在巴厘岛丽思卡尔顿酒店与香料互动迸发感官之烁

香料連接 廚師花園 烹飪洞穴 Bejana印尼餐廳

我們很高興在美食節期間與受人尊敬的Petty Elliot一起慶祝這一美好的遺產，並期待在這些精心策劃的烹飪活動中接待客人” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, November 20, 2019 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店很荣幸地宣布三项独家美食盛事来作为为期一个月烹饪冒险之旅“ 与佩蒂·艾略特Petty Elliot的香料互动”的至高庆点。至此，将在11月20日户外举行愉悦的夏季风露台午宴；此外还有一堂极具灵感的“从花园到餐桌”的烹饪课将于11月21日进行，并在课程之后享受5道“群岛风味”的美酒晚宴。

此海滨度假酒店的 Bejana印尼餐厅在整个十一月期间将过一系列定制菜单和主题自助餐举办“香料互动”的美食节以欢庆群岛的传奇美味，来呈现此众岛之国绚烂多姿的各地风味。所有活动均由著名美食作家，作家兼客座厨师佩蒂·艾略特Petty Elliot与巴厘岛丽思卡尔顿酒店烹饪主厨Raymond Siek的大力合作。佩蒂·艾略特Petty Elliot为《木瓜之花》（Papaya Flower）的作者，其将重点介绍她的祖籍北部苏拉威西岛和雅加达的美味小食。

备受期待的夏季风午宴活动将在度假酒店生机盎然的厨师花园中举行，此场地将会给用餐带来一处清新的氛围。届此，将会邀请来宾与Petty和Raymond一起了解香料背后的故事，并品尝包括来自马鲁古省最鲜的腌制吞拿鱼Ikan Gohu，雅加达配烤鸡和五香炖牛肉的椰味米饭Nasi Uduk，及来自美娜多味美精致的青椰香草蛋挞Klaapertaart 。

极富灵感的“从餐桌到餐桌”烹饪展示课程将在通风的烹饪洞穴中开展，让客人有机会了解印尼日常烹饪中所用多样丰富的香料。菜单将奉上Ikan Gohu –腌汁吞拿鱼，Udang Woku –意式虾面，及配棕榈糖酱的炭烤菠萝和椰味冰淇淋。

5道精致葡萄酒晚餐也将在屡获殊荣的Bejana餐厅的美食洞穴中举行。在此难忘的夜晚之际，印尼美食将与澳洲著名禾富酒庄精选顶级的黄标和灰标酒类配对。亮点将包括三种群岛风格的澳洲腌制肺鱼，配绿辣椒，小丁香和肉豆蔻叶，及配有令人馋涎的巧克力松露，肉豆蔻和青柠的菠萝甜挞。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店总经理Karim Tayach在酒店举行巴厘岛“香料互动”期间说道：“阿拉伯和印度商人首先驶向印尼香料群岛，并在船上装回肉豆蔻，丁香，肉桂和黑胡椒等香料。后来，葡萄牙人和荷兰人也跟随到来，同样被此些令人陶醉的香料所吸引。如今，印尼香料已成为全球无数食谱和美食的基础，从而使香料之间的联系更加紧密互动。我们很荣幸在美食节期间与备受尊崇的佩蒂·艾略特Petty Elliot一起来庆祝此美好的传承，并期待参与到这些精心策划的烹饪活动的邀请来宾能体会到更多的风味和故事。”

如需了解有关更多即将在巴厘岛丽思卡尔顿酒店举行的“香料互动”活动和其他烹饪活动信息，请联系rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com或致电+（62）361 849 8988。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间宽敞的别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚庆招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn上关注我们。

印尼特色菜，圖彭|香料連接



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