穿越印尼美食之旅 - 香料互动

Ayam Betutu Rosella Gin Tonic Bejana戶外景觀 Nasi Tumpeng Bika Ambon

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, October 14, 2019 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店为了欢庆印尼传奇般的美味佳肴，极度荣幸推出为期一个月的“香料互动”烹饪之旅。

自2019年11月4日起，此奢华海滨度假酒店的招牌印尼餐厅Bejana将奉上一系列激动人心的美食庆典来呈现印尼丰富的香料和特色的佳肴。备受期待的美食庆典将有著名美食专栏写者，作家兼厨师Petty Elliot女士出席；她也曾在2015年《Peak Magazine 》中被评为“印尼卓越女性”之一；其第一本著作《Papaya Flower》重点介绍来自她家乡苏拉威西的美味。同时，她也被巴厘岛和雅加达各大奢华著名酒店聘为客访大厨和著名顾问。

Petty女士将与度假酒店行政总厨Raymond Siek及Bejana餐厅才华横溢的团队携手打造一系列包括个性晚餐，主题自助餐，“香料之旅”到“厨师花园”的特别午宴，葡萄酒晚宴及烹饪课程。从本月每周将推出各个区域的特色美味如下：苏门答腊岛11月4日 -10日， 爪哇岛11月11日-17日， 巴厘岛11月18日-25日及苏拉威西岛11月25日-12月1日。

宾客将尽享跨越整个群岛充满灵性的诱人风味，如来自苏门答腊亚齐式的美味炒面，配绿龙虾，红辣酱和调味品；爪哇著名牛尾汤，其浸于肉豆蔻,肉桂，八角茴香的芬芳；香兰甜椰红糖饼，其为松饼叶和红糖酱制成的精美煎饼。巴厘岛特色美味将奉上采用姜黄酱半蒸烤的五香熏鸡，葱油蕉叶香烤鲷鱼片，及使用土豆和柠檬罗勒完美烹饪鲜炖的鸡肉。

Bejana餐厅位于努沙杜瓦悬崖之顶，可俯瞰壮观的印度洋，为巴厘岛丽思卡尔顿举办此创意的美食节提供了完美场地。此广受赞誉的餐厅还在最近2019年7月荣获享有声望的世界奢华餐厅奖项中的“奢华景观”奖。

如需了解更多有关即将在巴厘岛丽思卡尔顿酒店举行的“香料互动”活动及其他烹饪活动的更多信息，请发邮件联系rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com或致电+（62）361 849 8988。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间宽敞的别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚庆招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn上关注我们。

Bejana-巴厘島麗嘉酒店的印尼餐廳



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