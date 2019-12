OneSimCard agrega la eSIM a su cartera de soluciones de roaming global en más de 170 países.

OneSimCard, Inc. ha anunciado hoy el lanzamiento de la funcionalidad eSIM para su servicio mundial de roaming de datos para viajeros El lanzamiento internacional de la eSIM es la última novedad de OneSimCard en su cartera de soluciones inalámbricas para viajeros globales

BOSTON, MA, USA, December 6, 2019 / EINPresswire.com / -- OneSimCard, Inc. ha anunciado hoy el lanzamiento de la funcionalidad eSIM para su servicio mundial de roaming de datos para viajeros. El lanzamiento internacional de la eSIM es la última novedad de OneSimCard en su cartera de soluciones inalámbricas para viajeros globales. La eSIM está inicialmente disponible en dispositivos compatibles como iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max y XR, y Google Pixel 3, 3 XL, 4 y 4 XL. Se agregaran mas dispositivos adicionales a medida que estos estén disponibles comercialmente.En el lanzamiento, la eSIM aprovechará las tarifas con descuentos muy significativos que ofrece OneSimCard, ahorrando a los clientes hasta un 85% en las tarifas internacionales de roaming de datos móviles. Los usuarios también tienen la ventaja de acceder a múltiples operadores móviles en muchos países para una conexión de datos móviles más confiable. También tendrán la capacidad de usar su smartphone como punto de acceso, lo que permite que varios dispositivos disfruten de velocidades 4G (donde estén disponibles) sin costo adicional. Además, los clientes podrán usar la aplicación OneSim VOIP, disponible en Google Play y Apple App Store, para acceder al servicio de llamadas y SMS con grandes descuentos.La eSIM, o SIM embebida, es la última novedad en la industria de la conectividad móvil y representa un cambio de la SIM física tradicional de la que dependen la mayoría de los dispositivos compatibles con la tecnología GSM para la conectividad. Se espera que la tecnología eSIM reemplace completamente la tarjeta SIM física en dispositivos móviles en un futuro no muy lejano porque la eSIM tiene muchos beneficios. Los consumidores ahorrarán costos de envío y tiempo de entrega simplemente descargando el eSIM usando un código QR. Pueden cambiar fácilmente entre proveedores antes y después de viajar sin necesidad de reemplazar la SIM de plástico, y ahora pueden tener varios perfiles en su dispositivo (por ejemplo, uno para el trabajo y otro para uso personal), esencialmente convirtiendo su dispositivo en un teléfono móvil con doble SIM.El CEO de OneSimCard, Alex Filippov, comentó: "El lanzamiento de la eSIM es un capítulo importante en la historia de nuestra empresa. Nuestra división IoT / M2M [m2m.onesimcard.com] ha apoyado la tecnología de la eSIM, o eUICC, para la conectividad de datos en la creciente industria de Internet de las Cosas (IoT) durante varios años. Se probó a fondo a través de estas soluciones la conectividad por lo que tenía mucho sentido adoptar la funcionalidad de la eSIM para el mercado de los viajeros frecuentes ". El Sr. Filippov remarcó:" OneSimCard siempre se ha mantenido a la vanguardia de la tecnología y estamos muy entusiasmados de agregar la eSIM a nuestro conjunto de ofertas disponibles para nuestros clientes ".Información de OneSimCard:OneSimCard ( es.onesimcard.com ), es una división de Belmont Telecom, Inc., es un proveedor líder de servicios móviles para viajeros internacionales que ofrece servicios de llamadas, texto y datos a bajo costo en todo el mundo. OneSimCard ahorra a los viajeros un 85% en cargos de roaming internacional en comparación con los operadores de telefonía móvil nacional y ha sido ampliamente aclamado por la industria móvil y expertos en viajes, incluidos los de The New York Times, Washington Post, Boston Globe y PC Magazine.



