CONOCE 6 RIESGOS DE UTILIZAR Y COMPRAR ESMALTES FALSIFICADOS

Masglo ha detectado en Perú, Panamá y Centro América falsificaciones

BOGOTA, DC, COLOMBIA, November 19, 2019 / EINPresswire.com / -- La piratería de producto cosméticos utiliza ingredientes que no son los que utiliza el producto original poniendo en riesgo la salud del consumidor. Por este motivo, la empresa colombiana de esmaltes Masglo da a conocer seis riesgos a los que se exponen los consumidores y la industria cuando se compran y utilizan esmaltes adulterados.1. Exposición a esmaltes falsificados:Los falsificadores usan materias primas que no son permitidas y no aparecen registradas en los listados internacionales sobre ingredientes para uso cosmético establecidos por entes regulatorios internacionales como FDA y Colipa. Así, estos esmaltes se fabrican con ingredientes industriales, cuya principal función no es la aplicación en el ser humano. Un riesgo a la seguridad y a la salud de las personas es que los ingredientes industriales pueden potencializar el contenido de metales pesados como arsénico, mercurio, plomo, cadmio, cromo, etc., que afectan órganos vitales como los riñones, el sistema nervioso central o incluso con el uso prolongado pueden provocar la muerte.2. Exposición a compuestos nocivos para la salud: a estos fabricantes inescrupulosos no les importa la vida de los consumidores. Por eso, sus productos falsificados pueden contener ingredientes prohibidos por la FDAy otros eliminados por los propios fabricantes de esmaltes de uñas con el fin de minimizar el riesgo de cáncer, envenenamiento, afectación de hígado, riñones y sistemas hormonales, respiratorio y nervioso. Estos ingredientes prohibidos y/o eliminados son Tolueno, formaldehído, resina de formaldehído, alcanfor y dibutilftalato.3. Productos de baja calidad: estos productos no pasan por filtros de calidad ni están pensados para durar o lograr efectos estéticos. Por eso su funcionalidad es defectuosa y se traduce en que la película del esmalte sobre la uña no va atener un buen anclaje, va a presentar problemas de nivelación, bajo brillo, deficiencias de secado, texturas con burbujas o rayas y superficies irregulares tras su aplicación.Una afrenta contra la belleza de los consumidores y contra la reputación de la marca.4. Un flagelo para la industria: la piratería es un duro golpe para todas las industrias, y la cosmética no se escapa de sus efectos. Por eso, la compra de productos a este negocio ilícito afecta directamente las ventas del sector y contribuye a la pérdida de empleos, al crecimiento del hampa y de actividades delictivas, y a la competencia desleal.Además de estos puntos, la marca Masglo ha detectado en Perú, Panamá y Centro América que su reputación se está viendo afectada, ya que allí se están falsificando sus productos sin ningún tipo de licencias ni de controles sanitarios. En la mayoría de los casos, los ingredientes se reemplazan por sustancias no reguladas y, a menudo, perjudiciales para la salud, afectando al tiempo a la marca y a la salud de los compradores.Por eso, los consumidores deben tener en cuenta:Si encuentras un esmalte MASGLO por debajo del valor sugerido, debes validar lo siguiente:• El logotipo lo encuentras en la etiqueta y en la base del frasco.• El frasco debe estar en óptimas condiciones.• La etiqueta debe estar centrada, no puede estar alterada y al contacto con las manos no se debe borrar.• La tapa del esmalte: que no esté mordida o alterada, que tenga el logo de Masglo en relieve y que en su interior no tenga residuos de otros tonos que no corresponden al de la etiqueta.• El pincel Masglo ahora es plano y de color negro.• Los esmaltes Masglo que se comercializan a nivel internacional deben tener el logo del 5F, adicional cuentan con una etiqueta trasera tipo booklet con la información de componentes.• Los códigos de barras (EAN13) son diferentes para cada uno de los tonos y siempre deben iniciar por 770.• El lote del esmalte indica año y mes de fabricación.• Todos los frascos cuentan con el mismo tamaño para garantizar el contenido.• Por último, el tono debe tener la viscosidad adecuada.



