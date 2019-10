GoGo Quinoa lance une grignotine soufflée biologique avec 6g de protéines et 3g de fibres fabriquée au Québec.

Vegan White Cheddar Puffs Sriracha Puffs

Le produit est nommé finaliste du concours du Prix innovation de la CTAQ 2019

« Nous avons spécialement élaboré les recettes à partir d’une courte liste d’ingrédients. Nous sommes fiers d’offrir un produit d’ici que les gens vont manger avec beaucoup de plaisir »” — Martin Bilodeau

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, October 31, 2019 / EINPresswire.com / -- Laval, Québec, 10/31/2019 / EINPresswire.com/ - Le spécialiste en produits à base de plantes GoGo Quinoa a lancé sur le marché la toute première grignotine biologique salée soufflée produite localement avec 6 grammes de protéines et 3 grammes de fibres par portion. Comme pour tous les autres produits de la gamme GoGo Quinoa, la collation offerte sera sans gluten, sans produits laitiers ni produits de source animale ou autres allergènes.Douze mois en recherche et développement ont été nécessaires afin d’arriver à la recette finale qui saura plaire aux plus fins palais. Le goût exceptionnel de cette collation santé a été optimisé à plusieurs reprises par des tests consommateurs-utilisateurs de cette catégorie. Finalement, les saveurs les plus populaires retenues sont Fauxmage cheddar blanc, Sriracha et Sel rose et vinaigre en format 113g. La saveur Fauxmage cheddar blanc sera également disponible en format pratique de 50g.« Nous avons spécialement élaboré les recettes à partir d’une courte liste d’ingrédients choisis pour leur profil nutritionnel supérieur et pour la texture croquante unique obtenue » mentionnait Martin Bilodeau, Président fondateur de GoGo Quinoa. « Nous sommes fiers d’offrir un produit d’ici que les gens vont manger avec beaucoup de plaisir ».Finaliste de la catégorie innovationLes Puffs ont été choisis parmi les finalistes 2019 de la catégorie produits nouveaux et améliorés/collations du Concours Innovation en Alimentation organisé par le Conseil de la Transformation Alimentaire du Québec (CTAQ). Les gagnants seront dévoilés le 28 novembre 2019.Les GoGo Puffs seront disponibles au Canada dans plus de 6000 supermarchés et magasins d'aliments naturels. GoGo Quinoa invite la presse gastronomique et blogueurs alimentaires à se procurer un échantillon des produits. Pour demander votre échantillon, prière de faire parvenir un courriel à marketing@gogoquinoa.comÀ propos de GoGo QuinoaGoGo Quinoa (Cie 2 Ameriks) transforme et importe plus de 60 produits biologiques, à base de plantes et sans allergènes, faits à partir de quinoa et d’autres super grains et légumineuses (chia, amarante, sarrasin, lentilles, pois chiches). L'entreprise occupe maintenant une usine de 45 000 pieds carrés à Laval, avec une accréditation SQF, et certifications biologique, sans gluten et casher.Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse https://www.gogoquinoa.com/fr/ ou rejoindre l’équipe au marketing@gogoquinoa.comRetrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/GoGoQuinoa/ Ou sur Instagram : https://www.instagram.com/gogoquinoa/ Ou sur Linkedin : https://ca.linked.com/company/cie-2-ameriks-gogo-quinoa SOURCE GoGo QuinoaInformation :Martin Bilodeau – Président fondateurGoGo Quinoa / Compagnie 2 Ameriks(438) 380-3330Francis Lavoie – VP Sales and MarketingGoGo Quinoa / Company 2 Ameriks(438) 380-3330francis@gogoquinoa.com

Nos nouveaux PUFFS de quinoa en 3 saveurs excitantes

