濎通芯与海兴建置Wi-SUN网路达1000个节点

贵阳市, 贵州省, 中国, December 4, 2019 / EINPresswire.com / -- 2019年12月4日 – 杭州海兴电力科技股份有限公司(海兴)选择贵州 濎通芯 物联技术有限公司(濎通芯) Wi-SUN (Wireless Smart Utility Network)通信方案来开发其智能电网网络产品,在海兴杭州办公区域部署1000个Wi-SUN节点的网状网络,扩展Wi-SUN技术在 FAN(户外局域网络)的网络规模、可靠性和扩展性,满足智能电网和物联网市场的需求。杭州海兴总部园区实际部署了1000个以上节点的试验局网络进行测试和网优,后续节点数量会持续增加。「我们很自豪能与濎通芯合作」海兴周良璋董事长表示。「Wi-SUN通讯技术适合应用于智能电表,濎通芯的Wi-SUN通信方案使海兴能够专注在开发智能电表和物联网产品,无需担心网络相互兼容性和连接性问题。」目前国内电表集抄的通信方案仍以电力线载波为主,载波通信效果受电网环境影响较大,例如电网环境中电力线噪声大、信号衰减严重等情况,单一的载波难以解决问题,通信效果较差,使得现场维护工作难度增加。濎通芯营销业务副总裁钟杰辉表示濎通芯的Wi-SUN无线通信技术与PLC电力线载波技术结合的双模通信方案,具备自动网状网络组网、无缝自动互补连接等特性,为电网传输提供灵活、高速、稳定可靠的双通道通信网络,解决了载波衰减、信号孤岛等单一载波方案难以解决的问题,且可真正做到远程软件、固件升级,减少现场维护工作。钟杰辉进一步指出濎通芯的双模通信方案已进入测试阶段与客户演示,并将陆续于EUW(European Utility Week)等展览中发表、展示。智能电表作为泛在电力物联网的终端,与传统电表相比,除了具备基本用电计量功能之外,还增加许多智能化功能,例如透过行动装置上的APP就可即时获知家庭电力消耗状况、透过用电数据分析加入电费估算可达到节电警觉等。此外,泛在电力物联网可进一步将电力做出更细微的大数据分析,包括用电习惯分析、电费估算超额预警,或是根据电量反应电器的健康程度等等各种智能化的能源使用。Wi-SUN是一种802.15.4g网状网络协议,具备远程传输、安全性和可扩展性高,加上耗电量低的特性(Wi-SUN模块通常可以使用十年之久),有利于打造广域大规模物联网。2018年10月,Wi-SUN联盟宣布推出FAN认证计划,主要认证通信产品的互操作性,计划所认证的设备可被用于智能城市、智能公用事业和其他物联网项目的广域大规模户外网络。关于贵州濎通芯物联技术有限公司贵州濎通芯物联技术有限公司成立于2018年,是一家提供物联网和智能电网通信的芯片设计公司,为智能电网,智能城市和智能家居市场应用提供了低成本低功耗的Wi-SUN和PLC双模通信方案。关于杭州海兴电力科技股份有限公司杭州海兴电力科技股份有限公司始创于1992年,聚焦于电力行业,为全球电力客户提供智能产品和配用电解决方案。 http://www.hxgroup.cn/index.html CONTACT:dingtongxin_info@dingtongxin.com+86-571-56258460



