SUN FAN具有自組網(self-forming)功能,可以輕鬆地將新設備添加到網路中;它同時具有自我修復(self-healing)功能,如果一條路徑斷線,網路將自動重新路由到閘道。在安全性已經成為物聯網討論的一個重要部分的今日,Wi-SUN FAN提供經驗證的企業級安全認證,其特色是具有本地公鑰基礎架構(PKI, public-key infrastructure)集成,為網路上的每個設備提供安全認證功能;另一個特性是對IPv6與相關網路安全特性的支援,如入侵偵測、流量塑形、網路分析和滲透測試等,這使得Wi-SUN FAN能夠更有效地抵禦DoS (denial-of-service,拒絕服務) 攻擊。網路設備的可擴展性是規劃物聯網時另一個重要考慮因素,例如能夠將新的產品像是環境監測器、智慧照明設備與智慧計量錶添加到網路中。Wi-SUN FAN的網狀網路可以在設備容量和數量上進行擴展,其較高的頻寬(與LoRa、NB-IoT比較)使其可以在未來添加更多的高流量傳輸需求產品。在物聯網的規劃中,以電池供電的設備部署大多期望能夠持續使用多年而無須更換電池以減少人工維護成本。Wi-SUN FAN認證的設備可設計用於頻繁(間隔10秒)低延遲通信且功耗低,休眠時小於2 uA,接收時約8mA,發送時+10dBm小於14mA,且其低延遲功能同時支援即時指令(on-demand commands)。 濎通科技 總經理李信賢博士表示「公司主要提供符合Wi-SUN FAN認證的解決方案,目前已在濎通科技辦公區域部署超過1000個節點的網狀網絡,並成功展示非常短的組網時間、自適應能力、穩健的數據收集和可靠的遠程韌體升級;且濎通的VC7300系列消耗功率低,睡眠模式下功率消耗小於2.5uA,併入物聯網設計中,Wi-SUN模組的電池壽命有機會可以使用十年,滿足物聯網設計需求。」關於濎通科技濎通科技成立於 2017 年,是一家提供物聯網和智慧電網通信的晶片設計公司,為智慧電網、智慧城市和智慧家居市場應用提供了低成本、低功耗的Wi-SUN和PLC雙模通信方案。 www.vertexcom.com 關於 Wi-SUN 聯盟 Wi-SUN聯盟成立於2012年,是一個由業界公司組成的全球非營利性組織。Wi-SUN聯盟的發展願景乃是基於網狀網路通訊協定IEEE 802.15.4g技術規範,通過測試和認證計畫提供強大的產品連線性,發展Wi-SUN生態系統,實現智慧城市和智慧公用通信網路的互通性。CONTACT:info@vertexcom.com+886-3-5601431



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.